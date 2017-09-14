Damien написав:

ЛАД написав: Я годами пишу, что нет у государства другого выхода.

И неоднократно просил предложить другие реальные методы обеспеченмя армии солдатами.

К сожалению, ни от кого не услышал. Вы можете предложить что-то, кроме стонов? Предлагайте.

Не можете? Не о чем говорить.

Ну вот не надо, я только за вчера и сегодня трижды в этой теме прочитал "рецепт".Деньги, только деньги(ну подсмотрите у кацапов, работает же...).То, что не хотят делать за деньги, сделают за большие деньги. То, что не хотят делать за большие деньги, сделают за очень большие деньги. Причем в десятки раз качественнее, чем по принуждению.Помните фильм "Непристойное предложение" с Деми Мур? Положить свою жену в чужую постель быстро перестало быть дичью, когда была озвучена конкретная сумма и механизм чтоб не получилось пропетлять с оплатой.А если бы миллионер еще доплатил, то вероятно смог бы тр_ахнуть обоих.