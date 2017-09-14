|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:03
stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4654
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:06
Shaman написав: sashaqbl написав: Shaman написав:
ти писати можеш зв'язно? чи вже все?
яка ти людина, ми теж бачимо по твоїм дописам, так що твоя думка нічого не варта. цікаво, як твої побратими з тобою служать...
а патріотичні дописи викликають в тебе огиду, бо в душі ти русофіл...
Уточнюю: огиду викликають патріотичні дописи ВІД ТЕБЕ. Бо ти п***, і весь твій патріотизм - це ховатися за спинами інших.
гадаю саме ти й ховаєшся. бо надто голосно верещиш на інших. людина може потрапити в ЗСУ, але теж зрозуміла що ти за людина...
"Якщо Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум." - це про тебе. а напади на інших лише ознака цього. твої оцінки теж НІЧОГО не варті... й щось з тобою обговорювати - нема сенсу.
Шаман, спокійніше. Олександр цивільний у житті став командиром. На нього поїхало дуже багато справ, які б мав робити діловод або водій і хз хто ще. А їх немає. А він гарний командир, як би ви мені не доказували зворотнє. Він може за технікою замінити легко своїх підпорядкованих. Тому так як з вами, так і з ним. Цирк шапіто із нездатних кловунів, немає отримати перевагу. Олександр, як людина яка була мобілізована і своєю тяжко працею, більше ніж наша - має отримати бенефіти.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6192
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:09
sashaqbl написав:Shaman Shaman написав:
уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити
Були підстави для бронювання. Компанія, в якій я працював на той час була єдиним в Україні виробником політних контролерів. Я був одним з ключових інженерів при копіюванні і подальшому вдосконаленні політника.
Були можливості для відстрочки: я ктн, і пропрацював політехніці 8 років після аспірантри. Мене з радістю готові були забрати на кафедру в будь який момент на півтора ставки, не те що на 0.75.
Були(та і є) можливості відстрочки з сімейних обставин. Але тебе то вже не стосується, тобі достатньо того, що я написав.
все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки
втомився? задій свої можливості, відпочинь
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11629
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1732 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Чет 12 лют, 2026 13:10
Banderlog написав: stm написав:
Чому після
розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до
все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Вы про талоны слышали или может держали в руках, это примерно , уже не помню, 1987+
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4672
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 646 раз.
- Подякували: 529 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|210086
|
|
|1493
|413122
|
|
|6076
|1128250
|
|