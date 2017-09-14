Бывший глава армии, считающийся главным соперником Зеленского, рассказал AP о расколе между ними
... Залужный заявил, что во время обыска в его офисе в 2022 году он позвонил начальнику штаба Зеленского и предупредил его, что готов привлечь военных для его прекращения и защиты командного центра: «Я буду сражаться с вами и уже вызвал подкрепление в центр Киева для поддержки».... ............. https://apnews.com/article/ukraine-war- ... 58d7eab63e
Какой-то бред. Но там ещё интересно дальше:
Залужный утверждает, что разработанный им при содействии партнеров по НАТО план провалился, потому что Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимые ресурсы.
Первоначальный план заключался в том, чтобы сосредоточить достаточно сил в «едином кулаке» для отвоевания частично оккупированного Запорожья — региона, где расположена важная атомная электростанция, — а затем продвинуться на юг к Азовскому морю. Это перерезало бы коридор земли, который российская армия использовала для снабжения Крыма, незаконно аннексированного ею в 2014 году. Для успеха требовалось масштабное, концентрированное наращивание сил и тактическая неожиданность, сказал Залужный.
Вместо этого, по его словам, силы рассредоточились по обширной территории, что ослабило их ударную мощь.
Его рассказ о том, как контрнаступление отклонилось от первоначального плана, был подтвержден двумя западными представителями оборонного ведомства, которые говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены публично общаться со СМИ.
Зеленский не выделил ресурсы Не Запад? Зеленский "рассредоточил силы по обширной территории" и отказался от «единого кулака»? Не Залужный, который тогда командовал войсками? О том, что "контрнаступление отклонилось от первоначального плана", писали ещё тогда и, насколько помню, Залужный тогда говорил, что ему на месте виднее, что и как делать, чем американсеим генералам.
ЛАД написав:Зеленский не выделил ресурсы Не Запад? Зеленский "рассредоточил силы по обширной территории" и отказался от «единого кулака»? Не Залужный, который тогда командовал войсками? О том, что "контрнаступление отклонилось от первоначального плана", писали ещё тогда и, насколько помню, Залужный тогда говорил, что ему на месте виднее, что и как делать, чем американсеим генералам.
Насправді ще тоді говорили, що забагато ресурсів було витрачено на контрудари в районі Бахмута. Враховуючи, що там командував Сирський, який згодом став нач. Генштаба - звучить доволі правдоподібно. Інше питання - чому Залужний не озвучив це тоді, замість того, щоб відправляти людей у мясорубку, значючи, що результату скоріш за все не буде.
sashaqbl написав:.......... Насправді ще тоді говорили, що забагато ресурсів було витрачено на контрудари в районі Бахмута. Враховуючи, що там командував Сирський, який згодом став нач. Генштаба - звучить доволі правдоподібно. Інше питання - чому Залужний не озвучив це тоді, замість того, щоб відправляти людей у мясорубку, значючи, що результату скоріш за все не буде.
Оно-то так. Но Сырский тогда подчинялся Залужному. А о выделенном я писал ещё тогда. Допускаю, что он не хотел выносить разнгласия на публику, но главком, который не согласен с проведением такой масштабной операции, должен был, на мой взгляд, как минимум, уйти в отставку. Но тогда он говорил о танках, которые не дал Запад.
P.s. И уж точно то, что в ходе операции удары наносились не единым кулаком, а в разных местах, делалось под командованием Залужного.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лют, 2026 17:50, всього редагувалось 2 разів.
ЛАД написав:Не можете. С 200 кг на плечах миллион людей не встанут ни по принуждению, ни с мотивацией выигрыш. Просто не смогут. Даже с пистолетом у виска или с обещанием миллиона долл.
Интересно - у Вас с одной стороны человека, который боится воды, можно заставить быть водолазом, а с другой стороны Вы признаёте, что не каждый может поднять 200 кг.
Я панически боюсь автомобилей. Предпочитаю ходить пешком. Все разговоры автомобилистов о прелестях вождения мне непонятны. Я также панически боюсь оружия. Даже в фильмах не могу смотреть на огнестрельное оружие. Для меня вождение автомобиля или держание в руках автомата и есть непосильной задачей, как и поднятие 200 кг. Просто, Вы опять судите других либо по себе либо по "среднестатистическому" человеку. Вот, 200кг для Вас неподъёмно, а водолазом может быть каждый. Нет, не может.
И самое удивительное, что Вы и некоторые другие считаете, что мне должно быть стыдно, что я не могу делать что-то, что могут делать другие, а для меня это равнозначно тому, что человеку может быть стыдно за его рост или цвет глаз.
ЛАД написав:Это, кстати, и для Андрея. Но мышку позвали только тогда, когда не справились более сильные. И привлекали к вырыванию, начиная с самых сильных и только постепенно переходя к более слабым.
Я же никогда с этим не отказывался соглашаться. Если я в этой истории - "слабая мышка", то таких мышек в Украине - десятки миллионов. Если мы - группа, как Вы говорите, то в этой группе должны быть все, абсолютно все, а не только определённая часть людей.
АндрейМ Ваша позиция уже, по-моему, всем давно понятна. Не понятно только, что вы хотите доказать. То, что вы не должны служить? Так вы и не служите, и, насколько понимаю,для вас вопрос решён и служить вы не будете. Вам не стыдно? Это тоже уже все поняли. Так в чём вопрос, чего вы добиваетесь?
flyman написав:Ми не живем племенами з полігамією та поліандрією, і чим більше дітей, тим більше обов'язок. Троє малолітніх дітей, срок служби х3 в порівнянні з тим в кого одне. Нема малолітнійх дітей - нема обов'якзу.
Зашибісь логіка. Тобто людина виростила/виховала для держави трьох платників податків(+трьох солдатів) і ще повинна йти воювати? А хто жодного платника податків не виростив - той ще й воювати не повинен. З такими як flyman в Україні населення буде 10 мільйонів.
sashaqbl написав:.......... Чому ти вважаєш що є лохи, для яких життя менш цінне ніж для тебе? .........
Такие, конечно, есть. Есть безбашеннык, которым не хватает адреналина. Есть люди, которым сильно хочется денег, а заработать не могут и думают, что война это лёгкий хлеб. Но таких недостаточно много. А набирать каких-нибудь эритрейцев... Сомневаюсь, что они захотят умирать за Украину. В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим. Лучшие результаты у них показали музыканты, но там этих результатов добивались совсем другими методами.
щось так Вагнер називають лише на Раші. Штирліц таки спалився?...
всі інші люди називають їх садистами та військовими злочинцями...
Портников вважає, ...... Така тактика дозволяє Москві вигравати час і стримувати Захід від посилення військової підтримки України.
Портников підсумував, що наразі переговорний процес розвивається радше за російським сценарієм — із затягуванням рішень та імітацією готовності до компромісу, ніж у логіці швидкого досягнення миру.
---------------------------- Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров? Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.
читайте, слухайте розумних людей. вода камінь точить
А по делу сказать нечего.
щось так Вагнер називають лише на Раші. Штирліц таки спалився?...
всі інші люди називають їх садистами та військовими злочинцями...
Человек не становится умнее, даже если назвал себя шаманом.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 18 лют, 2026 17:58, всього редагувалось 2 разів.