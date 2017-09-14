RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16690166911669216693>
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А теперь смотрим определение слова "шум" в радиоэлектронике

Я так розумію, мову вивчити в школі не зміг, фізики не зміг, але друкувати навчився.
Я знаю, що таке шум. Якщо маєш якусь корисну думку, то озвучуй.
Але ставлю штуку баксів - ще ти просто генеруєш шум.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:36

  sashaqbl написав:ЙДИ! ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! БАГАТО ВЖЕ ЗБИВ? ЧИ ТОБІ ХТОСЬ ЗАБОРОНЯЄ ЇХ ЗБИВАТИ?

Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
  sashaqbl написав:Я вище написав, що ДФТГ можуть збивати шахеди, і навіть на брейв маркеті на рівні з бойовими підрозділами можуть отримувати обладнання. Попри всі мінуси, їм ніхто не забороняє збивати шахеди.

Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.
  Hotab написав:«Нічого страшного якщо хтось не вийде»
А якщо хтось вийде туди, де йому не казали виходити і підстрелить те, що не треба підстрелювати? ?

Ну то сяде. А якщо мобільна група ЗСУ таке вдіє, то яке покарання?
  Faceless написав:Дати цивільним крупнокаліберні кулемети? Ну і ладно якби в нас було їх достатньо як і боєкомплектів, але нажаль ні

А чому ні? Як треба було Київ рятувати від наступу ворога, то автомати роздавали прямо з камаза і нічого, не повбивалися. А як... то... Про "кулемети дуже дорогі" також чув у 2023. Та й не обовязково крупнокаліберні, спарки робили і з Максимів, яких на складах в Бахмуті було вдосталь. Невже їх там і залишили ворогу?
Та кому то все потрібно, мудрагелі спочатку кажуть, що "ти лише критикуєш і нічого не пропонуєш", а коли щось пропонується - будь-яку пропозицію обсеруть і перетворять в гівно.
Schmit
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.

ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:55

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:А теперь смотрим определение слова "шум" в радиоэлектронике


Я знаю, що таке шум. Якщо маєш якусь корисну думку, то озвучуй.

Так о чем спор-то? :shock:
Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал

Или если там вместо добровольцев какая-то ДРГ заведется, которая на тех же частотах "собрание сочинений Маркса" будет зачитываеть - будете утверждать "не, ну это нормально, это не элементы РЭБ"? :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11469
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:56

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.

ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.


ОЦЕ ви уваги їм приділили , прямо чую підуть у ЗСУ … Мисливець повернеться з Німечини….
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:56

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:Прикидаєшся? Не нервуй, перечитай повідомлення вище ще раз і подумай, хто що забороняє.
Розберись спочатку, що таке ДФТГ, які там умови... Раз люди туди масово не йдуть, значить їм таке не не підходить, а те, що підходить - не пропонується.

ЗБИВАЙ ШАХЕДИ! АБО СКАЖИ, ХТО НЕ ДАЄ ТОБІ ОСОБИСТО ЗБИВАТИ ШАХЕДИ!
Не наливай водички, а скажи, що конкретно ти зробив щоб збивати шахеди, хто тобі це заборонив і чому.

О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023.
"А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею.
Результат - "мы в дерьме".
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 07 лют, 2026 13:59, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
 
Повідомлень: 5410
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 13:59

Schmit

Тільки за себе пиши ,що у багні . Не треба всіх мішати .
холява
2
Форумчанин року
 
Повідомлень: 5348
З нами з: 27.09.12
Подякував: 4146 раз.
Подякували: 4538 раз.
 
Профіль
 
5
22
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023.
"А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею.
Результат - "мы в дерьме".

В гівні ти. Я в ЗСУ.
Ти б*** розказуєш про якихось міфічних добровольців яким не дають збивати Шахеди.
Ти хоч з одним з них знайомий? Чи ти просто п*** який ниє заради ниття?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:05

  _hunter написав:Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал

Ригаю.
Ти навіть правильне визначення шуму в вікіпедії знайти не можеш, про що далі з тобою говорити?
В розетці в тебе змінний струм чи постійний?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2655
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:07

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Электромагнитный шум[англ.] — нежелательное электромагнитное воздействие на электронное оборудование или передаваемый сигнал

Ригаю.

Та "наздоровье", как говорится... Но _по существу_ замечания будут? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11469
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 16690166911669216693>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 203296
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 405836
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1117535
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15552)
07.02.2026 14:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.