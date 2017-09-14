Додано: Сер 18 лют, 2026 19:30

Shaman написав: .........

офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося. .........офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося.

що значить достатньо/недостатньо? які критерії? щоб знищити Рашу - недостатньо

....... що за те, що дали треба подякувати й не розповідати, що мало. .... ми не бачимо всієї картини, а всі ці заклики про недостатньо - це все вигадки людей, які не дотичні до теми. й так, спочатку боялися Раші, але з кожним роком, все більше розуміє, що руський король - голий. Трамп взагалі окрема історія.

на поточний момент Портніков правильно каже - санкції можуть посилити, але не роблять цього, бо наче перемовини - а руські якісно тягнуть час. помилково насправді, але то таке.

ще раз - ви навіть слово Вагнер боїтеся сказати? а дати характеристику цим покидькам - це взагалі неможливо?

Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню?И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось.Про знищення говорите только вы.Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать."вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні?На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія".Объяснение для детского сада.Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся.