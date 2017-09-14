RSS
  #<1 ... 16739167401674116742>
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 16:59

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Shaman Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі.
Наприклад "економіка впаде" - це що?
Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють.
А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.

коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......

Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...
_hunter
 
Повідомлень: 11514
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:06

Тищенко каже, депутанти отруїлись, тому їх нема постійно! Який дурень в це повірить? На Канарах засмагають, поки країна кров'ю стікає.
hxbbgaf
 
Повідомлень: 22999
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1679 раз.
Подякували: 2385 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:06

  ЛАД написав:
  Shaman написав:...........
а щодо претензій - а назвіть, кого ви називаєте любителями воювати чужими руками, й головне чому? бо накинути це легко - повідомлення все стерпить, але ці накиди зазвичай вигадки.

а по факту якось так вийшло, що ухилянти почали активно накидати на інших, щоб відвести увагу від свого ухилянства. типу я ухилянт й це нормально, а воювати мають міфічні "до останньої верби" - але окрім ухилянтів та капітулянтів ніхто так не пише. парадокс, але так працює демагогія... 8)

Накидати почали на вас не ухилянти, а самые что ни на есть воины.
Уже объяснял - с уъилянтами всё понятно, они честно признают это, говорят, что всеми силами от армии будут отлынивать и выступают за окончание войны.
А другие (в т.ч. и вы) требуют продолжать войну, но сами в армию не идут и прикрываются бронёй или своей "экономической важностью и незаменимостью".

коли людина накидає через особисті комплекси, то не залежить де ця людина? я пам'ятаю коли почалися накиди, й там було щось особисте. а визнати неправоту - чомусь на форумі вважається, що це слабкість. ЛАД, навіть коли ви не праві, ви ще жодного разу це не визнали ;)

головна брехня вас та ваших соратників - ви приписуєте мені та іншим те, що самі вигадали/додумали - "требуют продолжать войну". жодної цитати, лише недолугі припущення. а дехто ведеться. якщо запитати воїнів, а чого вони на мене накидають, то почую банальні фрази про пропаганду (що вигадка) - ніякої конкретики. бо я намагаюсь описувати факти - а коли факти не на користь Раші, то в декого, й особисто у вас, починає палати нижче пояса :lol:

а обговорюю умови, на яких країна може припинити війну, й це рішення все одно буде приймати влада, а не особисто я. я ніде не агітував, "воюємо до кінця" - ще раз, це брехня, яку ви теж розносите. але здатися на умовах Раші - в масштабах країни це буде набагато більше жертв - й влада це розуміє. й в окоп ви її не загоните.
sashaqbl правильно написал:
Чим ти краще летусрока чи бетона? Тим що виписуєш більш патріотичні гасла?
Летусрока и бетон жействительно не посылают никого на фрогт.
А вы посылаете других, когда ратуете за продолжение войны, но сами прикрываетесь бронёй (?). Или вы тоже будете рассказывать, что ваш призыв приведёт к страшным экономическим последствиям?
И, кстати, не замечаю в Харькове нехватку магазинов, аптек и такси. А вот о некомплекте в армии пишут регулярно. Причём не только государственные мужи, но и простые солдаты.

ще раз збрехати про "продолжение войны". ваших умов перемовин ми так й не почули, лише загальні фрази - а обговорюють ті речі, про які я казав ще рік тому. ось й вся різниця між нами.

ви ж все одно цього не визнаєте, й далі будете накидати через свої вигадки. якось за цими особистими наїздами випало, що перемовини затягуються, й схоже не на місяць. й винна в цьому лише Раша - влада якої відірвано від реальності намагається воювати далі - така реальна картина на поточний момент 8)
Востаннє редагувалось Shaman в Чет 12 лют, 2026 17:09, всього редагувалось 2 разів.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  andrijk777 написав:Shaman Ти коли щось пишеш, то пиши що у тебе означають базові речі.
Наприклад "економіка впаде" - це що?
Може впасти стакан, може впасти стіна, це усі розуміють.
А економіка може "впасти" тільки у таких дилетантів як ти.

коли це спричинить важкі наслідки - питання. може в цьому році, може в наступному. заявляти, що 2-3 роки гарантовано протримаються - ну це лише ......

Так отож - "питання"... Еще когда первые "смертельные санкции" вводили - максимум 6 месяцев давали, вроде.
Я этот пост - про "що 2-3 роки" сохраню на всякий случай - в 28м "подывымось"...

зберігай. швидке погіршення ситуації почалося після осінніх нафтових санкцій. затримання танкерів теж туди ж (й показує, що на Рашу вже кладуть великий болт). спостерігаємо далі - можна й далі тиснути.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:15

  Shaman написав:



про штабних щурів ти написав, не я ;)
і шо що я написав? Думаєш я не усвідомлюю що є люди в зсу яким гірше ніж мені?
Поняття не маю в чім ти там розбираєшся, тут ти пишеш явну чуш. Постоянно.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4664
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:24

  Banderlog написав:в нас бувають не проплачені заходом і не ініційовані владою мітинги?

Бувають, але тобі цього не зрозуміти ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Офіційно. Українські ракети "Фламінго" вдарили по арсеналу Міноборони РФ під Волгоградом
Українські військові підтвердили удари по Котлубані – засобами дальнього ураження FP-5 "Фламінго" уражено російський арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів та вибухових речовин.

Цей арсенал є одним з найбільших майданчиків для зберігання боєприпасів російської армії.

На місці зафіксовано потужні вибухи з подальшою вторинною детонацією. Місцева влада повідомляла про евакуацію жителів населеного пункту.


Дрони вразили російський НПЗ за 1750 км від кордону України – відео
Далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "Альфа" Служби безпеки України завдали удару по Ухтинському НПЗ, який розташований у республіці Комі за 1750 кілометрів від кордону України. Це новий рекорд дальності ураження для українських безпілотників. Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ та власні джерела LIGA.net в СБУ.

Після влучань на нафтопереробному заводі зафіксовано пожежу та сильне задимлення.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:29

Schmit

Тільки подумав, чого це Schmit перестав Любарського постити ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13332
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:30

  ЛАД написав:
  stm написав:........
Вибори і референдум готуються. Виплати педагогам, підвищення пенсій, виплати постраждалим домівкам у Києві. Це не тому що турбота.

За годы войны средние зарплаты сильно выросли.
В январе 2021 было 12337 грн., в январе 2025 - 22992 грн. (https://index.minfin.com.ua/labour/salary/average/2021-11/).
В январе 2026 будет ещё выше. У педагогов она не росла. Им поднимать не надо?
Где вы увидели "підвищення пенсій"? Или вы так называете индексацию?
"виплати постраждалим домівкам" в Харькове идут уже очень давно. Сейчас стало много в Киеве и вы узнали, наконец, о таких выплатах.

Офіційна інфляція за 2021-2024 роки 65%. Реальна десь 70%-75%.
У "вас" ріст зарплати 86%.
Цей ріст зумовлений а) військовими б)бронюванням і деяким відбіленням через це зарплат в)деякою нестачею робітників через війну.
Пенсії і зарплати бюджетників напевно впали в реальному вираженні.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7376
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 17:36

  Banderlog написав:
  Shaman написав:про штабних щурів ти написав, не я ;)
і шо що я написав? Думаєш я не усвідомлюю що є люди в зсу яким гірше ніж мені?
Поняття не маю в чім ти там розбираєшся, тут ти пишеш явну чуш. Постоянно.

от аргументів власних немає, щоб заперечити те, що я пишу. але пиши далі :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11638
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1732 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Видалити встановлені форумом файли cookie
