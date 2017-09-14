Banderlog написав:Хіба земля належить нам? В неї є свої власники?
1 Свої 2*1метр землі ми колись всі отримаємо 2 З матеріальних цінностей в Україні тільки земля? А як же тоді твої пересікання Дністра за коньяком? Чому ти тоді возив не землю 3 Для отримання матеріальних цінностей від володіння землею - треба щоб на ній працювали.. То ти якщо отримаєш землю - відразу почнеш вимагати кріпаків?
))) Ти не крути. До чого тут які цінності в України? Важно які в кожного особисто. Ти кажеш що за гроші воювати охочих не багато. Тоді за шо нам воювати? Чув як гонять по марафону що нам треба воювати за нашу землю, за наш коняк не чув і то нічого не міняє в більшості нема не тіки землі але й коняку))) Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями...
1. Как и в любой другой стране.
Тануда, спалили, прах розвіяли над Гангом. Або труп залишили на горі, де орли з`їдять. Мати знайомої приїхала в гості до дочки в Італію і померла, труп спалили, прах дочка розвіяла над морем в районі Сан-Ремо, сказала шо мати хотіла там побувать.
Banderlog написав:Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями
что ты тогда делаешь в церкви? Я думал может хотя бы кагор там наливают на халяву
))) Ти не крути. До чого тут які цінності в України? Важно які в кожного особисто. Ти кажеш що за гроші воювати охочих не багато. Тоді за шо нам воювати? Чув як гонять по марафону що нам треба воювати за нашу землю, за наш коняк не чув і то нічого не міняє в більшості нема не тіки землі але й коняку))) Ти чомусь свою суспільну корисність міряєш грошима. І за акцизний коняк в твоїм прекраснім магазині ти береш грошовими цінностями а не якимись церковними духовними чи патріотичними цінностями...
що ти хочеш довести? про що розмова? от руські за що воюють - чи там все просто - вбивай хохлів за гроші?
чого воює держава? за своє існування. а громадяни воюють, бо так вирішила влада. якби громадяни не підтримували, то держава давно б здалася. переважна більшість населення без примусу не воювала б. гадаєш німці в 39 дуже хотіли? ні. населення срср в 41-45 бажало йти в атаку за сталіна - тим більш ні, спокійно б жили б й в німецькій окупації.
але тут ми переходимо до іншого цікавого питання - а що буде з населенням при окупації. приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів.
а що ж буде в Україні? а в Україні буде наступне - зараз всі полутона відкинути, все дуже радикально. на окупованих територіях нічого українського не буде за 20-40 років. як це буде проходити на Херсонщині - подивимось. й звісно для російськомовного населення це не є аж такою проблемою. для людей з проукраїнською позицією - є три варіанти - русифікуватися, емігрувати, згинути. іншого не буде. тут російськомовні товариші відкрито кажуть - за часів срср всі спокійно розмовляли російською. але самі за 30 років українську так й не подужали. но то таке. про церкви вже не кажу.
такий розклад. чи треба воювати за українську державу - питання філософське. поки вона існує як держава, то буде воювати. бажання жити під Рашею насправді в багатьох немає. це далеко не всі уявляють - як це жити в сучасній Раші. якщо буде критична загроза - подивимось, скільки населення зможе прийняти Європа. багато хто поїде у випадку поразки.
до речі, порівняв різні імперії свого часу. Австро-Угорщина була багатонаціональна - різні мови, різні релігії. навіть Османська імперія - теж була багатонаціональною. а от російська - "один язык, одна церковь, один царь". тобто це не сучасна історія, це весь час таке. черта осідлості, заборона інших церков - це все одне й теж.
то ти не розумієш, який бізнес на тому кагорові... та й взагалі сучасна рпц - це лише про бізнес... й чого я постійно про зникаючий брегет згадую?
ЛАД написав:Для людей верящих в "мораль и демократические ценности" в политике:
В ноябре американский лидер впервые в истории принял в Белом доме президентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Для лидеров Центральной Азии сближение с США служит способом ограничить российское и китайское влияние. А команда Трампа не обсуждает с ними проблемы с правами человека и демократией в их странах, как делали предыдущие американские администрации. Вместо этого Вашингтон интересуется полезными ископаемыми, включая редкоземельные металлы.
«Ресурсы, которыми Бог благословил ваши страны», — так обозначил госсекретарь США Марко Рубио поле для сотрудничества с государствами региона. Он обещал посетить все пять стран в 2026 году.
хтось зустрічі проводить. а хтось, як Раша в Африці - чисто через вагнер вагнерівськими ж методами (кувалда et cetera) - там ані моралі, ані будь-яких прав... лише бізнес, як пограбувати країну... це тобі не США.
Water написав:Тануда, спалили, прах розвіяли над Гангом. Або труп залишили на горі, де орли з`їдять. Мати знайомої приїхала в гості до дочки в Італію і померла, труп спалили, прах дочка розвіяла над морем в районі Сан-Ремо, сказала шо мати хотіла там побувать.
Мені здається, що кремація це найкраще рішення. За могилою дивляться лише в наступному поколінні, максимум (але це вже рідко) через одно - у бабусь і дідусів. Далі людину вже ніхто не пам'ятає. Притому зараз рідко буває, що три і більше поколінь живе в одній і тій же самій місцевості, наявні великі міграційні процеси.
Тож як би це цинічно не звучало, для наступних поколінь ти просто займаєш ці 2 метра квадратних (а насправді більше, враховуючи міжряддя, пам'ятники, лавки, огорожу і тп). Ніби і небагато, але в масштабі мільярдів людей на планеті та враховуючи, що кладовища часто вже опиняються в центрах міст - виходить досить суттєво.
Якщо так задумуватися - 100 років тому люди також народжувалися, навчалися, їли, пили, святкували, вирішували якісь свої проблеми, воювали, кохали, танцювали... І де це все? Чи хтось доглядає за їх могилами, якщо вони були звичайними мешканцями? Так і в нас буде, ми тільки орендуємо простір на землі в середньому на 70 років, тож по закінченню строку оренди нема чого його займати далі, навіть цих 2+ квадратних метра. Така суть життя
ти точно знаєш шо таке церква? Чи собі намалював уявну і думаєш що в тій уявній мені місця нема? нє. Кагору на халяву там нема. ) кагор тіки своїм і тіки за діло. але до чого ти почав за церкву? Тут якраз повод не захищати владу а боротися проти неї, бо теперішня влада проти моєї церкви, і не даж не особо скриває що проти церковних цінностей. Єдине, що момент не підходящий бо війна.
