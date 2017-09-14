Краткое содержание

- Военные США перевезли небольшой ядерный реактор из Калифорнии в Юту.

- Микрореакторы рассматриваются как альтернатива дизельным генераторам в отдаленных районах.

- Вопрос захоронения ядерных отходов остается нерешенным, переговоры с несколькими государствами продолжаются.

АВИАБАЗА ХИЛЛ, Юта, 15 февраля — В воскресенье министерства энергетики и обороны США впервые перевезли небольшой ядерный реактор на грузовом самолете из Калифорнии в Юту, чтобы продемонстрировать потенциал быстрого развертывания ядерной энергетики для военных и гражданских целей.

.......В декабре Министерство энергетики выделило два гранта., открывает новую вкладкучтобы способствовать ускорению разработки малых модульных реакторов.

Сторонники микрореакторов также рекламируют их как источники энергии, которые можно доставлять в отдаленные и труднодоступные места, предлагая альтернативу дизельным генераторам, требующим частых поставок топлива. Однако скептики утверждают, что отрасль не доказала способность малых ядерных реакторов вырабатывать электроэнергию по приемлемой цене.

......Микрореактор, представленный на воскресном мероприятии, размером чуть больше минивэна, может генерировать до 5 мегаватт электроэнергии, чего достаточно для обеспечения электроэнергией 5000 домов, по словам генерального директора Valar Исайи Тейлора. Он начнет работу в июле с мощностью 100 киловатт, достигнет пика в 250 киловатт в этом году, после чего выйдет на полную мощность, сказал он.

Компания Valar надеется начать продажу электроэнергии в тестовом режиме в 2027 году и перейти к полноценной коммерческой эксплуатации в 2028 году.