Тому я для шамана і написав тут щоб не умнічав. Ухилянт це мужик призивного віку крапка. Все додатків тут немає, хоть є в нього бронь, хоть є в нього діабет, щоб він не вигадував, любителі аспірантур, 200кг наїв і тд.
stm написав:на росіі вже і інтернету немає
Та ну дайте людим оговтатись, вчора тільки їжа закінчилась, ну що ж Ви за нелюд такий. Ось подобаються мені Ваші пости)
Shaman написав:уникати можна лише нелегальними, а якщо є легальні підстави - це не уникнення. ви хочете сказати, що у вас є підстави не служити
Були підстави для бронювання. Компанія, в якій я працював на той час була єдиним в Україні виробником політних контролерів. Я був одним з ключових інженерів при копіюванні і подальшому вдосконаленні політника. Були можливості для відстрочки: я ктн, і пропрацював політехніці 8 років після аспірантри. Мене з радістю готові були забрати на кафедру в будь який момент на півтора ставки, не те що на 0.75. Були(та і є) можливості відстрочки з сімейних обставин. Але тебе то вже не стосується, тобі достатньо того, що я написав.
все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки
Бетон написав:Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии?
на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника?
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище В Україні таких відео в день сотні
Відкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130. Це ви називаєте сміливістю??
Бетон написав: В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже. Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
Бетон написав:Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии?
на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника?
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище В Україні таких відео в день сотні
Відкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130. Це ви називаєте сміливістю??
1) друзі не підтвердять що міліція у якій колись також служив ЮА, причетні до схеми коли дзвонять доставці, чоловічої статі орк бере пакет, а за 10 хвилин його зупинить ментура і знайде пакети наркоти. Далі чемно(хаха 3 рази, бо Бетон з тонкою душевною організацією і м'язами може п*** і погрожувати Олександру, але не ментам на росіі) цьому убогому дадуть вибір сво-відсидка за наркоту 2) Бетон-студент, ще не знає що на ВУЗ вже є рознарядка скільки % не мають здати сесію і по госуслугам одразу отримають призов (так, якого немає у Бетона), а далі розшук. Я впевнена, що більш чемної ментури ніж орківска на світі не знайти 3) пачками, під дулом автомату, збирають таджиків/узбеків/азербайджанців з правом на депортацію або сво. Все це, як і побиття у Дніпрі не є військовими злочинами. Але чомусь Бетон з м'язами і маленьким мозком не співвідносить, що він постить що вже спіймали ТЦК за звинуваченнями кримінального кодексу за побиття, що призвело до смерті групою осіб. А там тиша... повна, ну, було, що Азербайджан не витримав вбивства людини і відправлення літаку на війну смерть...
Востаннє редагувалось stm в Чет 12 лют, 2026 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Бетон написав: В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище
Це ви називаєте сміливістю??
Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже. Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги?
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.
Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.
Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.
«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
напишіть відверто, скільки годин на добу саме у вашому будинку маєте енергію
Это будет не очень показательно. В разных районах по-разному, где-то чуть лучше, чем у меня, где-то значительно хуже. У нас сейчас нет графика плановых отключений, есть только "график" аварийных отключений, населению неизвестный. На сайте "1562" и в их чат-боте на телеге об отключениях сообщают. Как правило,постфактум. Сообщают и ожидаемое время включения, Но доверять этому можно очень осторожно. Если вас так интересует наличие света именно у меня, то пожалуйста. Вчера не было света с 8.00 до 16.10 (хотя в сообщении на сайте указывали 12.00). Потом выключили в 17.00 с обещанием включить в 21.00. Включили в 01.10. Сегодня вообще не выключали. .... Сглазил. Не успел дописать пост свет выключили в 23.50 с обещанием до 08.00, но включили раньше - говорят в 2 часа. .Сегодня выключили в 8.00. В сообщении было сначала указано 7.56-11.00, потом 7.58=11.58, фактически включили в 14.08.