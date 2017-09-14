RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 167131671416715167161671716718>
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:13

  Banderlog написав:
  prodigy написав:


вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.

Все змішалось в твоїй голові.

Імпічмент - це юридична процедура, а не майдан
Якщо респи програють, а вони мають шанси програти, то процедура імпічмента буде

Якщо Трамп захоче вивести нац.гвардію на вулиці, то імпічмент йому гарантований
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.

А нам від того плану стане легше?
Піхоти в їхніх дивізіях від цього стане менше? Чи може танків?
Припускаю, що рускі стануть менше купляти всякої фігні на тему, але точно не комплектуючих для дронів.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2673
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:

  Banderlog написав:То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?

Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
не Україна а зеленський та і решту можновладців. Вони наживаються на війні.
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа. Тебе теж війна влаштовує і відсутність демобілізації. Тому таких як ти треба бусифікувати а років через 3 поговорим... і про потрібність ротацій, і про важливість волонтьорки, і про скорий крах росії.

Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту - взагалі без відповіді, виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці: жодного генератора, антени, мавіка, коча, ремонту корча. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Востаннє редагувалось stm в Пон 09 лют, 2026 17:23, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:22

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?

Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит

Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.
залежність рф від торгівлі ресурсами дещо перебільшена.
це все дуже цікаво. Але ви якогось постійно путаєте державний бюджет і приватний.
Те що буде мінус в російському бюджеті не значить, що буде мінус в правлячої верхівки, чи мінус в силовиків.
Так як і мінус в бюджеті України ще не означає що менше платять депутатам за голосування чи менше назбирує міндіч.
Корупція теж може бути різна можно красти з прибутків як крадуть в китаї а можно з убитку як крадуть в нас.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4636
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:24

💥 ВСУ одним махом сожгли 6 тысяч российских FPV-дронов

Масштабный удар пришёлся по району Ростова-на-Дону. Три контейнера с беспилотниками и комплектующими были успешно взорваны.

А также:

▪️В Курской области, возле Суджи, поражён пункт управления подразделения воздушно-десантных войск РФ — командование выбили вместе со связью.

▪️А на временно оккупированной территории Херсонской области, в районе Новоалексеевки, ударили по складу боеприпасов.

Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31513
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2537 раз.
Подякували: 3518 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:26

  Banderlog написав: залежність рф від торгівлі ресурсами дещо перебільшена.
це все дуже цікаво. Але ви якогось постійно путаєте державний бюджет і приватний.
Те що буде мінус в російському бюджеті не значить, що буде мінус в правлячої верхівки, чи мінус в силовиків.
Так як і мінус в бюджеті України ще не означає що менше платять депутатам за голосування чи менше назбирує міндіч.
Корупція теж може бути різна можно красти з прибутків як крадуть в китаї а можно з убитку як крадуть в нас.

Корупція оркостану применщена. Маю визнати, що статки олігархів стали більш прибуткові, хто не вийшов з вікна ) А великій руській нарід - бідніше. Але народ який не дуже розумний, може палити електричні трансформатори, краще ніж тец в Україні )
Востаннє редагувалось stm в Пон 09 лют, 2026 17:27, всього редагувалось 1 раз.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:30

  stm написав:

Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...

Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир і демобілізація а не волонтерка.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4636
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:30

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?

Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
не Україна а зеленський та і решту можновладців. Вони наживаються на війні.

Прям по методичці шпариш )
Вона застаріла

Вже ж писали, що це Порошенко вигідна війна, бо він на їй наживается
А зараз лише фамілію поміняли )

  Banderlog написав:Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа.

Знов ти підтвердив, що Путін не хоче миру )

Та і Трамп так "хоче миру", що 24 години розтягнулись на більше року
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:32

  Banderlog написав:
  stm написав:Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...

Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир і демобілізація а не волонтерка.

російський мир ?
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13307
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:35

Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:
  stm написав:

Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...

Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир і демобілізація а не волонтерка.

Вам теж не сподобається відповідь. Запити кожного підрозділу це 200000грн корч який рознесе декілька фпв, реб системи, ремонт корча, якщо фпв бу лише один, антени, там мені не розповідали прямо навіщо, то просто закупили і списали нах, тому що людина це товариш, оптика, генератори, колись був бензин/дизель. Труси, шкарпетки і їжа я вважаю взагалі не питання, ваша дружина з 1 подружкою зможе ;)
ПС: ловлю себе на думці, що на відміну від орків, ніколи не здавала на мішки для трупів, а там це 1 запит...
Востаннє редагувалось stm в Пон 09 лют, 2026 17:42, всього редагувалось 3 разів.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6171
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 167131671416715167161671716718>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 205147
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 407822
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1120449
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.