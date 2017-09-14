RSS
Вів 10 лют, 2026 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

А потом что? Рублёвая зона до Збруча или всех "Слуг" с бабками наворованными отправим в Снигерию за остановку по ЛБС?
Вів 10 лют, 2026 10:53

барабашов

отправим в Снигерию


Хто саме?
  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав: друга світова війна нетипова.) Окрім того сильно міфологізована. Торгівля була й тоді.

А что есть факты торговли или транзита СССР и кого то из стран ОСИ в период 41-45 ?

обєднана європа , британська імперія та сша приторговували. Щодо ссср то думаю теж торгівля ішла через нейтральні країни типу швейцарії та через чорний хід в азії іран, турцію ту ж японію) напомню війну японії ссср обявило тільки в 1945. Щодо ірану там взагалі мутна тема. До великої вітчизняної але вже під час 2ї світової ссср не просто торгував з нацистами а активно.
довоєнна індустріалізація була нетільки за рахунок сша но і нацистів, значить були закупки верстатів техніки. Це все потребує запчастин, Сумніваюсь, що комуняки не купляли то. По крайній мірі ніде не читав про простої німецького обладнання в ссср під час війни. Но 2 світова не підходить як шаблонна війна. В нас зараз щось типу іраноіракської війни. В ній на початку садам ще виступав як правильний пацан і мав техгологічну підтримку прогресивного світу :lol:
  Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Banderlog написав: друга світова війна нетипова.) Окрім того сильно міфологізована. Торгівля була й тоді.

А что есть факты торговли или транзита СССР и кого то из стран ОСИ в период 41-45 ?

обєднана європа , британська імперія та сша приторговували. Щодо ссср то думаю теж торгівля ішла через нейтральні країни типу швейцарії та через чорний хід в азії іран, турцію ту ж японію) напомню війну японії ссср обявило тільки в 1945. Щодо ірану там взагалі мутна тема. До великої вітчизняної але вже під час 2ї світової ссср не просто торгував з нацистами а активно.
довоєнна індустріалізація була нетільки за рахунок сша но і нацистів, значить були закупки верстатів техніки. Це все потребує запчастин, Сумніваюсь, що комуняки не купляли то. По крайній мірі ніде не читав про простої німецького обладнання в ссср під час війни. Но 2 світова не підходить як шаблонна війна. В нас зараз щось типу іраноіракської війни. В ній на початку садам ще виступав як правильний пацан і мав техгологічну підтримку прогресивного світу :lol:

поэтому и калибры оружия в СРСР в дюймах , так как всё оборудование/станки было из США и Британии
