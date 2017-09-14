|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:03
«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба підстрелювати? ?
Шмідти і Д44 в ЗСУ не хочуть, хочуть Махновщину. Ну і рахують чашки кави, випиті військовослужбовцями поки нема атак
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17761
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2565 раз.
6
6
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:06
Hotab написав:
«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба підстрелювати? ?
Шмідти і Д44 в ЗСУ не хочуть, хочуть Махновщину. Ну і рахують чашки кави, випиті військовослужбовцями поки нема атак
Проблема в тому, що історія вигадана. Я вище написав, що ДФТГ можуть збивати шахеди, і навіть на брейв маркеті на рівні з бойовими підрозділами можуть отримувати обладнання. Попри всі мінуси, їм ніхто не забороняє збивати шахеди.
Але щось я не бачу в рейтингу підрозділів ДФТГ Шмідта.
sashaqbl
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:09
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Старлинки сегодня есть только у США.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.
Старлінк є тільки в США, звичайно, але якісний супутниковий зв'язок мають багато країн. Шаман, як це не дивно правий, Росія тут справді пасе задніх.
Shaman написав:
тому ще раз для деяких свідків віри в Рашу. з Польщею порівняння може й прокатить, а чому не порівнюють з Кореєю. чого мовчать, що Раща була змушена купувати снаряди низької якості в КНДР?
Раша може виробляти - 60-70 нових танків на рік. швидко не знайшов, але гадаю корейці виробляють більше. Раша зараз окрім катерів нічого будувати не в змозі. авіація - 10-20 літаків на рік. й це лише Су, МіГи вже все. тобто грізні Кінжали є, але літаків для них не виробляють.
По-перше, не 70, а біля 200. По друге, яка країна в світі зараз може виробляти 70 танків на рік?
Су-35 - робоча машина цієї війни. І КАБи вони скидають доволі масово. Можеш приїхати і перевірити.
Чесно кажучи, твоя потужна перемога підзаїбала. Не хоч приєднатися до Сил Оборони і показати, як треба перемагати?
по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.
ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.
таки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...
а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?
але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.
Shaman
Повідомлень: 11577
З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:10
sashaqbl написав: Hotab написав:
«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба підстрелювати? ?
Шмідти і Д44 в ЗСУ не хочуть, хочуть Махновщину. Ну і рахують чашки кави, випиті військовослужбовцями поки нема атак
Проблема в тому, що історія вигадана. Я вище написав, що ДФТГ можуть збивати шахеди, і навіть на брейв маркеті на рівні з бойовими підрозділами можуть отримувати обладнання. Попри всі мінуси, їм ніхто не забороняє збивати шахеди.
Але щось я не бачу в рейтингу підрозділів ДФТГ Шмідта.
В будь якому разі військова структура починається з дисципліни і підпорядкування. І виконання наказів, як «роби оте!» так і «не роби оте!» . А не так я собі уявляють шмідти «піду сьогодні по полюю, може кого підстрелю».
А потім на антонова (біля Бнрестейського проспекту) кулемети луплять по своїм вертольотам. Хоча через чергового по ППО повідомили всіх. Але от таких вільних форвардів шмідтів не попередили , бо вони «вільні»
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17761
З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2565 раз.
6
6
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:24
Shaman написав:
по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.
Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.
Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.
Shaman написав:
ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.
Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.
Shaman написав:
танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...
Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншею. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.
Shaman написав:
а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?
але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.
Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.
Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.
sashaqbl
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:26
Всім, хто ниє про відключення світла: в Краматорську відключень практично нема.
sashaqbl
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:27
Shaman написав:
по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.
ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту
та харош заливати про брухт. Вони тим брухтом виносять всю прифронтову зону. І це ще поки в нас вистачає ракет до пво. Закінчуться на заході то нам будуть кидати на голови ржаві бочки як німці в 41.
Небо в цій війні за росією.
Ми свій брухт продали, остались тільки рапіри і бронебійні снаряди до них. Підеш стріляти прямою наводкою по танкам з пушки?
Чи з чого ти б хотів? Ну його? Хай воюють ті хто з 22го? їх продали в карти до 60 років, а ти будеш потужно потужнічати на дивані?
Banderlog
Повідомлень: 4607
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:32
Wirująświatła написав: Schmit написав:
Пригадую, була історія чи то на Сумщині, чи то..., що люди хотіли залишаючись цивільними організувати мобільні вогневі групи та чергувати у вільний від роботи час для збиття шахідів. Але так нізя, тільки в ЗСУ, ТРО
я такое предлагал когда только полетели шахеды. Но нужно обучение и координация кто куда стреляет.
Дати цивільним крупнокаліберні кулемети? Ну і ладно якби в нас було їх достатньо як і боєкомплектів, але нажаль ні
Faceless
- Модератор
Повідомлень: 37312
З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1502 раз.
- Подякували: 8294 раз.
4
9
3
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:38
sashaqbl написав:
Всім, хто ниє про відключення світла: в Краматорську відключень практично нема.
тут кабами виносять, мерзну коли їду відсипатись. Для мене то неприємність, більш звязана з лінню, в відсипний сплю. З моєю масою поки є їда і сухо замерзнути не реально.
просто задовбала зима.)
а в мєстних пенсіонерів справи не дуже. Москалі вже потроху і в пригород запоріжжя заповзають.
Banderlog
Повідомлень: 4607
З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
2
1
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:40
Hotab написав: sashaqbl написав: Hotab написав:
«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба підстрелювати? ?
Шмідти і Д44 в ЗСУ не хочуть, хочуть Махновщину. Ну і рахують чашки кави, випиті військовослужбовцями поки нема атак
Проблема в тому, що історія вигадана. Я вище написав, що ДФТГ можуть збивати шахеди, і навіть на брейв маркеті на рівні з бойовими підрозділами можуть отримувати обладнання. Попри всі мінуси, їм ніхто не забороняє збивати шахеди.
Але щось я не бачу в рейтингу підрозділів ДФТГ Шмідта.
В будь якому разі військова структура починається з дисципліни і підпорядкування. І виконання наказів, як «роби оте!» так і «не роби оте!» . А не так я собі уявляють шмідти «піду сьогодні по полюю, може кого підстрелю».
А потім на антонова (біля Бнрестейського проспекту) кулемети луплять по своїм вертольотам. Хоча через чергового по ППО повідомили всіх. Але от таких вільних форвардів шмідтів не попередили , бо вони «вільні»
Вибачаюсь що влажу, яле як так що організована зверху структура де все чітко дисципліновано і по наказам допустила знаходження росіян і наших цивільних з автоматами на Берестейсьому проспекті, хто роздав цивільним автомати, і навіщо?
BIGor
Повідомлень: 10468
З нами з: 19.09.10
- Подякував: 1493 раз.
- Подякували: 1906 раз.
1
2
