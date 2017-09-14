RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:00

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  stm написав:Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?

Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.

Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........

Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:05

  Xenon написав:
  _hunter написав:Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы? :roll:

так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд).
уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось

(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
Вообще-то, все эти "бредовые требования" выдвигаются уже достаточно давно.
И, кстати, в 2022 именно территориальных требований ещё не было. Это к вопросу "покращення переговорних позицій".
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:08

ухилянт, ухилянт... :D а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:08

  ЛАД написав:Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

Я ще не вирішила. Поки ніхто мені не каже що стане з податками у бюджет, при введені обов'язково норми пдв для фоп з 2027р., а це про 15% ВВП валютного аутсорсу. Мене це бентежить )))
Мені всі розказують про 2 каси у ресторанах, які не 15% ВВП... і ніхто навіть Фокс не каже що буде робити у 2027, замість цього про Печенігів історії :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:21

  ЛАД написав:
ухилянт, ухилянт... :D а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.

Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю. Закривають 3 цементних заводи, а найбільший будівельник житла вже вимагає 50млд.фублів від бюджету, у якому і так швах, при коедитах у 700млрд... Чи зможе він, як вже досвідчений ЛАД зрозуміти, що у державі працює лише військовий потенціал і при закінченні війни він втратить усе, бо навіть військовий об'єкт брав кредити і вже не може їх погашати? )
Чи всі хз скільки десятків років так і не зрозуміють і буде, як Франт писати однотипні повідомлення... на захист соросят: я коли стикалася з потужними компаніями януковича ніколи не чула нейтів інглиш, завжди перше питання було ким я є в адміністративному ланцюгу. А соросята посміхатися на будь-якій мові питали, що мене цікавить не тому що вони політкоректні, а тому що їх цікавить які спільні проекти можна реалізувати навіть просто якщо перед ними проста стм, без адмін ресурсів ))) це і є різниця, і вона - колосальна.
Одні вважають великою те, що вже давно - банкрут, а інші шукають спільного інтересу навіть якщо у мене немає батька депутата :roll:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.

Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю.

Якщо війна буде програна, то всі опиняться саме в такій державі, ба навіть гіршій.
А до речі, Хантер тут правий:
  _hunter написав:А давайте эту казуистику и в обратную сторону попробуем развернуть? - если все Бандерлоги из окопов уйдут - ваших "непомерных" налогов точно хватит, что бы фронт на месте удержать?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:36

  prodigy написав:


вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:40

  sashaqbl написав:
  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.

Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.

Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
Така сама проблема з ПДВ 20%. Я вже маю вихід, що італійська компанія буде заводити ті самі скоріш гроші на Чехію у евро, ніж на Україну платити 20%. Це вже плат мій, але у когось план не 15% у Чехії зі списання на затрати мінімум бензину авто, а 8% Польщі.
15% ВВП займає аутсорс чистої валюти. 2 чеки у ресторані на все ВВП займає скільки?
Вони і самі розуміють що ричати як лев то треба, а Ви не розумієте, що стартувати на тих хто дійсно шле гроші, сині Будівельника дійсно шлють вам корчі, за можливості. Стартуєте на тих хто така сама зайобага одиниця хто з якогось був вирішила чинити супротив. Але Будівельник шле факи Хантерам і гроші/актмви, а ви їбете Будівельника :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.

Я вважаю, що 30% бійців зараз цінніше ніж 30% бюджету
