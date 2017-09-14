Додано: Суб 07 лют, 2026 11:24

Shaman написав: по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.

Shaman написав: ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.

Shaman написав: танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...

Shaman написав: а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?

а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.

Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншею. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.