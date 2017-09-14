sashaqbl написав:.......... Еволюція - це перш за все про виживання потомства і виживання соціуму, а не індивіду. Тому так, ти в цьому плані генетичне сміття.
Такое ощущение, что вы забыли, что fight - это ровно половина древнего дуумвирата fight-or-flight (по некоторым слухам - их там четверо) - и социум прекрасно себе выжил пользуясь и вторым в том числе.
Есть и такой вариант (flight). Но тут два момента. Первое - надо иметь куда бежать. И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих. Второе - это может загнать группу в неблагоприятные природные условия, что приведёт к остановке развития или даже деградации группы.
Может. А может и нет. А может группа соперника окажется сильнее. Впрочем - все это обсуждалось на уроках биологии - где, собственно, и "появляется" этот механизм...
АндрейМ написав: Якщо є можливість (а вона є) залучати людей до армії на добровільній основі за гроші, то цією можливістю необхідно користатися. Ви кажете, що ми не можемо собі це дозволити, а я кажу, що можемо.
З чого ти взяв що така можливість є? Чому ти думиаєш, що твоє життя цінніше за інших і ти можеш відкупитися? Чому, ти, так вважаєш?
Чому ти вважаєш, що є лохи, які можуть піти воївати, а ти можеш відкупитися?
Твоя ошибка в том, что ты изначально всех рассматриваешь одинаковыми, как плюшевых зайчиков, выезжающих с конвейера фабрики игрушек. Но люди-то разные! Я, например, великолепно плаваю и вообще рассматриваю воду как среду более безопасную, чем земля. Меня не пугает ни глубина 5км, ни волна высотой с пятиэтажку, это вызывает только восторг. У меня вообще в голове не укладывается - почему люди иногда тонут? Находясь в воде, я, каюсь, иногда не удерживаюсь и начинаю издеваться над теми, кто боится воды - "ну давай, залазь, ну чего ты боишься...".(ну примерно как сейчас sashaqbl над АндрейМ). Но высоты я боюсь панически - даже со второго этажа смотрю с опаской, на девятом этаже у меня уже ноги подкашиваются при взгляде вниз. Так вот к чему я - я за относительно небольшие деньги готов работать водолазом и ни за какие деньги не пойду работать электриком-высотником. Точно так и с профессией солдат(да, это профессия) - одному это нравится, второму индифферентно, третьего сама мысль пугает до усрачки
Вы можете выбирать работать водолазом или высотником. Желающих хватает и на одну, и на другую работу. Если не хватает, то это легко регулируется уровнем зарплаты. Не возникает необходимости вас принуждать. Во время большой войны резко возрастает необходимое количество солдат. Оно явно превышает количество даже потенциально желающих пойти в армию и невозможно отрегулировать имеющимися (а, может, и никакими) финансами. Так же, как если бы вдруг крайне понадобился миллион водолазов. Тоже пришлось бы принуждать.
ЛАД написав:В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим.
Там не все так просто. В них справді більші людські ресурси. І фінансові. Але тим не менше, в них теж є бусифікація. Просто виглядає вона по іншому. В них можна закривати кримінальне провадження на етапі досудового розслідування. Тобто мусора підкидують косячок, а далі ставлять перед вибором - контракт або зона. Це викликає значно менший суспільний резонанс з одного боку, з іншого, в них суспільство менш схильне до опору. Тому в нас вважають, що в них нема бусифікації.
Может, и так. Не знаю, какие масштабы таких действий (подкидывания). Не думаю, что очень уж большие. Вот закрытие кримінального провадження это существенно.
Юлия Харченко, 28-летняя юристка, сидела, закутавшись в толстовку и пуховую куртку, пока ей красили ногти, а сотрудники грели воду в чайнике, чтобы вымыть волосы. «Русские до сих пор не поняли, что даже когда украинцы оказываются в тех обстоятельствах, которые они для нас создали, это все равно лучше, чем быть частью России», — сказала она.
Можно и, возможно, даже нужно. Но, как по мне, о том, что "это лучше, чем быть частью России", логичнее говорить, сидя в окопе или делая оружие для фронта, чем, "терпя неимоверные лишения" ("кутаясь в толстовку и пуховую куртку"), делая маникюр. Не люблю громкие слова - надоели ещё в советские времена. И насмотрелся партработников, в т.ч. инструкторов райкомов, которые красиво агитировали за коммунизм и боролись с "частнособственническими инстинктами", а потом резко стали первыми капиталистами.
Я могу вас и миллион других принудить встать с 200 кг на плечах. Принуждение это изначально проигрыш. Мотивация - выигрыш
Xenon написав:очікувано... кацапи не просто так клоуна-Мединського відправили туди
❗️Переговори в Женеві сьогодні зайшли в глухий кут, – інсайдер Axios з посиланням на два джерела, обізнані з перебігом переговорів. «Причина – позиції, які представив новий російський очільник делегації Мединський». https://x.com/BarakRavid/status/2023859082093097002
Власне, і в 2022 році теж неможливо було про щось домовитись, коли очільник делегації Мудинський
Бетон написав:........... Я могу вас и миллион других принудить встать с 200 кг на плечах. Принуждение это изначально проигрыш. Мотивация - выигрыш
Не можете. С 200 кг на плечах миллион людей не встанут ни по принуждению, ни с мотивацией выигрыш. Просто не смогут. Даже с пистолетом у виска или с обещанием миллиона долл. Но хочу напомнить детскую сказку про репку. Окончательно выдернуть её из земли удалось только после того, как к коллективу присоединилась иаленькая и слабосильная мышка. Это, кстати, и для Андрея. Но мышку позвали только тогда, когда не справились более сильные. И привлекали к вырыванию, начиная с самых сильных и только постепенно переходя к более слабым.
вспоминать сказку про репку ... ну це таке собі ))
Но как ты сейчас, сам того не понимая, этим примером показал, что каждый важен - и тот, кто в ЗСУ, и тот, кто в тылу работает, платит налоги и донатит
Хотя многие, убеждают в обратном, что те, хто в тылу всё это делает - не важны
АндрейМ написав: я бачу, що усі живуть для себе, а не для соціуму.
Особливо ті, хто сидять в окопах.
АндрейМ написав: Почему для меня должно быть важно выживание условной флер или условного песикота? Или давайте поставим вопрос по-иному - почему для них не важно мое выживание?
Якщо людина працездатного віку під час війни ̶з̶ї̶б̶а̶ виїхала за кордон, то чи треба тим, хто залишився, перейматися її "виживанням"? З якого переляку ті, хто сидить під обстрілами, мають перейматися життям тих, хто сидить у безпеці за кордоном?