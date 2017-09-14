Додано: Суб 07 лют, 2026 20:07

sashaqbl написав: Shaman написав: по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.

по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.

Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.

Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.

Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.

Shaman написав: ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.

ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.

Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.

Shaman написав: танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...

танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...

Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншою. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.

Shaman написав: а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?

а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?

але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.

Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.

Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.

Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.

може десь написано на паперах - але по факту - ні. ви ж самі казали, що Т-90 так замасковані, що їх ніхто не бачить. я більше вірю оцінці Коваленко..а я десь казав, що ворог безпечний? не плутайте. Раша ворог небезпечний, а головне підступний й без ніяких моральних обмежень. але це далеко не передова держава світу...це ти не думаєш. а інші думають. дрони багато чого змінили на полі бою..ладно, я тобі дозволив, тому не будемо ображатися. але скільки це лайна ти на мене накинув? а скільки в тобі ще залишилось? краще подумай, звідки й чого воно береться.я ніде не писав, що їх легко перемагати. воювати з противником, який застосовує м'ясні штурми - завжди важко. це ще варвари на Риму показали. тому ти розмовляєш з якимось уявним співбесідником, й це не я. краще відпочинь, бо багато плутанини.звісно, програємо через мене.не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители". програємо ми через те, що сусідню країну нагнули так, що вони спустили своє майбутнє в каналізацію й намагаються це зробити в нас. але винний, звісно я - я ж кажу - треба відпочити