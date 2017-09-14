RSS
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:52

  Xenon написав:очікувано... кацапи не просто так клоуна-Мединського відправили туди
❗️Переговори в Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, – інсайдер Axios з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів.
«Причина – позиції, які представив новий російський очільник делегації Мединський».
https://x.com/BarakRavid/status/2023859082093097002

Абсолютно погоджуюся. Це було прогнозовано ще в той момент коли кацапи оголосили, що Мединського їде на переговори.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Інвестувати в безпеку - це купити зброю і вчитися воювати, а не платити комусь, щоб тебе охороняв.

Вибачаюсь що влажу, але це ідеї "Чучхе".

Так само, по Вашій логіці не треба звертатись до стоматолога - а купити обладнання і начитись самому себе лікувати.
Пожежа - сам купи вогнегасник і потуши.
Грабять - не викликай поліцію - сам роберись (купи зброю, біти ітд).
Сусід зверху затопив - не звертайся в суд по відшкодування - сам суди його і замість виконавчої - сам забери у нього відшкодування!
Апендецит - купи ліки, ножниці і хірургічні ножі і сам зроби собі операцію.
Треба вивчити англійську - не йди в школу/не наймай репетитора!
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:56

show must go on !!! :shock:

❗️Переговори між Україною, США та росією завершилися, вони тривали приблизно 2 години сьогодні.

Мединський каже, що новий раунд буде вже найближчим часом.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 11:57

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:Еволюція - виживання організму, який найбільше пристосований до оточуючого середовища. Еволюція - не лізти в драку, знаючи, що ти скоріш за все із неї живим не вийдеш. Це - безглуздо.

Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.

Такое ощущение, что вы забыли, что fight - это ровно половина древнего дуумвирата fight-or-flight (по некоторым слухам - их там четверо) - и социум прекрасно себе выжил пользуясь и вторым в том числе.
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тигреня поки що повертає НЕДАПЛАЧЕНЕ ним за попередні 20 років заняття контрабандою....
До речі
В тигреняти так і не склався логічний ланцюжок
Чим більше він крав - тим швидше опускалась його мами пенсія....
Але чомусь в тому що він опускав мамину пенсію він звинувачує Майдан і Порошенка....

Я щось пропустив, хто такий Тигреня, в мене з асоціацій тільки тигрюля тимошенко
А, ви про Бандерлога?
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:08

немного о лишениях
В октябре 1951 года производство цветных телевизоров в США действительно было запрещено Национальным органом по производству (National Production Authority, NPA) в связи с Корейской войной (1950–1953). Это решение было частью более широкой политики контроля над стратегическими материалами, чтобы обеспечить приоритет военной промышленности. Давайте разберём это подробнее на основе исторических фактов и документов.

### Контекст и причины запрета
- **Создание NPA и его роль**: NPA был учреждён в сентябре 1950 года в рамках Закона о оборонном производстве (Defense Production Act), подписанного президентом Трумэном. Агентство контролировало распределение дефицитных материалов (металлы, электроника, резина и т.д.), необходимых для войны. Корейская война создала глобальный дефицит ресурсов, и США, как ведущий участник, перенаправили их на военные нужды (танки, самолёты, радары). Цветные телевизоры требовали редких металлов, таких как кобальт, медь, тантал и никель, которые были критичны для электроники в оружии.

- **События октября 1951 года**: 20 октября 1951 года NPA издал приказ № M-90, запрещающий производство цветных телевизоров. Это произошло всего через 4 месяца после запуска первой коммерческой системы цветного ТВ от CBS (25 июня 1951). Запрет был мотивирован не только дефицитом, но и необходимостью экономить ресурсы: цветные ТВ использовали в 2–3 раза больше электроники, чем чёрно-белые. В то время в США было уже около 10–12 миллионов чёрно-белых телевизоров, и приоритет отдавался массовому производству, а не "экспериментальным" технологиям.

- **Политический и экономический фон**: Запрет был частью "мобилизационной экономики" — аналогично рационированию во Второй мировой войне. Производители (включая RCA и CBS) лоббировали против, но FCC (Федеральная комиссия по связи) и правительство аргументировали, что ресурсы нужны для "национальной обороны". Это решение также помогло конкурентам: RCA (основной соперник CBS) использовало время для доработки своей совместимой системы NTSC, которая была одобрена в 1953 году после окончания войны.

### Последствия
- **Для цветного ТВ**: Производство остановлено до марта 1953 года (после перемирия в Корее). За это время CBS потеряла импульс: было произведено всего около 200 цветных наборов, из которых продано 100. Когда запрет сняли, рынок переориентировался на чёрно-белые ТВ, и цветное телевидение возродилось только в середине 1960-х (к 1965 году — 5% домохозяйств с цветными ТВ, к 1972 — 50%).
- **Экономические эффекты**: Запрет спас ресурсы для войны (например, медь для боеприпасов), но замедлил инновации в потребительской электронике. В итоге, это способствовало доминированию RCA и стандарта NTSC, который стал глобальным.


Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:14

Форрест Гамп

Форрест Гамп

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав: Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо. Просто, дехто перестане чухати Європами і чілити на пляжах Іспанії і почне фінансувати безпеку країни. Що саме Вас не задовільнить у такому варіанті?

З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?
Чи може я заробляв менше за тебе до мобілізації? Чи не міг знайти роботу в західній компанії і втікти?
Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?
UPD.: Вже були спроби вести велику війну, не чіпаючи громадян. Почитай про "ідіотів МАкнамари".

Форрест Гамп
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:15

еволюція це інше

еволюція це інше

  sashaqbl написав:Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.

еволюція це інше
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:16

резервісти

резервісти

  sashaqbl написав:
  budivelnik написав:То як
Я кажу що приклади 2 світовою - не проходять і ПІСЛЯ Вєтнаму ВСЮДИ воювали контрктними арміями
Ти кажеш що 2 світова проходить для порівняння але не проходить ркка?

Ти знову пишеш НЕ ВОЛОДІЮЧИ ІНФОРМАЦІЄЮ.
США в 21 столітті проводили призив резервістів для війни у Афганістані. ЦЕ ще не масова мобілізація, але вже примусовий призив, а не добровільний контракт.

це там резервісти, а тут нетойвоні,
не переплутай
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 12:45

flyman
Мапуту с Занзибаром это вам не гореть в небе над Гератом
