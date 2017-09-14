RSS
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:51

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:є питання для лицемірів, які вигадали собі, що війна, ота брудна, виснажлива, з ризиком для здоров'я і життя війна - для когось іншого, а не для себе.

вот так андрейМ и вышел сам на себя
классика...
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 19:52

  pesikot написав:Ексдиректор ЦРУ пояснив, чому Україна не повинна погоджуватися на "погану угоду"
Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.
...
Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".

Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".

"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.

Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.

Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.

Проблема в тому, що усі хороші і переможні варіанти угод забрав з собою в Ізраіль Міндіч.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:01

Нічия, звиняйте

  барабашов написав:Шо там ваш молодой очередной муж и наследник 25+ ???

Бронювання та аспірантура. :P
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:02

  Shaman написав:уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення.

Ти можеш себе виправдовувати скільки завгодно, але ти саме уникаєш воювати. Ти називаєш себе "патріотом", але твій патріотизм залишається на словах. Мільйони українців закордоном теж вважають себе патріотами, але, як і ти, воювати не поспішають. Вони теж донатять, багато хто з них продовжують віддалено працювати на українські компанії і сплачувати податки, і вважають себе потрібнішими для України саме закордоном, а не в ЗСУ.

  Прохожий написав:вот так андрейМ(Ж?) и вышел сам на себя
классика...

Я не рассказываю другим о настоящем патриотизме и как нам надо воевать чужими руками, как это завуалированно делают другие, рассказывая, что ничего не остается, как воевать, но тут же добавляя, что сами в ВСУ они не пойдут. Вот этим М и Ж рассказывайте как они выходят на сами на себя. Или Вы сами входите в их число?
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:11

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Ось, що є реальністю, то це той факт, що ти виїхав з країни, використовуючі корупційну складову

Такий самий "факт", як і те, що лише справжні "патріоти" - найпотрібніші в тилу, а інші нічого не роблять, податків не платять і не донатять? Ну, тоді, як кажуть: "факти в студію" - коли, куди і з якою корупційною складовою я виїжджав.

Тобто ти не виїзжав ? Ти в Україні ?

Ти ж писав інше, що ти не в Україні.

То як ти виїхав ?
Розкажи, а вже потім вставай в третью позицію )
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 11 лют, 2026 20:17, всього редагувалось 1 раз.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:23

  pesikot написав:Розкажи, а вже потім вставай в третью позицію )

Ей, ні... Злив не зараховано. "Фактами" про інших ти тут розкидаєшся, тому давай факти.
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 20:28

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Розкажи, а вже потім вставай в третью позицію )

Ей, ні... Злив не зараховано. "Фактами" про інших ти тут розкидаєшся, тому давай факти.

Фактів від тебе немає, ти так і не назвав хто "до останьої верби"
Але сам вимагаєш факти )

То ти в Україні ?
Я правильно зрозумів ? І ти ніколи не виїзжав ?
Чому мовчиш про це ? ))

Якось заткнув пельку з цього приводу, зробив вигляд, що цього не було
Але, "я не злопам"ятний, я просто злий і пам"ять у мене гарна"
Я ж тебе потім зловлю на тому факті, коли ти напишеш, що ти виїхав )
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:
  Господар Вельзевула написав:Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.

с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов


Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять"..
Не человека.
Сотрудника правоохранительных органов.
Просто дно.
Мабуть сотрудніків органів не вважають за людей
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:11

  Shaman написав:

стільки слів... а заброньовані куди відносяться? а ті, хто мають відстрочку?.. адемобілізовані за станом здоров'я?
до ухилянтів. В основному до ухилянтів
Повідомлення Додано: Сер 11 лют, 2026 21:13

  fler написав:Що будемо робити з незаконним перетином державного кордону?

Знову оце "ми". "Ми" воюємо", "ми" щось робитимо з незаконним перетином кордону... :roll:

За незаконний перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність. Якщо правоохоронні органи встановлять факт перетину кордону кимось поза меж пункту пропуску або з підробленим паспортом, то людина сплатить штраф. Все. Ви або ми нічого робити не будемо, оскільки Вас або нас це жодним не стосується.

  pesikot написав:Але сам вимагаєш факти )

В принципі, я нічого, окрім чергового бла-бла-бла, від тебе і не очікував. Про "факт" виїзду з корупційною складовою написав ти, а наразі намагаєшся злитися.

  pesikot написав:Якось заткнув пельку з цього приводу, зробив вигляд, що цього не було

Я не збираюсь з тобою обговорювати особисте життя. Я лише попросив тебе нагадати мені як, куди і з якою корупційною складовою я виїжджав. Якщо цих фактів в тебе немає, то пельку заткнути потрібно тобі.
