Господар Вельзевула написав:Отбой. Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах. Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно. Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",
Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.
Брешешь. Миндич легко уехал. Хотаб ездит туда-сюда без проблем. Проблема на твоей стороне. Ты можешь ездить по стране свободно, а Бандерлог - не может. Кто чей раб?
Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки. https://www.nbcnews.com/world/ukraine/u ... rcna258002