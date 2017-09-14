|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:04
Damien написав: ЛАД написав:
Я годами пишу, что нет у государства другого выхода.
И неоднократно просил предложить другие реальные методы обеспеченмя армии солдатами.
К сожалению, ни от кого не услышал. Вы можете предложить что-то, кроме стонов? Предлагайте.
Не можете? Не о чем говорить.
Ну вот не надо, я только за вчера и сегодня трижды в этой теме прочитал "рецепт".
Деньги, только деньги(ну подсмотрите у кацапов, работает же...).
То, что не хотят делать за деньги, сделают за большие деньги. То, что не хотят делать за большие деньги, сделают за очень большие деньги. Причем в десятки раз качественнее, чем по принуждению.
Помните фильм "Непристойное предложение" с Деми Мур? Положить свою жену в чужую постель быстро перестало быть дичью, когда была озвучена конкретная сумма и механизм чтоб не получилось пропетлять с оплатой.
А если бы миллионер еще доплатил, то вероятно смог бы тр_ахнуть обоих.
Це вже не спрацює.
Це могло працювати, якби це зробили з початку війни.
Зараз це точно не спрацює. Немає грошей.
Та й вже давно працює інша логіка - навіщо платити гроші, якщо можна лапати людей і отримувати воїнів безплатно?
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7400
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:06
Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.
Щомісяця
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17868
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 405 раз.
- Подякували: 2572 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
7
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11
buratinyo написав: ЛАД написав:
Ваш уровень стремительно приближается к уровню песикота.
Так, ЛАД, прекращай гнать на песикота. Он всегда по делу говорит и почти всегда правильно. Если бы все так любили Украину, то х... не удалась бы операция Крым даже, не говоря про ДНР и ЛНР.
Любовь должна проявляться делом, а не словами.
Бандерлог пишет намного меньше красивых слов, но по факту его любовь более действенна.
Говорить "правильно" - хитрость небольшая.
А "по делу" - вы меня удивили. Где вы это увидели?
Хотя с вашими фантастическими постами в последнее время, пожалуй, не удивляюсь.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38729
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11
Бетон написав:
Вот и воевать не смогут точно так же, как и вставать с 200 кг.
Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз
Или тебе ныть проще на форуме ?
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 лют, 2026 19:12, всього редагувалось 1 раз.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13395
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:11
Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.
Щомісяця
90 ярдів помощі на два роки 26-27, це рази більше чим набрати 100К найманців на 10К щомісяця
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 18 лют, 2026 19:13, всього редагувалось 1 раз.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42360
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:12
Hotab написав:
_hunter
А я пілот комерційної авіації
А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11569
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14
ЛАД написав:
Бандерлог пишет намного меньше красивых слов, но по факту его любовь более действенна.
тебе потому и нравится Бандерлог, что он пишет много красивых слов ...
красивых и понятных слов для тебя ...
что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...
Ты сам пишешь про Украину, как антироссию
Ти не можешь написать про вагнеровцов, у тебя это "музыканты"
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 лют, 2026 19:16, всього редагувалось 2 разів.
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13395
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14
ЛАД написав:
Когда-то вы писали значительно более логичные посты.
Поясняю харьковчанину, с уважением, так как Вы видели Кернеса и знаете уже как важно на склоне лет человеку знать, что потомки будут о нем отзываться с добротой и уважением. А Вы свидетель как город Харьков превращался при Кернесе из серого замухрышки в элитного красавца. И Вы помните с чем его надо сравнивать сравнивать.
Достигнутая цель контрнаступления не подлежит разглашению. Она стратегически важная. Точка.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1923
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:14
Shaman написав: _hunter написав: buratinyo написав:
Вырубили свет... Попытаюсь объяснить что могут подумать взяточники сейчас. Они начнут бояться. Ведь Миндич, как близкий друг Зеленского, сумел пока смыться, выполняя роль примера того, что может быть с каждым, запустившим руку в военный бюджет. Ведь для него применили законы мирного времени
. А для следующего взяточника, с не такими высокими дружескими связями, разумно начнут применять закон военного времени - к примеру, отправить на минное поле. Расстреливать точно не будут - люди сейчас на вес золота.
Что-что для него применили?
- а перед ним еще Резников был - как пример "что со взяточниками бывает". Еще там какая-то ВЛКыня была... Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.
не хочете написати заяву? яка сволота вас за кордон випустила?
Увы: инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11569
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:16
buratinyo написав: _hunter написав:
Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.
А кто ж их посадит?
Их судьба при невыполнении плана мобилизации - сменить теплый кабинет в крупном городе на условный кабинетик в зоне регулярных прилетов КАБов или БПЛА.
И мы снова возвращаемся к моему вопросу: так хоть один "урок" - вы назвать можете? - как я уже говорил "отодвинули от корытцы" - это обычный рабочий процесс в той сфере.
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11569
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|223686
|
|
|1493
|428632
|
|
|6076
|1146702
|
|