Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:07
sashaqbl написав: Shaman написав:
по-друге, а звідки інфо 200? якщо відновлювати вони й більше можуть, але вже нема чого відновлювати. КАБи теж спадщина срср.
Інформація про 200 з довоєнного виконання алжирських контрактів. Це наявні потужності уралвагонзаводу.
Зараз частина з них задіяна на ремонті та відновленні техніки, відповідно виробництво нових менше, але можливості по виготовленню Т-90 - 200 штук в рік.
може десь написано на паперах - але по факту - ні. ви ж самі казали, що Т-90 так замасковані, що їх ніхто не бачить. я більше вірю оцінці Коваленко..
Shaman написав:
ми просто говоримо про країну, яка отримала в спадок купу військового брухту (який зробила не сама) й розповідає про потужність.
Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.
а я десь казав, що ворог безпечний? не плутайте. Раша ворог небезпечний, а головне підступний й без ніяких моральних обмежень. але це далеко не передова держава світу...
Shaman написав:
танки взагалі виробляють - США, Німеччина, Ізраїль, Франція, Великобританія, Японія, Росія, Південна Корея та Китай. небагато країн. але знову - на Раші це все радянський спадок. й Корея виробляє 120 танків на рік. інші - не знаю, але я так розумію, зараз взагалі роздумують про роль танків у майбутньому в умовах тотальної навали дронів...
Німеччина біля 70. США та Ізраїль - ще меншею. Тим не менше, країни нарощують кількість танків на озброєнні. Є купа нових контрактів за останні роки. Тому ти неправий. Ніхто не роздумує про роль і потребу танків на сучасному полі бою. ЇХ купляють. Просто можливості виробництва сильно обмежені.
це ти не думаєш. а інші думають. дрони багато чого змінили на полі бою..
Shaman написав:
а мене притомила ця незрозуміла агресія. ти для себе розберись, чого так. почалось з російського екзархату - тебе теж ця тема чіпляє?
але якщо стає легше - то накидай. але забудь про слово об'єктивність. накидаєш, бо аргументів немає.
Тому що мене заїбало твоє п***. Хоч розказувати які лохи русня і як їх легко перемагати - то роби це хоча б з ППД якоїсь бригади, я вже не кажу навіть про ПТД чи ЗКП(про нуль навіть подумати боюсь). Але ти потужнічаєш і п*** з глибокого тилу, розказуючи як ми перемагаєм.
Але якщо п*** з тилу, то ми не перемагаєм. Ми тоді програєм, от в чому проблема. Програєм в першу чергу через таких п*** як ти.
ладно, я тобі дозволив, тому не будемо ображатися. але скільки це лайна ти на мене накинув? а скільки в тобі ще залишилось? краще подумай, звідки й чого воно береться.
я ніде не писав, що їх легко перемагати. воювати з противником, який застосовує м'ясні штурми - завжди важко. це ще варвари на Риму показали. тому ти розмовляєш з якимось уявним співбесідником, й це не я. краще відпочинь, бо багато плутанини.
звісно, програємо через мене.
не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители". програємо ми через те, що сусідню країну нагнули так, що вони спустили своє майбутнє в каналізацію й намагаються це зробити в нас. але винний, звісно я - я ж кажу - треба відпочити
Shaman
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:33
Как-то не сильно потужно...
Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика, - голова Мюнхенської конференції з безпеки
Вольфґанґ Ішинґер пояснив це тим, що російська армія під час бойових дій в Україні "втрачає тисячі солдатів щотижня". Щойно в Україні припиниться вогонь, ситуація зміниться, вважає Ішинґер. "Тоді Путін зможе спокійно продовжувати свою програму озброєння, а ситуація із загрозою для країн НАТО на східному фланзі погіршиться", - зазначив він.
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:38
Чому ж, ви під захистом одразу двох держав використовуєте значення сво. Вас не влаштовує захист? Як громадянину України, можемо через консульство посприяти відміні 500є щоб ви могли краще і потужніще допомогти батькам в Україні )
ПС: коли свошна "людина на допомозі", скоріш за все з Ростова, чи ДНР/ЛНР з Німеччини розповідає як неправильно допомага йде Україні це дуже мило. Ви так і не відповіли що там з кредитами, і, так це перше особисте, що навіть заставило вас прийти на гілку КРЖН. Вам там нічого не світить, обіцяю )
Додано: Суб 07 лют, 2026 20:56
Чисто формально он прав. Зачем воевать, если можно задержать агрессора другой войной? И претензии должны быть не к нему, а к нашей потужной власти, у которой не была ума или желания пропетлять в свою очередь.
Более того , европейцы очень гуманно поступают что впускают мужчин и даже без ВОД.
По сути они дали шанс любому украинцу отдельно спастись от войны, до 2024 года не выезжали из желающих только очень тупые.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:04
Чисто формально он прав. Зачем воевать, если можно задержать агрессора другой войной? И претензии должны быть не к нему, а к нашей потужной власти, у которой не была ума или желания пропетлять в свою очередь.
Более того , европейцы очень гуманно поступают что впускают мужчин и даже без ВОД.
По сути они дали шанс любому украинцу отдельно спастись от войны, до 2024 года не выезжали из желающих только очень тупые.
Навіщо ви так про друга Бетона?! негоже свого корєша так принижувати, тим паче з Хантером-свошником. Що вас тримає 3 дітей то 1200є, дружина +500є. Руки у вас не з дупи. Навіщо наражати себе на небезпеку такій розумний людині?)
Пішли б просто покурили )
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:16
stm написав:
3 дітей то 1200є, дружина +500є.
Де це такі розцінки?
Дружина обов`язково? Дайте дві.
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:19
Де це такі розцінки?
Дружина обов`язково? Дайте дві.
Німеччина "родіна" Хантера по легенді. Діти не отримають 500є, там десь біля 400 виходить. Дружина буде 500. Чоловіки потрібно питати у Хантера, він на місці зорієнтує )
Дружини наразі перші виїздять, і, потім, розлучення висилають у електронний суд. Потрібно встигнути до розлучення )
Додано: Суб 07 лют, 2026 21:43
Чисто формально он прав. Зачем воевать, если можно задержать агрессора другой войной? И претензии должны быть не к нему, а к нашей потужной власти, у которой не была ума или желания пропетлять в свою очередь.
Более того , европейцы очень гуманно поступают что впускают мужчин и даже без ВОД.
По сути они дали шанс любому украинцу отдельно спастись от войны, до 2024 года не выезжали из желающих только очень тупые.
Та я не так, чтобы претензии - просто это чуть ли не первый раз официально озвучили то, что тут на форуме давно писали - Фортэця, вот это все...
Офіційно.
В Днепропетровской области трое работников ТЦК избили мужчину до смерти, — полиция
Сообщение о смерти 55-летнего мужчины поступило в полицию ночью 7 февраля. По предварительной экспертизе, он скончался от травмы головы.
Полиция Днепропетровской области.
pesikot написав:
..
Чучело помойное, тебя даже свои потужнопереможники презирают
последний лайк полгода назад от такого же незламного люмпена вадима, только он больше тебя бухает, потому что бумажки нет чтоб из дома спокойно выйти
Даже в вашей потужно-переможной группировке достаточно более-менее многосложных ораторов, тот же шаман может в демагогию и казуистику, не показываясь откровенным одноклеточным де***.Там хоть какие-то референсы, имена, рассуждения.А ты со своим сплошным пустопотужным лаем, позорящим даже их, и тупыми личностными выпадами (по-моему не удержался даже против всех служащих в ЗСУ с ветки), позоришь всю украинскую блогосферу. Умудрился и котов замарать, поставив на аватарку. Коты - независимые животные, умеющие удивлять. А тебя, совершенно справедливо, совершенно разные форумчане, независимо друг от друга, ассоциируют с собакой, называя "псом"\"цуциком"\"бобиком"\"тузиком" - так ты неистово демонстрируешь свою сервильность (рвение и преданность истеблишменту)
