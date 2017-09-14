В октябре 1951 года производство цветных телевизоров в США действительно было запрещено Национальным органом по производству (National Production Authority, NPA) в связи с Корейской войной (1950–1953). Это решение было частью более широкой политики контроля над стратегическими материалами, чтобы обеспечить приоритет военной промышленности. Давайте разберём это подробнее на основе исторических фактов и документов.



### Контекст и причины запрета

- **Создание NPA и его роль**: NPA был учреждён в сентябре 1950 года в рамках Закона о оборонном производстве (Defense Production Act), подписанного президентом Трумэном. Агентство контролировало распределение дефицитных материалов (металлы, электроника, резина и т.д.), необходимых для войны. Корейская война создала глобальный дефицит ресурсов, и США, как ведущий участник, перенаправили их на военные нужды (танки, самолёты, радары). Цветные телевизоры требовали редких металлов, таких как кобальт, медь, тантал и никель, которые были критичны для электроники в оружии.



- **События октября 1951 года**: 20 октября 1951 года NPA издал приказ № M-90, запрещающий производство цветных телевизоров. Это произошло всего через 4 месяца после запуска первой коммерческой системы цветного ТВ от CBS (25 июня 1951). Запрет был мотивирован не только дефицитом, но и необходимостью экономить ресурсы: цветные ТВ использовали в 2–3 раза больше электроники, чем чёрно-белые. В то время в США было уже около 10–12 миллионов чёрно-белых телевизоров, и приоритет отдавался массовому производству, а не "экспериментальным" технологиям.



- **Политический и экономический фон**: Запрет был частью "мобилизационной экономики" — аналогично рационированию во Второй мировой войне. Производители (включая RCA и CBS) лоббировали против, но FCC (Федеральная комиссия по связи) и правительство аргументировали, что ресурсы нужны для "национальной обороны". Это решение также помогло конкурентам: RCA (основной соперник CBS) использовало время для доработки своей совместимой системы NTSC, которая была одобрена в 1953 году после окончания войны.



### Последствия

- **Для цветного ТВ**: Производство остановлено до марта 1953 года (после перемирия в Корее). За это время CBS потеряла импульс: было произведено всего около 200 цветных наборов, из которых продано 100. Когда запрет сняли, рынок переориентировался на чёрно-белые ТВ, и цветное телевидение возродилось только в середине 1960-х (к 1965 году — 5% домохозяйств с цветными ТВ, к 1972 — 50%).

- **Экономические эффекты**: Запрет спас ресурсы для войны (например, медь для боеприпасов), но замедлил инновации в потребительской электронике. В итоге, это способствовало доминированию RCA и стандарта NTSC, который стал глобальным.





