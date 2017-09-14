RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:52

  pesikot написав:Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду"
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.
...
Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.

Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.

Проблема в тому, що усі хороші і переможні варіанти угод забрав з собою в Ізраіль Міндіч.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:53

  Shaman написав:
  барабашов написав:
  Hotab написав:[b]
Ти звернувся з запитом в ТЦК в 2021 році прийняти тебе на в.службу за контрактом? Чи що означає оце «нє прєложілі»? Чому мали прєдлагать?

ДеZeртир, ты когда встретишься с Мариняком?
Четыре года как он в могиле а ты жрёшь крокодилятину с папаей как не в себе.

Кабанчик, накликаєш на себе... помиляться з діаметром, а ти й верескнути не встигнеш...

шаманчик ты pidrilo или простой гей(как портникофф)?
Сорос любмт мягкотелых рыхлых очкастых сластунишек :mrgreen:
Чтоб они губами ласкали его(вялого)
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:53

  Shaman написав:[
Кабанчик, накликаєш на себе... помиляться з діаметром, а ти й верескнути не встигнеш...

У свиноматки нова легенда - ранений під Дебальцеве 😂😂😂

Почитайте його повідомлення від 2015 року: в минулому році кредит на шуби дали, в цьому не дали .
Ходив в шпиталь в Дніпрі пораненим бійцям малюнки носив (бо він же художню школу закінчив)
Воєн))
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:54

  барабашов написав:
  fler написав:Барабашка, ви наполягаєте на перевірці законності вашого виїзду чи документів про придатність до мобілізації?

А давайте
Призом будет ваше фото в бикини
Имеем третью группу и списание в 15м по ранению после пи** под дебальцево
Дыра слева как раз до сердца достала и немного минус лёгкое(уже не бегун на 24й этаж как некоторые тоже пересекающие кордон с занзибарами и регулярно)
Кроме того бывших сотрудников, 50+ тем паче, не столько спрашивают о желании послужить, сколько убивают во время прогулок с собаками.
А теперь ваш ход в игре.
Шо там ваш молодой очередной муж и наследник 25+ ???

та понятно, на колчаковских фронтах ранен...

а это про кого?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:01

Нічия, звиняйте

  барабашов написав:Шо там ваш молодой очередной муж и наследник 25+ ???

Бронювання та аспірантура. :P
