Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 04:22

  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

а так это всё меняет. Предоставить к гос.награде!
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 05:58

  Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",

Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 09:22

  АндрейМ написав:
  Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",

Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.

Брешешь.
Миндич легко уехал.
Хотаб ездит туда-сюда без проблем.
Проблема на твоей стороне.
Ты можешь ездить по стране свободно, а Бандерлог - не может.
Кто чей раб?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 09:23

Війна, стій! Раз - два!))

Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки.
https://www.nbcnews.com/world/ukraine/u ... rcna258002
