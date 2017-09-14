RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 168141681516816168171681816819>
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:18

  _hunter написав:
  buratinyo написав:
  _hunter написав: Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.

А кто ж их посадит? :roll: Их судьба при невыполнении плана мобилизации - сменить теплый кабинет в крупном городе на условный кабинетик в зоне регулярных прилетов КАБов или БПЛА.

И мы снова возвращаемся к моему вопросу: так хоть один "урок" - вы назвать можете? - как я уже говорил "отодвинули от корытцы" - это обычный рабочий процесс в той сфере.

добре обізнаний? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11720
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:18

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  _hunter написав:Что-что для него применили? :shock:
- а перед ним еще Резников был - как пример "что со взяточниками бывает". Еще там какая-то ВЛКыня была... Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.

не хочете написати заяву? яка сволота вас за кордон випустила?

Увы: инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли.

Ты набросил и дал заднюю, что "инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли." ))
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:20

  Hotab написав:Damien

Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.


Щомісяця :oops:

Для коллективного Запада - копейки. Просто считайте, что они раз в месяц передают нам на один Пэтриот больше.
Ну не может работать это иначе, не бывает успехов под принуждением. Не будут бусифицированные воевать. У них одна мысль как сЪ...ться и отомстить тем, кто их бусифицировал.
Сама эволюция это показывает раз за разом. Рабов и крепостных распустили даже в свое время потому, что поняли суть - эти же люди принесут больше денег когда они придут на эту же работу, но без принуждения.
Востаннє редагувалось Damien в Сер 18 лют, 2026 19:22, всього редагувалось 1 раз.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1065
З нами з: 28.04.20
Подякував: 800 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
3
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:21

  АндрейМ написав:
  pesikot написав:Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз

Таскать их может каждый. Ты в том числе. Для этого не обязательно ловить Бетона. Каждый на этом форуме может таскать снаряды, но почему-то предпочитает не делать этого. Возможно, ЛАД в силу преклонного возраста не смог бы, но все остальные могут, но упорно продолжают искать того, кто бы это сделать вместо них.

  pesikot написав:
что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...

Единственный, кто об этом пишет, это - ты.

Тебе денег не заплатят, плохо работаешь )

Без огонька, лажаешь постоянно

Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

PS. Чё ? методичка поменялась или оператор учётки ? )
Или в Европе где-то тебя за ж*** взяли и ты в Россию вернулся ?
Востаннє редагувалось pesikot в Сер 18 лют, 2026 19:23, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:22

  _hunter написав:
  Hotab написав:_hunter
А я пілот комерційної авіації

А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается :lol:

а ти вже зазуглив чим наслідки трипера від сифілісу відрізняються? :lol: бо в тебе вже третична стадія, у мозку точно :lol:
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 18 лют, 2026 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11720
З нами з: 29.09.19
Подякував: 820 раз.
Подякували: 1737 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:23

  Damien написав:Для коллективного Запада - копейки. ......

Коллективный Запад (ЕС) ради этих "копеек" сейчас пытается на все входящие страны коллективный долг навесить. Некоторые "несознательные" - всеми руками и ногами отбиваются...
Востаннє редагувалось _hunter в Сер 18 лют, 2026 19:30, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:30

  Shaman написав:.........
офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося.
Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.
Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню? :shock:
И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?
Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось.

що значить достатньо/недостатньо? які критерії? щоб знищити Рашу - недостатньо
....... що за те, що дали треба подякувати й не розповідати, що мало. .... ми не бачимо всієї картини, а всі ці заклики про недостатньо - це все вигадки людей, які не дотичні до теми. й так, спочатку боялися Раші, але з кожним роком, все більше розуміє, що руський король - голий. Трамп взагалі окрема історія.
Про знищення говорите только вы.
Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать.
"вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні? :)
На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія".

на поточний момент Портніков правильно каже - санкції можуть посилити, але не роблять цього, бо наче перемовини - а руські якісно тягнуть час. помилково насправді, але то таке.
Объяснение для детского сада.

ще раз - ви навіть слово Вагнер боїтеся сказати? а дати характеристику цим покидькам - це взагалі неможливо?
Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.
От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:38

  buratinyo написав:Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38729
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:41

  ЛАД написав:
  buratinyo написав:Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?

ЛАД, парторг, ты прививку от Союза так и не получил )

PS. Хотя мне и непонятно, с какого буратино стал моим "адвокатом" )
Но могу догадываться )
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Сер 18 лют, 2026 19:42

  pesikot написав:Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )

"Напала", "виновата", "не выпускает" - немного или много разные понятия. Ты строишь из себя мистера очевидность и через сообщение пишешь о том, что именно рф напала на нас, а не наоборот. С этим никто не спорит. Украинских мужчин из страны не выпускает украинская власть. Оба утверждения правдивы.
АндрейМ
 
Повідомлень: 721
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 168141681516816168171681816819>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 223687
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 428632
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1146703
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПДР України (107)
18.02.2026 21:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.