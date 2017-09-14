|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:40
sashaqbl написав: _hunter написав:
Ок, плюсы из ответа "знакомого полковника" - понятны: добровольцы добровольно сбили на Н целей больше, чем если бы добровольцев не было. А минусы "знакомый полковник" в чем видит - учитывая озвученный возраст?
По мінуси "вільних мисливців" можна розказувати багато. Забивають канали, не ділячись з іншими, ускладнюють планування, тому що не зрозуміло, чи вони є чи нема, світять позиції.
Одним словом, в контексті "тут і зараз" разом з ними можна уразити більше цілей.
В контексті місяця - через ускладнення планування цілей сумарно буде уражено менше, ніж було б без них, витрати БК і дронів на уражену ціль будуть більші.
Це стара добра задача оптимального розподілу ресурсів зі стохастичним ресурсом. Хто вчив математику трохи більше, ніж шкільний обсяг - зрозуміє суть проблеми.
БК и дроны - у них свои.
"Забивають канали" - В ЗСУ до сих пор нет протоколов анти-РЭБ?
"тому що не зрозуміло" - так планировать нужно исходя из "их нет". И позиции они светят - свои.
В результате - в худшем случае - выход на "ноль пользы". В реалистичном случае - Бурштынская ТЭЦ устояла бы скорее всего...
Додано: Суб 07 лют, 2026 11:57
_hunter написав:
"Забивають канали" - В ЗСУ до сих пор нет протоколов анти-РЭБ?
До чого тут РЕБ? Я про РЕБ навіть не згадував. Ти хоча б в школі фізику вчив?
Є радіоканал - частота, на якій відбуваєтсья передача даних. Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений. Відповідно, кількість операторів, які можуть працювати на певній частоті на одній території - теж обмежена.
_hunter написав:
и позиции они светят - свои.
На жаль ні. Вільні мисливці люблять прийти і зайняти позиції, які викопали інші. І дуже успішно засвітити їх. І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль. Це перевірена реальність, те, що я бачив, а не твої фантазії.
_hunter написав:
БК и дроны - у них свои.
Де ті чарівні добровольці зі своїм БК і дронами? Навіть не треба свої - можна на брейв маркеті безкоштовно отримати. Але щось я їх не бачу. Покажеш, хто їм забороняє? Чи може сам підеш парочку шахедів зібєш?
_hunter написав:
В результате - в худшем случае - выход на "ноль пользы". В реалистичном случае - Бурштынская ТЭЦ устояла бы скорее всего...
В гіршому - не нуль, а втрата своїх бортів. Але я про це навіть не пробував писати. Я виходжу з того що є - заборони збивати шахеди я не бачу. Як і бажаючих їх збивати.
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:06
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.
ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз? Чоловіки масово поїдуть. Значить скоро їх закриє і для жінок.
А для чого вони зачинені? Офіційний контракт за кордоном, чому я не можу поїхать за запрошенням партнера за кордон? В мене зірвалось підписання нового вигідного контракту, а це також гроші в бюджет. Все елементарно просто- подивились скільки часу я працюю, де саме, є запрошення. Беріть заставу, якщо я здуру не повернувся- забирайте гроші в бюджет.
Чи я повинен шукать когось шоб за гроші виїхать? Ну так це не питання, останню суму я чув 40 тисяч негривень. Не хочете гроші в бюджет- не питання, будуть і інші Муміндичі. Але при таких розкладах я більше ніколи не повернусь. Жінки нікуди масово не поїхали. Чому? Тому-що. Так само і чоловіки. Чи ти вже до кума не хочеш?
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Тиж збирався торгувать з аднімнаротом череб балку, бо в них паливо, папіроси та електрика дешевше.
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:10
BIGor
структура де все чітко дисципліновано і по наказам допустила
Що саме незрозуміло?
Як одна організована структура допустила знаходження на своїй території іншої організованої, але потужнішої структури?
Чи незрозуміло навіщо роздали автомати?
Якщо «друге», то в ситуації «на межі» недоліки і втрати від такої роздачі можуть бути меншими, ніж втрати, якщо «не роздати».
Не беруть судити, яку роль зіграли неорганізовані цивільні з автоматами . Не хочу применшити їх роль . Недоліків і втрат було також повно від їх дій. Я лише про френлі фаєр. Які там наслідки криміногенні - нічого не знаю
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:18
Banderlog написав:
їх продали в карти до 60 років, а ти будеш потужно потужнічати на дивані?
у 2014 нація підписала колективний контракт на це
коли одні волали понадусе, а інші (бетони, шміти) стояли поруч і навіть не подумали вибити зуби, переламати руки-ноги волальшикам
якраз тоді і підвищили мобвік майже до посмертного
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:20
sashaqbl
Я виходжу з того що є - заборони збивати шахеди я не бачу. Як і бажаючих їх збивати.
Hunter казав що всі хто не в першій лінії окопів - то тиловики і обоз, і йому особисто не вистачає такої обозної посади . А так би він повернувся і допомагав. Коли я йому показав в резерв+ тисячі «обозних» вакансій, на його вибір, він невдобно опустив очі і згадав про 500 ойро
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 07 лют, 2026 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:23
sashaqbl написав:
[quote="5930069:_hunter"математику трохи більше, ніж шкільний обсяг - зрозуміє суть проблеми.
Всі ці потужні мисливці просто не були у пі..здо.. резе
Один постріл , вибух , кров , викрик пораненого , та будь що ……нормальні не завжди належно реагують, а тут “мисливці —земляки” які зібали , а зараз з розумним ыбалом питання задають .
Востаннє редагувалось холява
в Суб 07 лют, 2026 12:28, всього редагувалось 1 раз.
sashaqbl написав: _hunter написав:
"Забивають канали" - В ЗСУ до сих пор нет протоколов анти-РЭБ?
До чого тут РЕБ? Я про РЕБ навіть не згадував. Ти хоча б в школі фізику вчив?
Є радіоканал - частота, на якій відбуваєтсья передача даних. Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений. Відповідно, кількість операторів, які можуть працювати на певній частоті на одній території - теж обмежена.
_hunter написав:
и позиции они светят - свои.
На жаль ні. Вільні мисливці люблять прийти і зайняти позиції, які викопали інші. І дуже успішно засвітити їх. І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль. Це перевірена реальність, те, що я бачив, а не твої фантазії.
_hunter написав:
БК и дроны - у них свои.
Де ті чарівні добровольці зі своїм БК і дронами? Навіть не треба свої - можна на брейв маркеті безкоштовно отримати. Але щось я їх не бачу. Покажеш, хто їм забороняє? Чи може сам підеш парочку шахедів зібєш?
_hunter написав:
В результате - в худшем случае - выход на "ноль пользы". В реалистичном случае - Бурштынская ТЭЦ устояла бы скорее всего...
В гіршому - не нуль, а втрата своїх бортів. Але я про це навіть не пробував писати. Я виходжу з того що є - заборони збивати шахеди я не бачу. Як і бажаючих їх збивати.
>>> До чого тут РЕБ?
К тому, что это:
>>> Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений.
И вот это:
>>> І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль.
-- основы РЭБ...
А вот это:
>>> Вільні мисливці люблять прийти і зайняти позиції, які викопали інші.
и это:
>>> а втрата своїх бортів
Да - реальные минусы.
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:27
Water написав:
А для чого вони зачинені? Офіційний контракт за кордоном, чому я не можу поїхать за запрошенням партнера за кордон? В мене зірвалось підписання нового вигідного контракту, а це також гроші в бюджет. Все елементарно просто- подивились скільки часу я працюю, де саме, є запрошення. Беріть заставу, якщо я здуру не повернувся- забирайте гроші в бюджет.
Чи я повинен шукать когось шоб за гроші виїхать? Ну так це не питання, останню суму я чув 40 тисяч негривень. Не хочете гроші в бюджет- не питання, будуть і інші Муміндичі. Але при таких розкладах я більше ніколи не повернусь.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
цікава в тебе позиція- про не хочем гроші в бюджет. )
А з якого я б їх мав хотіти в бюджет?
лічно мені до бюджету діла нема. Як і до твого контракту.
Закрили щоб ви не порозбігались.
Мені в відпустці їхати за кордон дозволяють. Може й поїду.
Hotab написав:sashaqbl
Я виходжу з того що є - заборони збивати шахеди я не бачу. Як і бажаючих їх збивати.
Hunter казав що всі хто не в першій лінії окопів - то тиловики і обоз
Брэхня и провокация: казав (и продолжает говорить), что обозный стрелочник - то обоз.
Всякие кабинетные писари и прочие очень важные перекладыватели бумажек к ним тоже относятся...
