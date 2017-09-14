|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:13
Banderlog написав: prodigy написав:
вибори в двох палатах в США 5 november 2026
Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.
Все змішалось в твоїй голові.
Імпічмент - це юридична процедура, а не майдан
Якщо респи програють, а вони мають шанси програти, то процедура імпічмента буде
Якщо Трамп захоче вивести нац.гвардію на вулиці, то імпічмент йому гарантований
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13307
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17
stm написав:
Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.
А нам від того плану стане легше?
Піхоти в їхніх дивізіях від цього стане менше? Чи може танків?
Припускаю, що рускі стануть менше купляти всякої фігні на тему, але точно не комплектуючих для дронів.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2673
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:22
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
не Україна а зеленський та і решту можновладців. Вони наживаються на війні.
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа. Тебе теж війна влаштовує і відсутність демобілізації. Тому таких як ти треба бусифікувати а років через 3 поговорим... і про потрібність ротацій, і про важливість волонтьорки, і про скорий крах росії.
Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту - взагалі без відповіді, виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці: жодного генератора, антени, мавіка, коча, ремонту корча. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Востаннє редагувалось stm
в Пон 09 лют, 2026 17:23, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6171
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:22
stm написав: sashaqbl написав: prodigy написав:
запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.
залежність рф від торгівлі ресурсами дещо перебільшена.
це все дуже цікаво. Але ви якогось постійно путаєте державний бюджет і приватний.
Те що буде мінус в російському бюджеті не значить, що буде мінус в правлячої верхівки, чи мінус в силовиків.
Так як і мінус в бюджеті України ще не означає що менше платять депутатам за голосування чи менше назбирує міндіч.
Корупція теж може бути різна можно красти з прибутків як крадуть в китаї а можно з убитку як крадуть в нас.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4636
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:24
💥 ВСУ одним махом сожгли 6 тысяч российских FPV-дронов
Масштабный удар пришёлся по району Ростова-на-Дону. Три контейнера с беспилотниками и комплектующими были успешно взорваны.
А также:
▪️В Курской области, возле Суджи, поражён пункт управления подразделения воздушно-десантных войск РФ — командование выбили вместе со связью.
▪️А на временно оккупированной территории Херсонской области, в районе Новоалексеевки, ударили по складу боеприпасов.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 31513
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2537 раз.
- Подякували: 3518 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
3
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:26
Banderlog написав:
залежність рф від торгівлі ресурсами дещо перебільшена.
це все дуже цікаво. Але ви якогось постійно путаєте державний бюджет і приватний.
Те що буде мінус в російському бюджеті не значить, що буде мінус в правлячої верхівки, чи мінус в силовиків.
Так як і мінус в бюджеті України ще не означає що менше платять депутатам за голосування чи менше назбирує міндіч.
Корупція теж може бути різна можно красти з прибутків як крадуть в китаї а можно з убитку як крадуть в нас.
Корупція оркостану применщена. Маю визнати, що статки олігархів стали більш прибуткові, хто не вийшов з вікна ) А великій руській нарід - бідніше. Але народ який не дуже розумний, може палити електричні трансформатори, краще ніж тец в Україні )
Востаннє редагувалось stm
в Пон 09 лют, 2026 17:27, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6171
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:30
stm написав:
Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир
і демобілізація
а не волонтерка.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4636
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:30
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
не Україна а зеленський та і решту можновладців. Вони наживаються на війні.
Прям по методичці шпариш )
Вона застаріла
Вже ж писали, що це Порошенко вигідна війна, бо він на їй наживается
А зараз лише фамілію поміняли )
Banderlog написав:
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа.
Знов ти підтвердив, що Путін не хоче миру )
Та і Трамп так "хоче миру", що 24 години розтягнулись на більше року
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13307
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:32
Banderlog написав: stm написав:
Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир
і демобілізація
а не волонтерка.
російський мир ?
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13307
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:35
Banderlog написав: stm написав:
Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир
і демобілізація
а не волонтерка.
Вам теж не сподобається відповідь. Запити кожного підрозділу це 200000грн корч який рознесе декілька фпв, реб системи, ремонт корча, якщо фпв бу лише один, антени, там мені не розповідали прямо навіщо, то просто закупили і списали нах, тому що людина це товариш, оптика, генератори, колись був бензин/дизель. Труси, шкарпетки і їжа я вважаю взагалі не питання, ваша дружина з 1 подружкою зможе
ПС: ловлю себе на думці, що на відміну від орків, ніколи не здавала на мішки для трупів, а там це 1 запит...
Востаннє редагувалось stm
в Пон 09 лют, 2026 17:42, всього редагувалось 3 разів.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6171
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|205147
|
|
|1493
|407823
|
|
|6076
|1120451
|
|