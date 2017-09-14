RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16736167371673816739
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:54

  Wirująświatła написав:
Украина создала дешевую лазерную систему ПВО "Sunray" – The Atlantic
Оружие работает бесшумно и не излучает видимого света. Во время демонстрации лазер за считанные секунды поджег дрон, после чего тот упал на землю.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/02/11/8020416/

Зображення
Очередной бред.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:54

Shaman Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі.
Наприклад "економіка впаде" - це що?
Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють.
А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7375
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 14:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Banderlog написав:
  alex_dvornichenko написав:
  Бетон написав:
В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище

Це ви називаєте сміливістю??


Протсто насилие и насилие в процессе принуждения к мобилизации как бы не одно и тоже.
Откройте архивы видео с митингов в РФ, там бусифицируют аж бегом, правда не с целью мобилизации, зато у нас с мтингов не бусифицируют в отличии от рф. У каждого своя специфика, но то что нет насилия в РФ это мем.
в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги?
А ви там свічку тримали, що знаєте що всі проплачені?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37336
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8296 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:18

  fler написав:
  ЛАД написав:В результате у нас даже не вводят графики плановых отключений, как было раньше, а применяют график аварийных отключений. В результате не понятно, когда свет будет, а когда нет.

На сайті (для кожного міста - свій сайт) можна ввести свою адресу і подивитися, що саме діє - планове відключення чи аварійне.
Уже в ответе prodigy чуть выше написал - у нас сейчас нет плановых отключений.
  ЛАД написав:Да и в других городах с ээ дело, как понимаю, обстоит не лучше.

Не треба узагальнювати. Буває по-різному.
Бывает.
Во Львове лучше.
А у вас (хоть в Киеве, хоть в Николаеве)? Или трансформатор во дворе помогает?

  ЛАД написав: Я не против пропаганды.

Та ми бачимо)))
Повторю - я не против пропаганды.
Но 2 требования - она на должна быть лживой и должна быть умной.
К сожалению, этим требованиям не отвечает ни наша госпропаганда, ни форумная.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:21

  alex_dvornichenko написав:...... И все сводятся к одному ответу. Войны нынче не те.

Войны те.
Но сейчас не мировая война.
И наши "партнёры" (не союзники!) с РФ не воюют. И вполне могут торговать.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:33

  Shaman написав:...... ТИ точно не створиш. в ЛАДа теж не вийшло створити...

Вот просто интересно, откуда вы знаете, что у меня вышло, а что нет?
Балабол и "наполнитель бюджета".

й головне, бажаючі відправити Будівельника на війну (хоча вже по віку не проходить) - для держави набагато ефективніше - Будівельник в тилу, а andrijk777 - пише свої простині десь зі Сходу
Тоже интересно.
Не буду говорить о Союзе, где Будівельників просто не было, Но в США, Великобритании и пр. капстранах во время 2МВ призывали только "трактористов"? К владельцев магазинов была бронь?
Иканамист.
Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 12 лют, 2026 15:40, всього редагувалось 3 разів.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 15:44

  fler написав:
  _hunter написав:Вы вчера "типа не заметили" - давайте я еще раз повторю вопрос: ВГК уверен, что эБронирование стране вообще не нужнО. Вы сейчас с ВГК хотите поспорить? :shock:

hunter, у мене є краща пропозиція. Щоб не заморачуватись з е-бронюванням треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів. При цьому бюджет України ніяк не постраждає, адже він від Хантерів нічого не отримував. Натомість, у бюджеті ЄС вивільняться 500 ойро з кожного Хантера, які можна буде спрямувати до бюджету України на військові потреби. Ця схема однозначно win-win, бо зміцнює оборону України і безпеку ЄС. Крім того, український тил не постраждає. Як вам? :D

Мне очень нравятся ваши пропозиції.
Обеими руками "за".
Вот только у них один недостаток - все они фантастические.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:05

  Shaman написав:...........
а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.

а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)

Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины.
Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны.
А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну, но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью".
sashaqbl правильно написал:
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт.
А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38635
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
  #<1 ... 16736167371673816739
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Banderlog, Модератор і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 210378
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 413425
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1128722
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15564)
12.02.2026 16:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.