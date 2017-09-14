|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:31
Water написав:
А для чого вони зачинені? Офіційний контракт за кордоном
Banderlog написав: Shaman написав:
ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз? Чоловіки масово поїдуть. Значить скоро їх закриє і для жінок.
, чому я не можу поїхать за запрошенням партнера за кордон? В мене зірвалось підписання нового вигідного контракту, а це також гроші в бюджет. Все елементарно просто- подивились скільки часу я працюю, де саме, є запрошення. Беріть заставу, якщо я здуру не повернувся- забирайте гроші в бюджет.
Чи я повинен шукать когось шоб за гроші виїхать? Ну так це не питання, останню суму я чув 40 тисяч негривень. Не хочете гроші в бюджет- не питання, будуть і інші Муміндичі. Але при таких розкладах я більше ніколи не повернусь. Жінки нікуди масово не поїхали. Чому? Тому-що. Так само і чоловіки. Чи ти вже до кума не хочеш?
Так о том, собственно и разговор... В совке "железный занавес" для чего построили? В Корее...
>>> Жінки нікуди масово не поїхали.
ООН "как-то" почти 10 лямов (это из 30, если что) насчитал...
2
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:36
Брэхня и провокация: казав (и продолжает говорить), что обозный стрелочник - то обоз.
Посади «обозний стрілочник» , як і «обоз» в ЗСУ не існує. Але бігунець неодноразово казав що обоз це всі крім штурмовиків. І стверджував, що всі посади крім штурмовиків розбираються як гарячі пиріжки. Обіцяв моніторити як «розберуть» посади дронщиків і пілотів мі8. Які на його хибну думку «больше недєли не задерживаюцца», бо «обоз». А штурмовики начебто висять вічно, і лише вони.
Реальність - всі посади висять роками. І штурмовики і ні. Але бігунець не поспішає
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:47
Hotab написав:
Брэхня и провокация: казав (и продолжает говорить), что обозный стрелочник - то обоз.
Посади «обозний стрілочник» , як і «обоз» в ЗСУ не існує. Але бігунець
Как и "бігунець"
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:54
_hunter написав: Hotab написав:
Брэхня и провокация: казав (и продолжает говорить), что обозный стрелочник - то обоз.
Посади «обозний стрілочник» , як і «обоз» в ЗСУ не існує. Але бігунець
Как и "бігунець"
В ЗСУ посади бігунець нема. В німецькому тилу - є
Додано: Суб 07 лют, 2026 12:57
_hunter написав:
>>> До чого тут РЕБ?
К тому, что это:
>>> Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений.
И вот это:
>>> І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль.
-- основы РЭБ...
Не бачу звязку. РЕБ забиває канал шумом.
Я говорю, про те що НАВІТЬ БЕЗ РЕБ пропускна здатність каналу ОБМЕЖЕНА. ЦЕ ФІЗИКА б***. ШКІЛЬНИЙ КУРС.
НЕ ТРЕБА б*** РЕБУ. Достатньо просто поставити 10 пілотів на 1 канал на сусідніх позиціях і вони забють канал. Вони не зможуть нормально працювати.
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:01
sashaqbl написав: _hunter написав:
>>> До чого тут РЕБ?
К тому, что это:
>>> Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений.
И вот это:
>>> І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль.
-- основы РЭБ...
Не бачу звязку. РЕБ забиває канал шумом.
Я говорю, про те що НАВІТЬ БЕЗ РЕБ пропускна здатність каналу ОБМЕЖЕНА. ЦЕ ФІЗИКА б***. ШКІЛЬНИЙ КУРС.
НЕ ТРЕБА б*** РЕБУ. Достатньо просто поставити 10 пілотів на 1 канал на сусідніх позиціях і вони забють канал. Вони не зможуть нормально працювати.
Канал вєщанія з Німеччини 1 і на ньому 1 бігунець. Працює відмінно, без РЕБ
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:08
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Старлинки сегодня есть только у США.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.
Старлінк є тільки в США, звичайно, але якісний супутниковий зв'язок мають багато країн. Шаман, як це не дивно правий, Росія тут справді пасе задніх.
Я не слышал об использовании спутниковой связи кроме Старлинков в армии. Она используется?
Кроме того, спутниковая связь, вроде, есть и в РФ.
Что говорит ИИ:
Спутниковая связь в РФ активно развивается, опираясь на действующие системы «Ямал» (Газпром) и «Экспресс» (ГПКС), а также перспективные проекты «Сфера» (спутники «Скиф», «Марафон») и «Бюро 1440» для широкополосного доступа к 2026–2030 годам. Для спутниковых телефонов в РФ доступны операторы Iridium, Inmarsat, Thuraya и Globalstar.
Ключевые аспекты спутниковой связи в России:
Действующие системы:
.......
Газпром космические системы («Ямал»): Предоставляет спутниковый интернет (до 100 Мбит/с) по всей территории РФ.
Мобильная связь: Основные системы — Iridium (всемирное покрытие), Inmarsat, Thuraya, Globalstar.
Перспективные проекты:
Федеральный проект «Сфера»: Более 600 спутников для связи и мониторинга, уже начат запуск (спутник «Скиф-Д»).
Не знаю, насколько эффективна уже действующая система, думаю, не очень, иначе не пользовались бы Старлинками. Спутников семейства «Экспресс», например, всего 14. Но вряд ли системы спутниковой связи других стран заметно лучше. Старлинки это, действительно, прорыв.
Так что шаман не очень прав.
Но суть моего поста была в том, что не надо преуменьшать силу врага.
Или, как вы написали:
Чесно кажучи, твоя потужна перемога підзаїбала.
Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:12
Hotab написав: _hunter написав: Hotab написав:
Брэхня и провокация: казав (и продолжает говорить), что обозный стрелочник - то обоз.
Посади «обозний стрілочник» , як і «обоз» в ЗСУ не існує. Але бігунець
Как и "бігунець"
В німецькому тилу - є
Ой как интересно! - а пруфы этой брэхни - есть? 🤔
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:14
ЛАД написав:
Я не слышал об использовании спутниковой связи кроме Старлинков в армии. Она используется?
Старлінк - це найкраще рішення по свіввідношенні ціна/якість. В нього є свої недоліки, оскільки система цивільна.
Аналоги є, але вони мало використовуються, тому що значно дорожчі. НУ і не купиш їх за волонтерські гроші на цивільному ринку.
Та й того обєму трафіку, що зараз генерує армія - навряд чи якась система крім старлінка витримає.
Додано: Суб 07 лют, 2026 13:14
sashaqbl написав: _hunter написав:
>>> До чого тут РЕБ?
К тому, что это:
>>> Обєм передачі даних обмежений за одиницю часу обмежений.
И вот это:
>>> І забити канали, коли мої пілоти виходять на ціль.
-- основы РЭБ...
Не бачу звязку. РЕБ забиває канал шумом.
......
А теперь смотрим определение слова "шум" в радиоэлектронике
И да - после "забиває канал" - можно ставить точку...
