Никто не говорит, что в рфии нет насилия. Оно есть, но централизованное, через силовые структуры и административное.Мой тезис другой: в Украине принудительные действия ТЦК приобрели массовый и публичный характер. Это уже не единичные случаи, а регулярная практика уличных задержаний, которая стала заметным социальным явлением.Разница в модели.В РФ — давление через систему и вертикаль.В Украине — значительная доля прямого физического принуждения в публичном пространстве.Мне интересен феномен именно ненависти своих к своим, оно есть только у нас.Что это за феномен? Сегодня бусах ездят жены тцкашников. Они получают удовольствие от этого. Есть уже их ролики в сети, где они рассказывают про будни отлова.