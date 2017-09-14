ЛАД написав:
Вы не побачили, я вчера вечером написал вам куда пойти?
Сегодня пост удалён, надеюсь, по вашей жалобе, вы успели прочитать и повторять не надо.
Заниматься вашим просвещением мне надоело. Тем более, что это явно бесполезно. Вы не обучаемы.
P.s. Оказывается, что "німці" просто "погано відносилися" к евреям.
Ну-ну. "Тупой и ещё тупее".
ще раз уважно прочитай, ЩО саме я написав - й питання, хто тупіший відпаде саме собою
так завжди, ви багато варнякаєте, але обгрунтувати свої пасквілі не можете - бо це або перекручування, або брехня, або відверта маячня.
не зважаючи на вік, це я міг би вас чомусь навчити -але ознака якої людина впертість й не бажання вчити нове? отож. вам зручніше жити в світі радянських міфів -та живіть. але завжди пам'ятайте - зараз вбивають українців й через ці міфи теж...
upd й ось пряма ознака, а хто ж стукачок? хто тут у нас постійно тицяє скарга? я дуже рідко цим користуюсь, й то, коли мова йде не про мене. а так я прихільник ще одного руського вислову "дабы дурь каждого всем видна была" - тому навіщо стирати?