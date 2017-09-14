fler написав:hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам?
Вибачаюсь що влажу, але хіба "доктор наук" не знає, що кріпацтво (форма рабства) у Російській імперії було скасовано в 1861 році?
Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону? Панять і прастіть?
BeneFuckTor написав:... Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає) ...
а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.
а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія...
ти такий самий ухилянт як і вони. А щодо останньої верби то парадокс, но ці заклики придумали не ухилянти а такі патріоти як ти. А тепер вже задню даєте. Добре, не до останньої верби а до коли маєм воювати? Путіна питати? Ти тут ні причом? Нікого не посилав, кушав мацу та грався з мячом? То коли нас замінять?
ваш сын с мужем уже съЁ... в Молдову от нашей непереможной 425й бригады?
видимо , всю шайку держвлади ,від потужного до останнього прокурора з суд'ею и полициєю з тцк і сп і прочими пі дар амі і мерами с сине белой краской ...