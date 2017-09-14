sashaqbl написав:.......... Чому ти вважаєш що є лохи, для яких життя менш цінне ніж для тебе? .........
Такие, конечно, есть. Есть безбашеннык, которым не хватает адреналина. Есть люди, которым сильно хочется денег, а заработать не могут и думают, что война это лёгкий хлеб. Но таких недостаточно много. А набирать каких-нибудь эритрейцев... Сомневаюсь, что они захотят умирать за Украину. В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим. Лучшие результаты у них показали музыканты, но там этих результатов добивались совсем другими методами.
sashaqbl написав:.......... Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.
Такое ощущение, что вы забыли, что fight - это ровно половина древнего дуумвирата fight-or-flight (по некоторым слухам - их там четверо) - и социум прекрасно себе выжил пользуясь и вторым в том числе.
Есть и такой вариант (flight). Но тут два момента. Первое - надо иметь куда бежать. И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих. Второе - это может загнать группу в неблагоприятные природные условия, что приведёт к остановке развития или даже деградации группы.
buratinyo написав:Помню этого АндрейМ - персонажа с minfina, вернее его излишне бравую риторику там во времена майдана почему-то против жителей восточной Украины, а потом против москалей и кацапов.
Не будьте Песикотом и не занимайтесь враньем. Если Вы что-то или кого-то "помните", то пишите с цитатами.
sashaqbl написав:Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших
Де, де я так пишу? Звідки Ви взяли, що я так вважаю? Я погоджуюсь буквально з кожним Вашим словом - життя інших не є більш цінним, тому я не можу зрозуміти чому я маю їх захищати.
sashaqbl написав:Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати,
Я не вважаю військових "лохами". Звичайно, є люди, які за гроші готові воювати. Є люди, які літають в космос, стрибають з парашутами, плавають з акулами - роблять те, що я ніколи в житті, за жодні гроші робити не буду. Це називається толерантність до ризиків. Вона різна у різних людей. Це ЛАД вважає, що усі люди народжуються однаковими.
sashaqbl написав:Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.
ОК, я - сміття. Вже котрий рік питаю - що роблять, вірніше зобов'язані робити, мільйони українських жінок та чоловіків, що не робить їх "сміттям", бо я бачу, що усі живуть для себе, а не для соціуму.
flyman написав:Ми не живем племенами з полігамією та поліандрією
Дехто вважає, що ми саме живемо племенами. Типу, у мене є обов'язок плем'я захищати, а коли я питаю про обов'язок інших перед мною чи перед соціумом, то у відповідь - тиша.
ЛАД написав: Народ, а зачем вы тратите время на споры с АндрейМ? Это же абсолютно бесполезно, ему вы ничего не докажете.
Мне ничего доказывать не надо. Мое мировоззрение формировалось не одно десятилетия. И спорить со мной не надо. Я понимаю, что Вы всегда и во всем правы, но я Вам писал, что Ваши пещерные мысли о гендерных ролях и "долгах" мне неинтересны. Они не перестают быть более пещерными. И они настолько же смешны для меня.
ЛАД написав:И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих.
Почему для меня должно быть важно выживание условной флер или условного песикота? Что они такого делают ценного? Или давайте поставим вопрос по-иному - почему для них не важно мое выживание? Если мы думаем о выживании группы, то мы должны действовать как группа, но мы так не действуем. Вернее, мы вспомнили о группе только тогда, когда началась война.
АндрейМ написав: Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо.
З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?
Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?
Твоя ошибка в том, что ты изначально всех рассматриваешь одинаковыми, как плюшевых зайчиков, выезжающих с конвейера фабрики игрушек. Но люди-то разные! Я, например, великолепно плаваю и вообще рассматриваю воду как среду более безопасную, чем земля. Меня не пугает ни глубина 5км, ни волна высотой с пятиэтажку, это вызывает только восторг. У меня вообще в голове не укладывается - почему люди иногда тонут? Находясь в воде, я, каюсь, иногда не удерживаюсь и начинаю издеваться над теми, кто боится воды - "ну давай, залазь, ну чего ты боишься...".(ну примерно как сейчас sashaqbl над АндрейМ). Но высоты я боюсь панически - даже со второго этажа смотрю с опаской, на девятом этаже у меня уже ноги подкашиваются при взгляде вниз. Так вот к чему я - я за относительно небольшие деньги готов работать водолазом и ни за какие деньги не пойду работать электриком-высотником. Точно так и с профессией солдат(да, это профессия) - одному это нравится, второму индифферентно, третьего сама мысль пугает до усрачки
ЛАД написав: Народ, а зачем вы тратите время на споры с АндрейМ? Это же абсолютно бесполезно, ему вы ничего не докажете.
Мне ничего доказывать не надо. Мое мировоззрение формировалось не одно десятилетия. И спорить со мной не надо. Я понимаю, что Вы всегда и во всем правы, но я Вам писал, что Ваши пещерные мысли о гендерных ролях и "долгах" мне неинтересны. Они не перестают быть более пещерными. И они настолько же смешны для меня. .......
Рад, что мы с вами поняли друг друга. Если не секрет - сколько десятилетий формировалось ваше мировоззрение? Как-то очень громко звучит. Вам уже лет 90-100?
Юлия Харченко, 28-летняя юристка, сидела, закутавшись в толстовку и пуховую куртку, пока ей красили ногти, а сотрудники грели воду в чайнике, чтобы вымыть волосы. «Русские до сих пор не поняли, что даже когда украинцы оказываются в тех обстоятельствах, которые они для нас создали, это все равно лучше, чем быть частью России», — сказала она.
ЛАД написав:В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим.
Там не все так просто. В них справді більші людські ресурси. І фінансові. Але тим не менше, в них теж є бусифікація. Просто виглядає вона по іншому. В них можна закривати кримінальне провадження на етапі досудового розслідування. Тобто мусора підкидують косячок, а далі ставлять перед вибором - контракт або зона. Це викликає значно менший суспільний резонанс з одного боку, з іншого, в них суспільство менш схильне до опору. Тому в нас вважають, що в них нема бусифікації.