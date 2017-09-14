Додано: Нед 08 лют, 2026 13:42

Banderlog написав: budivelnik написав: Banderlog написав: Хіба земля належить нам? В неї є свої власники? Хіба земля належить нам? В неї є свої власники? 1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо

2 З матеріальних цінностей в Україні тільки земля?

А як же тоді твої пересікання Дністра за коньяком?

Чому ти тоді возив не землю

3 Для отримання матеріальних цінностей від володіння землею - треба щоб на ній працювали..

Ти не крути. До чого тут які цінності в України? Важно які в кожного особисто.

Ти кажеш що за гроші воювати охочих не багато. Тоді за шо нам воювати?

Чув як гонять по марафону що нам треба воювати за нашу землю, за наш коняк не чув і то нічого не міняє в більшості нема не тіки землі але й коняку)))

що ти хочеш довести? про що розмова? от руські за що воюють - чи там все просто - вбивай хохлів за гроші?чого воює держава? за своє існування. а громадяни воюють, бо так вирішила влада. якби громадяни не підтримували, то держава давно б здалася. переважна більшість населення без примусу не воювала б. гадаєш німці в 39 дуже хотіли? ні. населення срср в 41-45 бажало йти в атаку за сталіна - тим більш ні, спокійно б жили б й в німецькій окупації.але тут ми переходимо до іншого цікавого питання - а що буде з населенням при окупації. приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів.а що ж буде в Україні? а в Україні буде наступне - зараз всі полутона відкинути, все дуже радикально. на окупованих територіях нічого українського не буде за 20-40 років. як це буде проходити на Херсонщині - подивимось. й звісно для російськомовного населення це не є аж такою проблемою. для людей з проукраїнською позицією - є три варіанти - русифікуватися, емігрувати, згинути. іншого не буде. тут російськомовні товариші відкрито кажуть - за часів срср всі спокійно розмовляли російською. але самі за 30 років українську так й не подужали. но то таке. про церкви вже не кажу.такий розклад. чи треба воювати за українську державу - питання філософське. поки вона існує як держава, то буде воювати. бажання жити під Рашею насправді в багатьох немає. це далеко не всі уявляють - як це жити в сучасній Раші. якщо буде критична загроза - подивимось, скільки населення зможе прийняти Європа. багато хто поїде у випадку поразки.до речі, порівняв різні імперії свого часу. Австро-Угорщина була багатонаціональна - різні мови, різні релігії. навіть Османська імперія - теж була багатонаціональною. а от російська - "один язык, одна церковь, один царь". тобто це не сучасна історія, це весь час таке. черта осідлості, заборона інших церков - це все одне й теж.якось так