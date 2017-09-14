Damien написав:

sashaqbl написав: АндрейМ написав: Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо. Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо.

З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?



Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?

З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?

Твоя ошибка в том, что ты изначально всех рассматриваешь одинаковыми, как плюшевых зайчиков, выезжающих с конвейера фабрики игрушек. Но люди-то разные!Я, например, великолепно плаваю и вообще рассматриваю воду как среду более безопасную, чем земля. Меня не пугает ни глубина 5км, ни волна высотой с пятиэтажку, это вызывает только восторг. У меня вообще в голове не укладывается - почему люди иногда тонут? Находясь в воде, я, каюсь, иногда не удерживаюсь и начинаю издеваться над теми, кто боится воды - "ну давай, залазь, ну чего ты боишься...".(ну примерно как сейчас sashaqbl над АндрейМ).Но высоты я боюсь панически - даже со второго этажа смотрю с опаской, на девятом этаже у меня уже ноги подкашиваются при взгляде вниз.Так вот к чему я - я за относительно небольшие деньги готов работать водолазом и ни за какие деньги не пойду работать электриком-высотником. Точно так и с профессией солдат(да, это профессия) - одному это нравится, второму индифферентно, третьего сама мысль пугает до усрачки