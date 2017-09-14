RSS
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:03

  stm написав:

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:06

  Shaman написав:
  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ти писати можеш зв'язно? чи вже все?
яка ти людина, ми теж бачимо по твоїм дописам, так що твоя думка нічого не варта. цікаво, як твої побратими з тобою служать...
а патріотичні дописи викликають в тебе огиду, бо в душі ти русофіл...

Уточнюю: огиду викликають патріотичні дописи ВІД ТЕБЕ. Бо ти п***, і весь твій патріотизм - це ховатися за спинами інших.

гадаю саме ти й ховаєшся. бо надто голосно верещиш на інших. людина може потрапити в ЗСУ, але теж зрозуміла що ти за людина...

"Якщо Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум." - це про тебе. а напади на інших лише ознака цього. твої оцінки теж НІЧОГО не варті... й щось з тобою обговорювати - нема сенсу. ;)

Шаман, спокійніше. Олександр цивільний у житті став командиром. На нього поїхало дуже багато справ, які б мав робити діловод або водій і хз хто ще. А їх немає. А він гарний командир, як би ви мені не доказували зворотнє. Він може за технікою замінити легко своїх підпорядкованих. Тому так як з вами, так і з ним. Цирк шапіто із нездатних кловунів, немає отримати перевагу. Олександр, як людина яка була мобілізована і своєю тяжко працею, більше ніж наша - має отримати бенефіти.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:09

  sashaqbl написав:Shaman
  Shaman написав:уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити

Були підстави для бронювання. Компанія, в якій я працював на той час була єдиним в Україні виробником політних контролерів. Я був одним з ключових інженерів при копіюванні і подальшому вдосконаленні політника.
Були можливості для відстрочки: я ктн, і пропрацював політехніці 8 років після аспірантри. Мене з радістю готові були забрати на кафедру в будь який момент на півтора ставки, не те що на 0.75.
Були(та і є) можливості відстрочки з сімейних обставин. Але тебе то вже не стосується, тобі достатньо того, що я написав.

все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки ;)

втомився? задій свої можливості, відпочинь 8)
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:10

  Banderlog написав:
  stm написав:

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Вы про талоны слышали или может держали в руках, это примерно , уже не помню, 1987+
