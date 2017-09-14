Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав Девід Петреус, генерал армії США у відставці, колишній директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) та екс-командувач американських військ в Іраку та Афганістані.

Стосовно того, чи має Україна погодитися на "погану угоду", враховуючи обставини на полі бою та російські обстріли енергетичної інфраструктури, він наголосив: "Україна не повинна погоджуватися на погану угоду, і я не думаю, що США, європейські країни чи будь-хто інший хоче цього".



Він додав, що угода, якої Україна досягла в переговорах зі США, є "цілком прийнятною".



"Там є компроміси, але вона дає Україні те, що їй потрібно. Проте суть у тому, що Росія нізащо не погодиться на те, що зараз прописано в угоді", - сказав генерал.



Петреус підкреслив, що щоразу, коли здається, що росіяни готові до компромісу чи серйозних переговорів, хтось виходить і заявляє: "Ні, у нас є наші ключові вимоги". А саме: замінити президента Володимира Зеленського на проросійську фігуру, демілітаризувати Україну та віддати Росії укріплені міста в тих районах Донецької області, до яких вони навіть не наблизилися.



Крім того, на запитання, чи бачить він шанс на припинення вогню, Петреус сказав: "Боюся, що ні". "Я просто не бачу поки умов, щоб це сталося. Як я вже згадував раніше, росіяни висувають, на мою думку, необґрунтовані вимоги. Вони не готові вести переговори серйозно, так, як це робить Україна", - наголосив генерал.