Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:18

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок

✍️ Це ще не судний день.
Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.


(c) голова підкомітету з питань кібербезпеки Олександр Федієнко

Ти почав цитувати зелених ...


Я не ділю людей на зелених і порошенківців чи ригів тим більше , що частіше за все це одні і ті ж люди. :lol:

Ой не бреши, то гріх ... ))

Ригів ти любиш, як і зелених зараз почав любити

От Пороха ти не ненавидиш, всємі фібрами своєї душі ))

Тільки не кажи, що ти європеєць, то суть тебе з східної сторони
pesikot
Повідомлень: 13298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:20

  Banderlog написав:
  katso написав:
  Wirująświatła написав:Армія Віра мова. Чи ти не патріот?


Це гасло не патріотів а вооргів, які сплять та й бачать коли українці за мову та віру чубиться почнуть. Один нік чого вартий та сяє патріотизмом - в мене на клаві й буков таких нема...

головне, що ті хто проповідує армовір самі говорять російською, дітей тримають за кордоном і від армії тікають як чорт від ладану.
Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять. :lol:

Приклади можеш навести ?

Чи як завжди, тільки триндиш ... ))
pesikot
Повідомлень: 13298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:35

  Banderlog написав:
🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати.
Не на чотири години.
Не на три.
Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.

Бандерлог, оператори не сипляться, зв'язок бува і у мене відсутній і таксі не викликати у них жіпіес лягає. Але воно потім все гаразд.
Можна питання з цікавості, я щось не чула щоб герой України церковного патріархату ЛАДу генератор хоч би передав, а у інших церков чула. Мабуть скромність ) а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...
stm
Повідомлень: 6160
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:41

  Banderlog написав:Військовослужбовцям в Україні заборонено
...
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди


  Banderlog написав:Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять. :lol:


Що це, як не релігійна пропаганда ? )
pesikot
Повідомлень: 13298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 17:42

  stm написав:
  Banderlog написав:
🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати.
Не на чотири години.
Не на три.
Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.

Бандерлог, оператори не сипляться, зв'язок бува і у мене відсутній і таксі не викликати у них жіпіес лягає. Але воно потім все гаразд.
Можна питання з цікавості, я щось не чула щоб герой України церковного патріархату ЛАДу генератор хоч би передав, а у інших церков чула. Мабуть скромність ) а вам церква збирає? Завжди щось потрібно, чи то безбожники лише антени закупають...

Яке гарне питання ...

Чекаю, коли він відповість, що "з драної кози, хоч клок шерсті" )
pesikot
Повідомлень: 13298
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:03

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Військовослужбовцям в Україні заборонено
...
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди


  Banderlog написав:Да, забув. Вони іще й до церкви не ходять. :lol:


Що це, як не релігійна пропаганда ? )
це факт а не пропаганда. Вони безбожники а деякі по слухам ще й ворожбити. Православна церква не підтримує ворожбитство та гомосексуалізм. Та не розділяє людей на українців росіян юдеїв чи греків.
Banderlog
Повідомлень: 4624
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
