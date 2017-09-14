|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:46
buratinyo написав: pesikot написав:
Як ти там влаштувався за кордоном?
Способ выявления предателей рождается простой и эффективный в Украине.
А про вами процитированного персонажа - что-то интересное расскажете?
_hunter
Повідомлень: 11557
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:51
buratinyo написав:
...... Карання за крадіжки іноземної допомоги, державних коштів не стримати. Хто сумнівається та краде, тому не пощастить як з Міндічем, якого відсунули вид корита не зважаючи на тісні зв'язки у минулому з самим Зеленським.
Но именно "Карання" - и нет. А "відсунули вид корита" - это же обычный эволюционный процесс: кого-то и Миндич от корытца отодвинул в свое время. Т.е. в чем вы видите "сигнал" - не сильно понятно...
_hunter
Повідомлень: 11557
З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
Faceless написав: Shaman написав: Faceless написав:
А шо сталось? Перестали платити податки?
нарешті Бандерлог став платити податки
І замість вас платить пенсію Ладу? А ви шо, мобілізувались і не кажете?
Тигреня поки що повертає НЕДАПЛАЧЕНЕ ним за попередні 20 років заняття контрабандою....
До речі
В тигреняти так і не склався логічний ланцюжок
Чим більше він крав - тим швидше опускалась його мами пенсія....
Але чомусь в тому що він опускав мамину пенсію він звинувачує Майдан і Порошенка....
budivelnik
Повідомлень: 27944
З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3004 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:14
budivelnik написав:
Тигреня поки що повертає НЕДАПЛАЧЕНЕ ним за попередні 20 років заняття контрабандою....
До речі
В тигреняти так і не склався логічний ланцюжок
...
60+ уже підписано, щоб колишній відмінник ВДВ зміг тряхнути молодістю
flyman
Повідомлень: 42349
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
Додано: Сер 18 лют, 2026 11:16
АндрейМ написав:
Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо. Просто, дехто перестане чухати Європами і чілити на пляжах Іспанії і почне фінансувати безпеку країни. Що саме Вас не задовільнить у такому варіанті?
З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?
Чи може я заробляв менше за тебе до мобілізації? Чи не міг знайти роботу в західній компанії і втікти?
Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?
UPD.: Вже були спроби вести велику війну, не чіпаючи громадян. Почитай про "ідіотів МАкнамари".
sashaqbl
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
budivelnik написав:
То як
Я кажу що приклади 2 світовою - не проходять і ПІСЛЯ Вєтнаму ВСЮДИ воювали контрктними арміями
Ти кажеш що 2 світова проходить для порівняння але не проходить ркка?
Ти знову пишеш НЕ ВОЛОДІЮЧИ ІНФОРМАЦІЄЮ.
США в 21 столітті проводили призив резервістів для війни у Афганістані. ЦЕ ще не масова мобілізація, але вже примусовий призив, а не добровільний контракт.
sashaqbl
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
sashaqbl написав: budivelnik написав:
То як
Я кажу що приклади 2 світовою - не проходять і ПІСЛЯ Вєтнаму
ВСЮДИ воювали контрктними арміями
Ти кажеш що 2 світова проходить для порівняння але не проходить ркка?
Ти знову пишеш НЕ ВОЛОДІЮЧИ ІНФОРМАЦІЄЮ.
США в 21 столітті проводили призив резервістів для війни у Афганістані
. ЦЕ ще не масова мобілізація, але вже примусовий призив, а не добровільний контракт.
виграли или обтёршись ушли?
непонимаю , нануя куда то лезть , живи в своей стране и не разивай рот(ширинку) на жену соседа
Vadim_
Повідомлень: 4728
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 531 раз.
flyman написав:
60+ уже підписано
цікаво було б дізнатися статистику щодо цього закону
Примат
Повідомлень: 695
З нами з: 09.12.21
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 52 раз.
buratinyo написав:
Тому Міндічгейт це знак для світу. Карання за крадіжки іноземної допомоги, державних коштів не стримати. Хто сумнівається та краде, тому не пощастить як Міндічу, якого відсунули від корита не зважаючи на тісні зв'язки у минулому з самим Зеленським
Як покарали Міндіча?
Як на мене це інший знак - ти можеш красти гроші, якшщо поділишся - то нічого тобі не буде.
sashaqbl
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
АндрейМ написав:
Це - неправда. Я впевнений, що американці почуваються у безпеці. Вони платять мільярди за свою безпеку і навряд чи на них хтось колись нападе. Моєї провини немає в тому, що попередні покоління не інвестували в обороноздатність України.
Не впевнений, що ти особливо прагнув інвестувати в безпеку.
Стосовно американців - не все так просто. Їх ресурсів для контрактників не вистачило навіть для Афганістану - довилося призивати резервістів. І у випадку великої війни зі співмірним(не кажучи вже про більшого) противником - мобілізація була б не гірше ніж у нас. Але тобі зручно цього не бачити.
Інвестувати в безпеку - це купити зброю і вчитися воювати, а не платити комусь, щоб тебе охороняв.
АндрейМ написав:
Я пропоную, щоб ми скинулись і знайшли людей, які хочуть за гроші воювати. Такі люди є. Мені ж кажуть особливі хитродупі, що, ні, витрачати гроші вони не хочуть, а я просто маю піти захищати кордони держави через свою стать.
Чому ти вважаєш що є лохи, для яких життя менш цінне ніж для тебе?
АндрейМ написав:
Еволюція - виживання організму, який найбільше пристосований до оточуючого середовища. Еволюція - не лізти в драку, знаючи, що ти скоріш за все із неї живим не вийдеш. Це - безглуздо.
Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.
sashaqbl
Повідомлень: 2721
З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
