|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:14
Banderlog написав: Shaman написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
Ти так і не зміг відповісти на просте питання, якщо ти в ЗСУ, то гроші тобі з бюджета платять чи звідки ? )
Але щось пишеш про адекватність
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13317
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:19
Banderlog написав: Shaman написав: Shaman написав:
а 40% тоді складають з податків, чи не так? бачиш, тебе мобілізували - це тому така щира ненависть до тих, хто має бронь, чи відстрочку? \
я вже бачу - саме до мене... щось до Бетону та Кабанчика якось лячно
Не тільки до тебе, до решти пасівних патріотів так само, ти не унікальний.
бетон на відміну од тебе, адекватний, хоч теж стояв на майдані).
цитувати ж не складно, чи це лише для мене не складно?
та скажи чесно - цей подобається, цей не подобається. а то до патріотів в нього негативні почуття, а ухилянти - вони адекватні...
а взагалі, кажи, що я надто розумний - й тоді весь негатив стає зрозумілим, та й не лише в тебе
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11615
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:23
_hunter написав:
Снова оператор учетки конспект предыдущей смены не передал?
Давай я помогу - напомню о чем разговор был...
_hunter написав:
Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
не пались вже так. всім зрозуміло, що я реальна людина.
а от брехуни полюбляють звинуватити всіх інших, що вони теж брешуть. як власне ІПСОшники намагаються інших звинуватити, що ті боти
в теорії може спрацювати, але не на форумі - тут не так багато людей. тому на форумі це тупо - чи ви зі стасюком за сусідними столами? змагаєтесь за звання "Біба і Боба"?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11615
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1731 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:39
Shaman написав: andrijk777 написав: Shaman написав:
й де твій магазин? багато хто тут, хто пише, не розумію - що вони не змогли й не зможуть щось створити. бо підприємцями можуть бути далеко не всі. ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...
Ти видно тупий. Вище чітко написано - "якщо магазин(будівельника) зникне".
навіть якщо він зникне, в тебе не з'явиться нічого. ......
Ты даже после второго объяснения ничего не понял?
Речь _вообще_ не о "тут був яскравий приклад". А о конкретном магазине - который просто _перепродает_ товары толи магазинов покрупнее то ли оптовиков.
Так вот: если _этот конкретный магазин_ пропадет - не изменится _вообще ничего_. Часть покупателей разойдется по другим магазинам. Часть купит напрямую. Все.
andrijk777 написав:Магазин твій зникне, але "МЕХАНІЗМ створення доданої вартості" не зникне!
Люди перейдуть в інший магазин або хтось інший(наприклад я) відкриє новий магазин. Можливо він буде менш ефективний/прибутковий але він буде генерувати точно таку ж додану вартість як і твій магазин, тому що додану вартість генерують люди які купляють товари а не магазин.
Цього(а це базова річ) ти взагалі не розумієш але пишеш кілометрові пости восхваляючи себе.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11512
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:41
Shaman написав: _hunter написав: Shaman написав:
так, є бюрократія - як прийняли рішення платити по 500 ойро різним бігунцям - то й досі (п'ять років) платять, хоча вже зрозуміло, що треба це згортати
Снова оператор учетки конспект предыдущей смены не передал?
Давай я помогу - напомню о чем разговор был...
_hunter написав:
Так. Но "если что" - партнеры без проблем добавят недостающие 10-20-...
всім зрозуміло, що я реальна людина.
......
полюбляють звинуватити всіх інших, що вони теж брешуть
>>> всім зрозуміло, що я реальна людина
Ты это главное почаще повторяй - что бы вот вообще убедительно звучало
>>> що вони теж брешуть
Это ты так косоязычно сейчас пытаешся доказать, что "партнеры" не смогут 10% бюджета страны наполнить в случае необходимости?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11512
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Вів 10 лют, 2026 17:58
Депутанти сидять на Канарах і не спроможні навіть проголосувати подання на Героїв України щодо людей, що віддали за них життя! Тільки з 2-ї спроби і не за всіх. Це справжня ганьба!
-
hxbbgaf
-
-
- Повідомлень: 22998
- З нами з: 24.08.09
- Подякував: 1679 раз.
- Подякували: 2385 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:05
BeneFuckTor написав:
Ну давайте в даному випадку Візьмемо Вашу кафедру. Як Ви вважаєте, там можна мобілізівувати 30% (м+ж, з усіма і зав кафедри і секретаря) без суттєвого погіршення навчального процесу? та чи можна замінити самого зав кафедри?
Теоретично можна. Але для цього потрібно суттєво збільшувати фінансування. Бо тим, хто залишиться не мобілізованим, потрібна мотивація. За поточного фінансування все працю ... дуже погано.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 10 лют, 2026 18:16, всього редагувалось 1 раз.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5911
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:08
hxbbgaf написав:
Депутанти сидять на Канарах і не спроможні навіть проголосувати подання на Героїв України щодо людей, що віддали за них життя! Тільки з 2-ї спроби і не за всіх. Це справжня ганьба!
А ти на скільки готовий додати сплату податків, щоб Героя України давати кожному загиблому? Ясна справа з відповідними пільгами і виплатами для сімей. Назви суму в місяць додаткових
податків на які готовий.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17790
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:17
pesikot написав:
Ти так і не зміг відповісти на просте питання, якщо ти в ЗСУ, то гроші тобі з бюджета платять чи звідки ? )
Але щось пишеш про адекватність
я відповів раза 5, але до тебе не доходить. Давай іще раз, крайній.
Мені не платять фіксовану долю з бюджету. Якщо наступного місяця зберуть на 5 відсотків більше чи на 5 відсотків менше, мені заплатять ту саму суму в гривнях. А якщо тут зявиться повний штат людей то роботи буде на половину менше.
Тямиш?
І не треба робити від, що ми тут добровільно, бо нам грошей хочеться.
Відміняйте відповідальність за сзч і побачим скільки чоловік за ці гроші схотять воювати далі. А краще сам іди сюди і воюй пожизнєнно до останньої верби чи поки путін захоче миру на умовах зеленського.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4647
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Вів 10 лют, 2026 18:22
_hunter написав:
Речь _вообще_ не о "тут був яскравий приклад". А о конкретном магазине - который просто _перепродает_ товары толи магазинов покрупнее то ли оптовиков.
Так вот: если _этот конкретный магазин_ пропадет - не изменится _вообще ничего_. Часть покупателей разойдется по другим магазинам. Часть купит напрямую. Все.
hunter, математик-економіст від Бога))). Тобі та Ко пояснюють про інше. Якщо раптом магазин Будівельника закриється, то п'ятеро працівників цього магазину одразу залишаться без роботи. Відповідно держава залишиться без ЄСВ, а свою зарплату ці люди не витратять на товари і послуги, як вони це робили зазвичай. Чому? Тому що пройде певний час, поки ці люди влаштуються на іншу роботу, адже якщо один магазин закрився, то це не означає, що в інших магазинах автоматично відкрилися вакансії для цих звільнених працівників.
Крім того, якщо закриється магазин Будівельника, то закриється й інший його бізнес, звідти теж залишаться без роботи люди і відповідно держава без доходів.
А тепер все це помножимо на кількість умовних Будівельників, яких ви собі уявляєте на фронті замість Бандерлогів. Отже, при заміні одного Бандерлога на Будівельника, десять людей водночас стають безробітними. Заміна 10тис. Бандерлогів Будівельниками призведе до безробіття відповідно 100 тис. людей. і закриття 10 тис. магазинів і т.д. Далі самі порахуєте?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6151
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|206736
|
|
|1493
|409533
|
|
|6076
|1122863
|
|