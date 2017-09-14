Додано: Сер 18 лют, 2026 17:37

ЛАД написав: Не можете.

С 200 кг на плечах миллион людей не встанут ни по принуждению, ни с мотивацией выигрыш. Просто не смогут. Даже с пистолетом у виска или с обещанием миллиона долл.

Это, кстати, и для Андрея. Но мышку позвали только тогда, когда не справились более сильные. И привлекали к вырыванию, начиная с самых сильных и только постепенно переходя к более слабым.

Интересно - у Вас с одной стороны человека, который боится воды, можно заставить быть водолазом, а с другой стороны Вы признаёте, что не каждый может поднять 200 кг.Я панически боюсь автомобилей. Предпочитаю ходить пешком. Все разговоры автомобилистов о прелестях вождения мне непонятны. Я также панически боюсь оружия. Даже в фильмах не могу смотреть на огнестрельное оружие. Для меня вождение автомобиля или держание в руках автомата и есть непосильной задачей, как и поднятие 200 кг. Просто, Вы опять судите других либо по себе либо по "среднестатистическому" человеку. Вот, 200кг для Вас неподъёмно, а водолазом может быть каждый. Нет, не может.И самое удивительное, что Вы и некоторые другие считаете, что мне должно быть стыдно, что я не могу делать что-то, что могут делать другие, а для меня это равнозначно тому, что человеку может быть стыдно за его рост или цвет глаз.Я же никогда с этим не отказывался соглашаться. Если я в этой истории - "слабая мышка", то таких мышек в Украине - десятки миллионов. Если мы - группа, как Вы говорите, то в этой группе должны быть все, абсолютно все, а не только определённая часть людей.