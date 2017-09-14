RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16705167061670716708>
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:28

Banderlog


Жіночої ласки і тепла не загорнули :lol:


Спитай у Флаймана, він на Алі купує.
Правда поки надує ручним насосом - все бажання відпадає. Ногою під ліжко пне «філіпінку» з досади, жменю горіхів з парку в рот і спати.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:35

  Hotab написав:Banderlog


Жіночої ласки і тепла не загорнули :lol:


Спитай у Флаймана, він на Алі купує.
Правда поки надує ручним насосом - все бажання відпадає. Ногою під ліжко пне «філіпінку» з досади, жменю горіхів з парку в рот і спати.


Який ручний насос ? Це ж які витрати ...
Все ротом робить ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 18:49

  pesikot написав:
  Hotab написав:Banderlog


Жіночої ласки і тепла не загорнули :lol:


Спитай у Флаймана, він на Алі купує.
Правда поки надує ручним насосом - все бажання відпадає. Ногою під ліжко пне «філіпінку» з досади, жменю горіхів з парку в рот і спати.


Який ручний насос ? Це ж які витрати ...
Все ротом робить ...

Флуман ротом, Хунтер пальцями. Заточеними під кнопку «скарга»
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17781
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2565 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:01

мамлюки

  Banderlog написав:
  Vadim_ написав:
  Banderlog написав: ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)

нажаль це створила влада , ыдыть питайте цю зраду або нарід
як ти радиш іти і питати? :shock: це дизертирство, років 7 дадуть.
Питати у влади можеш тільки ти, а ми як засуджені в тюрмі і засуджені безстроково. Нам навіть пиво заборонено пити, можливо й у відпустці заборонено)))
А ти кажеш іди і питай.

Військовослужбовцям в Україні заборонено займатися бізнесом (керувати юрособами), бути членами політичних партій, брати участь у страйках, розголошувати таємну інформацію (найменування частин, позиції), вживати алкоголь на службі, а також відмовлятися від виконання наказів чи проходити огляд на сп'яніння.
Основні заборони для військовослужбовців:
Комерційна діяльність: Заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної або інструкторської (спортивної), якщо це не заважає службі. Військові не можуть бути директорами підприємств.
Політична діяльність: Заборонено членство в політичних партіях/рухах, організація страйків.
Інформаційна безпека: Заборонено розголошувати інформацію про найменування частин, підрозділів, їх розташування та бойові дії.
Дисципліна та поведінка: Заборонено з'являтися у нетверезому стані на службі, вживати алкоголь, наркотики.
Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди та створювати релігійні структури у частинах.
Службові обов'язки: Заборонено самовільно залишати частину (СЗЧ), відмовлятися від виконання наказів.

Цікаво, крім мамлюків, чи були преценденти, коли раби завойовували імперії?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42292
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:05

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Это было ее решение - могла в колумбарий отдать
https://bloha-v-svitere.livejournal.com/609601.html?

будь другом, підкажи

Я-то подскажу - мне не сложно: это мозги нужно иметь ;)

мати мозок в твоєму виконанні - це постійно тицяти скарга? :lol: навіть в школі тих, хто бігає постійно скаржиться не полюбляють, називають стукачком ;) я вже не кажу про різні колективи 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:07

  flyman написав:Цікаво, крім мамлюків, чи були преценденти, коли раби завойовували імперії?

В нас рабства нема — Зеленський про виїзд за кордон
Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні «рабства нема», тому всі, хто має дозвіл, можуть вільно виїздити за кордон.

Про це глава держави сказав у розмові з викладачами та студентами Київського авіаційного інституту.

«Рабства в Україні немає — і ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, вони мають право поїхати. Ті хто хочуть, вони можуть їхати», — запевнив Зеленський.
candle645
Аватар користувача
 
Повідомлень: 296
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:16

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок
...

а чому не вказується авторство? в чому прикол? чи це типу власні думки? :lol:

А яка тобі різниця хто автор? ) в тебе реакція на текст в методичці залежить від автора? Чи правдивість тексту від того залежить?

бо є певні правила мережевого спілкування - типу вітатися, дякую, будь-ласка. в тому числі посилання, коли когось цитуєш чи хоча б виділити це. але так, правила ввічливості, вони не обов'язкові. правдивість тексту від автора залежить - є деякі персонажі, на яких витрачати час взагалі не варто. чим більше хайпу, тим зазвичай менше правди...

й питання на адекватність - ти реально вважаєш що я працюю по методичці? чи просто так, як деякі ІПСОшники накидаєш? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:17

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:будь другом, підкажи

Я-то подскажу - мне не сложно: это мозги нужно иметь ;)

мати мозок в твоєму виконанні - це постійно тицяти скарга? :lol: навіть в школі тих, хто бігає постійно скаржиться не полюбляють, називають стукачком ;) я вже не кажу про різні колективи 8)

Це ж советська людина ... без стукати на інших, воно ж не може ...

PS. особливо, коли сам зробив щось непристойне )
Настукати на інших, за свої вчинки
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13302
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:22

  Banderlog написав:це факт а не пропаганда. Вони безбожники а деякі по слухам ще й ворожбити. Православна церква не підтримує ворожбитство та гомосексуалізм. Та не розділяє людей на українців росіян юдеїв чи греків.

ворожбита вже все, вигнали :D

а з якого часу РПЦ вважає юдеїв за своїх? чи ти вже реальну секту створив? чи може зрозумів, де краще всього донатять, й тепер вони для тебе як свої? :lol:

а як воно - розкольники, іноверці, безбожники - це хіба не з лексикону РПЦ? вже українця-вірянина ПЦУ московські попи відспівають, а якщо ще й загиблого воїна ЗСУ?

ортодокси вони тому ортодокси, що найменш гнучкі. я вже мовчу про ересь "руського миру" - там українців взагалі не передбачено, тому й не розділяють...
Востаннє редагувалось Shaman в Нед 08 лют, 2026 19:24, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 19:24

  pesikot написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Я-то подскажу - мне не сложно: это мозги нужно иметь ;)

мати мозок в твоєму виконанні - це постійно тицяти скарга? :lol: навіть в школі тих, хто бігає постійно скаржиться не полюбляють, називають стукачком ;) я вже не кажу про різні колективи 8)

Це ж советська людина ... без стукати на інших, воно ж не може ...

PS. особливо, коли сам зробив щось непристойне )
Настукати на інших, за свої вчинки

та він молодий для радянського - це зразок сучасного руського. але стукати, це так, національна риса...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11606
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1725 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
  #<1 ... 16705167061670716708>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Господар Вельзевула, Shaman і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 204193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 406784
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1119016
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.