pesikot написав: Faceless написав: pesikot написав: Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК Реальність показала, що як раз ті хто не оновив, привертають прискипливу увагу ТЦК

Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене Насправді, як показує практика по колегам, без різниці оновив чи ні. У тих колег, кого мобілізували, все було оновлене

Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниці



Але, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу Може ВОС був специфічний ... бо там дійсно, оновив-не оновив без різниціАле, ось ті, хто не оновився, точно привертають увагу

У меня знакомый, ставший неожиданно вдовцом с двумя взрослыми уже детьми, избегал сначала ТЦК, но потом перестал, видимо не смог без нее спокойно жить. Сейчас служит после учебки где-то в Донецкой области.Второй, был с бронью от госпредприятия, его бусифицировали, но дальше когда его приехали освобождать из ТЦК целой бригадой юристов с работы, вдруг твердо ответил приехавшим, что хочет служить с братьями по крови и быть мобилизованным. Судьба мне его неизвестна.Есть молодые сотрудники госпредприятия (от 30 до 60 лет), обновившие данные и потерявшие бронь. Их официально не призывают. Бусики избегают на всякий случай.Из этих данных я делаю предположение, которое совпадает с мнением Pesikot. А именно система в обороне сначала считает целесообразным бросать в бой тех, кто сознательно нарушает закон во время войны и которым в этой связи легче можно манипулировать.Почему так происходит? Ответ у меня один - это нехватка вооружений для всех и для контрнаступления время еще не пришло.