Додано: Пон 16 лют, 2026 15:24

Тоді може не варто стверджувати, якщо нема інформації?

Тоді може не варто стверджувати, якщо нема інформації?
Останні два роки БЕЗ ЗМІН. Перевага у росіян і це не міняється.
По дронам теж покращення НЕМА.

1 Що такеНЕМА ІНФОРМАЦІЇ ?Точної -нема і не може бути , в противному разі мною б вже зайнялась контрозвідка і шукала витоки інформації.Але тієї що є - мені достатньо для того щоб побачитиПеревага в 5-10 разів по артвогню зменшилась до переваги в 1,5-2 рази по кількості... але по якості Західна зброя точніша.2 Що таке тиснуть ?В 2022 році тиснули так що МИ ВТРАТИЛИ за 2 місяці 80 000 км2 території...За 2025 рік втратили 4000км2 територій...Коли для нас було ГІРШЕ ? в 2022 чи в 20225Тому ще разВійна це не забавка і ми поки що не перемогли....Але казати що в 2022 році ми були в кращих умовах ніж в 2025 - може тількиа - неадекватб - проплачений троль.Ви до яких себе відносите?Бо куди я відношу дюра-бачі - надіюсь зрозуміло.