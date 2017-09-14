RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1681316814168151681616817 ... 16819>
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:04

  Damien написав:
  ЛАД написав:Я годами пишу, что нет у государства другого выхода.
И неоднократно просил предложить другие реальные методы обеспеченмя армии солдатами.
К сожалению, ни от кого не услышал. Вы можете предложить что-то, кроме стонов? Предлагайте.
Не можете? Не о чем говорить.

Ну вот не надо, я только за вчера и сегодня трижды в этой теме прочитал "рецепт".
Деньги, только деньги(ну подсмотрите у кацапов, работает же...).
То, что не хотят делать за деньги, сделают за большие деньги. То, что не хотят делать за большие деньги, сделают за очень большие деньги. Причем в десятки раз качественнее, чем по принуждению.
Помните фильм "Непристойное предложение" с Деми Мур? Положить свою жену в чужую постель быстро перестало быть дичью, когда была озвучена конкретная сумма и механизм чтоб не получилось пропетлять с оплатой.
А если бы миллионер еще доплатил, то вероятно смог бы тр_ахнуть обоих.

Це вже не спрацює.
Це могло працювати, якби це зробили з початку війни.
Зараз це точно не спрацює. Немає грошей.
Та й вже давно працює інша логіка - навіщо платити гроші, якщо можна лапати людей і отримувати воїнів безплатно?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7400
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:06

Damien

Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.


Щомісяця :oops:
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17868
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11

  buratinyo написав:
  ЛАД написав:Ваш уровень стремительно приближается к уровню песикота.

Так, ЛАД, прекращай гнать на песикота. Он всегда по делу говорит и почти всегда правильно. Если бы все так любили Украину, то х... не удалась бы операция Крым даже, не говоря про ДНР и ЛНР.
Любовь должна проявляться делом, а не словами.
Бандерлог пишет намного меньше красивых слов, но по факту его любовь более действенна.
Говорить "правильно" - хитрость небольшая.
А "по делу" - вы меня удивили. Где вы это увидели?
Хотя с вашими фантастическими постами в последнее время, пожалуй, не удивляюсь.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11

  Бетон написав:Вот и воевать не смогут точно так же, как и вставать с 200 кг.

Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз

Или тебе ныть проще на форуме ?
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лют, 2026 19:12, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11

допомога до літа

  Hotab написав:Damien

Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.


Щомісяця :oops:

90 ярдів помощі на два роки 26-27, це рази більше чим набрати 100К найманців на 10К щомісяця
Востаннє редагувалось flyman в Сер 18 лют, 2026 19:13, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:12

  Hotab написав:_hunter
А я пілот комерційної авіації

А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14

  ЛАД написав:Бандерлог пишет намного меньше красивых слов, но по факту его любовь более действенна.

тебе потому и нравится Бандерлог, что он пишет много красивых слов ...
красивых и понятных слов для тебя ...

что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...

Ты сам пишешь про Украину, как антироссию
Ти не можешь написать про вагнеровцов, у тебя это "музыканты"
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лют, 2026 19:16, всього редагувалось 2 разів.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14

  ЛАД написав:Когда-то вы писали значительно более логичные посты.

Поясняю харьковчанину, с уважением, так как Вы видели Кернеса и знаете уже как важно на склоне лет человеку знать, что потомки будут о нем отзываться с добротой и уважением. А Вы свидетель как город Харьков превращался при Кернесе из серого замухрышки в элитного красавца. И Вы помните с чем его надо сравнивать сравнивать.

Достигнутая цель контрнаступления не подлежит разглашению. Она стратегически важная. Точка.
buratinyo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1923
З нами з: 28.04.16
Подякував: 2900 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  buratinyo написав:Вырубили свет... Попытаюсь объяснить что могут подумать взяточники сейчас. Они начнут бояться. Ведь Миндич, как близкий друг Зеленского, сумел пока смыться, выполняя роль примера того, что может быть с каждым, запустившим руку в военный бюджет. Ведь для него применили законы мирного времени. А для следующего взяточника, с не такими высокими дружескими связями, разумно начнут применять закон военного времени - к примеру, отправить на минное поле. Расстреливать точно не будут - люди сейчас на вес золота.

Что-что для него применили? :shock:
- а перед ним еще Резников был - как пример "что со взяточниками бывает". Еще там какая-то ВЛКыня была... Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.

не хочете написати заяву? яка сволота вас за кордон випустила?

Увы: инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли.
_hunter
 
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:16

  buratinyo написав:
  _hunter написав: Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.

А кто ж их посадит? :roll: Их судьба при невыполнении плана мобилизации - сменить теплый кабинет в крупном городе на условный кабинетик в зоне регулярных прилетов КАБов или БПЛА.

И мы снова возвращаемся к моему вопросу: так хоть один "урок" - вы назвать можете? - как я уже говорил "отодвинули от корытцы" - это обычный рабочий процесс в той сфере.
_hunter
 
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 1681316814168151681616817 ... 16819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 223685
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 428632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1146701
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (107)
18.02.2026 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.