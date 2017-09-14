RSS
  #<1 ... 16708167091671016711>
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 12:47

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.

Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4626
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 12:52

  Shaman написав:
  _hunter написав:А политики все продолжают задвигать базу... Интересно, что у них там случилось? :roll:
«Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів»,-заявив глави МЗС Угорщини Петер Сійярто.

знайшов політика. :D в його політсили маячить викидання на мороз.

Как обычно: вместо обсуждения сути вопроса - унылые персанальные подколки :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 12:53

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:звісно, програємо через мене. не через ухилянтів, яких тут кожен другий виправдовує, а якщо людина ще й "порішала", то таких взагалі не чіпаємо - бо це майже "небожители".

Погоджуюся, через ухилянтів. Але з чого ти взяв, що ти не ухилянт?

ухилянт, ухилянт... :D а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 12:59

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав: Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:

Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6143
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:02

  fler написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав: Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:

Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.

Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:07

  _hunter написав:Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы? :roll:

так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд).
уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось

(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
Xenon
 
Повідомлень: 5676
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:13

  Xenon написав:
  _hunter написав:
  fler написав:Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.
Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.

Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы? :roll:

так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, ......

(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)

Та и ладно - на них всеравно повлиять никак нельзя.
Но в том сообщении между строк читается - никакого "велике досягнення"!..

Китай предложил больше? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11492
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:24

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.

Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:

Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.
І більшість його виборців(а це партія Рейгана і Буша старшого все таки) - явно не сприйняли цю обіцянку як плани допомогти рашці придушити Україну.
Йому важко буде пояснити виборцям, чому при ньому рашка отримує більше ніж при бідоні.
Звісно, Make America greate again - це в першу чергу про внутрішню політику. Але все одно більшість його виборців не очікували, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?

Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2663
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:26

  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.

Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:


вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
prodigy
 
Повідомлень: 13196
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3385 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 16708167091671016711>
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

