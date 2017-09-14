RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16717167181671916720>
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:26

  pesikot написав:
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
дружище іди ти сюди і хай потреби підрозділу стануть твоїми потребами з якого ти рішив що вони наші? Це раз а по друге з якого ти рішив що ти більше донатиш на підрозділ за того хто там воює?
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4638
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:27

  fler написав:
  sashaqbl написав:Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне?

Навіщо?

Злив зараховано.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2675
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:41

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.

А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )

І ? По перше якщо будуть платити стільки скільки мені буде достатньо щоб я був добровільно то поговорим. А поки я нормально і без державних грошей можу прожити.

Щось ти зовсім забрехався ))

То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?

Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"

При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш
Якби ти не казав, що ось-ось піду )

  Banderlog написав:По друге хто тобі сказав, що виплати мені залежать від того скільки ти з професоркинею платиш? ) нема привязки виплати військовослужбовцям віл наповненості бюджету.)

Да прям ... )

Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13315
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:43

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?


Чекаю від тебе відповіді стосовно ВПК Росії, щось ти проігнорував це
Дивно ... чому ...

PS. А ще прокоментуй, оце, що я виділив
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13315
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:51

  sashaqbl написав:
  pesikot написав:Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі

Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.

Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...

Хоча, пані stm теж намагалась, але марно
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13315
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 20:48

  pesikot написав:
  sashaqbl написав: Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.

Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...

Зате він намагається рахувати гроші по кишенях форумчан))
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6147
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1337 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 21:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Когда вы пишете "все погано", уточняйте, что вы имеете ввиду под "все".
Если бы действительно было "все погано", то война бы уже закончилась. Не обязательно, конечно, парадом ЗСУ на Красной площади, но тем не менее.
И уж, как минимум, сейчас не обсуждался бы вопрос Донецкой области.

Все погано - це все погано: економіка, демографія, промисловість. Але та ж КНДР показує, що все погано і ставати гірше може бути дуже довго, якщо без різьких змін
А війна триває, бо в нас з усім ще гірше, але не настільки гірше, щоб програти.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5909
З нами з: 29.07.22
Подякував: 933 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 21:12

  sashaqbl написав:
  fler написав:Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?

Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.

И нехай эта мандама скан с резерва своих М25-60 с ячейки общества ещё выложит
А то может как раз в Скалу эти два штурмовика уже давно ищутся «рекрутёрами»
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5653
З нами з: 16.06.15
Подякував: 297 раз.
Подякували: 373 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 21:20

  sashaqbl написав:
  fler написав:Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.
1 Я бачив картинку з затертою інформацією що і від кого.. це могло бути як ВАШЕ персональне так і копі-пасте з якогось фонду..
Не звинувачую що Ви збрехали , але й не хочу своїм іменем відповідати за ваші картинки.
2 Якщо Ви могли заробити+задонатити - це говорить про те що у вас повинні бути елементарні знання статистики тап бізнесу3..
Так от
Використовуючи ЦІ знання - Ви погодитесь що 30% населення дає 70% доходів Держави?
Якщо погодитесь то в мене просте запитання
Якого милого ви причепились до тих 30% які дають 70%.. і не чіпляєтесь до тих 30% які дають 0% ?
якось не логічно.
3 Якщо у вас є зачатки логічного мишлення - промоніторьте Бюджет України за роки Війни
І Ви побачите там наступне
Нам дають +/- 2-3% - стільки ж скільки ми САМІ заробляємо і кладемо у свій Бюджет...
Тому
Якщо забрати 30% моїх/стм/флер/василь і так далі....
То ми втратимо 60% Бюджету.
Це хоч Вам зрозуміло?
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 27898
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 16717167181671916720>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 205331
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 408014
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1120702
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.