Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
Макроекономіка України.
Політика та гроші
Політика та гроші
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 09:36

  d44 написав:
  Wirująświatła написав:
🤬Вночі кацапи атакували:

▪️Підстанція 750 кВ «Київська»
▪️Підстанція 750 кВ «Західноукраїнська»
▪️Бурштинська ТЕС
▪️Добротвірська ТЕС
▪️Трипільська ТЕЦ

сьогодні літун-орденоносець журналіст Ігнат заявить по марафону по хатабовські - в що ви зробили, сидячі вдома щоб захистити небо :)

Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО... тільки в штурмовики.
Ну і результат ось такий:
https://t.me/infoprostirukraine/51347
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 09:56

  Schmit написав:
Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО... тільки в штурмовики.
Ну і результат ось такий:
https://t.me/infoprostirukraine/51347


чому не можна в добровільні мобільні групи? тобі треба це пояснювати, дорослому чоловіку?
я два роки тому питав у знайомого полковника, чи можна добровільно долучитись?

відповідь така:

місцеві мобільні групи ППО- не спільнота для провадження вільного часу, це бойова одиниця, яка має виконувати накази і нести вахту стільки часу, скільки потрібно ...
а як би це були добровільні (як інколи людям бажається), ти виходило таке:
-так хлопці, я 8 годин відстрелявся, дуже змерз, я до додому а ви тримайтесь вже без мене
-Петрович, так передали, що ще дві групи наближаються по 5шт в кожній, може ти залишишся ще на 2 години
-Ні, хлопці, я їду додому, бо якщо ні, то маю ризик застудитися
А наступного дня, вибачте хлопці, я на лікуванні,
мабуть тільки влітку здатен воювати, бо мені 60 (65)
років
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Старлинки сегодня есть только у США.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.

Старлінк є тільки в США, звичайно, але якісний супутниковий зв'язок мають багато країн. Шаман, як це не дивно правий, Росія тут справді пасе задніх.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:21

  prodigy написав:
  Schmit написав:
Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО... тільки в штурмовики.
Ну і результат ось такий:
https://t.me/infoprostirukraine/51347

...... питав у знайомого полковника, чи можна добровільно долучитись?

відповідь така:
......
а як би це були добровільні (як інколи людям бажається), ти виходило таке:
-так хлопці, я 8 годин відстрелявся, дуже змерз, я до додому а ви тримайтесь вже без мене
-Петрович, так передали, що ще дві групи наближаються по 5шт в кожній, може ти залишишся ще на 2 години
-Ні, хлопці, я їду додому, бо якщо ні, то маю ризик застудитися
А наступного дня, вибачте хлопці, я на лікуванні,
мабуть тільки влітку здатен воювати, бо мені 60 (65)
років

Ок, плюсы из ответа "знакомого полковника" - понятны: добровольцы добровольно сбили на Н целей больше, чем если бы добровольцев не было. А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Старлинки сегодня есть только у США.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.

Старлінк є тільки в США, звичайно, але якісний супутниковий зв'язок мають багато країн. Шаман, як це не дивно правий, Росія тут справді пасе задніх.
  Shaman написав:тому ще раз для деяких свідків віри в Рашу. з Польщею порівняння може й прокатить, а чому не порівнюють з Кореєю. чого мовчать, що Раща була змушена купувати снаряди низької якості в КНДР?
Раша може виробляти - 60-70 нових танків на рік. швидко не знайшов, але гадаю корейці виробляють більше. Раша зараз окрім катерів нічого будувати не в змозі. авіація - 10-20 літаків на рік. й це лише Су, МіГи вже все. тобто грізні Кінжали є, але літаків для них не виробляють.

По-перше, не 70, а біля 200. По друге, яка країна в світі зараз може виробляти 70 танків на рік?
Су-35 - робоча машина цієї війни. І КАБи вони скидають доволі масово. Можеш приїхати і перевірити.
Чесно кажучи, твоя потужна перемога підзаїбала. Не хоч приєднатися до Сил Оборони і показати, як треба перемагати?
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:41

  Schmit написав:Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО
я такое предлагал когда только полетели шахеды. Но нужно обучение и координация кто куда стреляет.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО... тільки в штурмовики.

А можеш розказати детальніше про цю історію?
Бо наскільки я знаю, ДФТГ можуть збивати дрони. А навіть в рейтингу підрозділів можуть бути, отримувати за збиті дрони бали, які потім міняти техніку на брейв маркеті.
Але щось я не бачу добровольців, які б щось робили...
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ок, плюсы из ответа "знакомого полковника" - понятны: добровольцы добровольно сбили на Н целей больше, чем если бы добровольцев не было. А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст?

По мінуси "вільних мисливців" можна розказувати багато. Забивають канали, не ділячись з іншими, ускладнюють планування, тому що не зрозуміло, чи вони є чи нема, світять позиції.
Одним словом, в контексті "тут і зараз" разом з ними можна уразити більше цілей.
В контексті місяця - через ускладнення планування цілей сумарно буде уражено менше, ніж було б без них, витрати БК і дронів на уражену ціль будуть більші.
