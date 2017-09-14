|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:48
flyman
Повідомлень: 42360
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
Профіль
1
4
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:56
pesikot написав:
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово?
Banderlog
Повідомлень: 4718
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:03
Shaman написав: _hunter написав: Hotab написав:
_hunter
А я пілот комерційної авіації
А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается
а ти вже зазуглив чим наслідки трипера від сифілісу відрізняються?
бо в тебе вже третична стадія, у мозку точно
І хтось йому навіяв, що це «льотчик» виключно до армії, а пілот до цивільного. Це не так.
Одне застаріле (з ссср прийшло), пілот сучасне і міжнародне. От і все.
Hotab
Форумчанин року
Повідомлень: 17868
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:05
sashaqbl написав: Damien написав:
То, что не хотят делать за деньги, сделают за большие деньги. То, что не хотят делать за большие деньги, сделают за очень большие деньги. Причем в десятки раз качественнее, чем по принуждению.
Все класно. Але грошей то нема.
Та й рецепт так собі. Навіть в кацапів він лише одна сторона палки. ПОтрібне добре слово і револьвер, а не тільки добре слово.
Так справа не тільки в грошах. Впевнений що "діловодити" (тобто займатись виключно типовою офісною роботою) в статусі "співробітника ЗСУ" десь на ТПД/ППД бригади за 30-50-70к (які там зараз платять), при цьому зберігаючи всі свої невід"ємні права гарантовані Цивільним та Трудовим Кодексами України
- бажаючих знайдеться більш ніж достатньо, і навіть якщо знизити оплату до 25-30
- в умовних Сумах знайдеться достатньо бажаючих серед місцевих жителів.
А на невизначений строк, не згідно Законів, а "по Уставу"
і без жодних гарантій служби виключно в конкретному підрозділі на конкретній посаді - звісно прийнятна ціна зростає в рази.
candle645
Повідомлень: 299
З нами з: 25.01.20
Подякував: 39 раз.
Подякували: 21 раз.
Профіль
Banderlog написав: pesikot написав:
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово?
Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )
Якщо ти на цьому форумі зранку до ночі )
Востаннє редагувалось pesikot
в Сер 18 лют, 2026 20:12, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:10
АндрейМ написав: pesikot написав:
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
"Напала", "виновата", "не выпускает" - немного или много разные понятия. Ты строишь из себя мистера очевидность и через сообщение пишешь о том, что именно рф напала на нас, а не наоборот. С этим никто не спорит. Украинских мужчин из страны не выпускает украинская власть. Оба утверждения правдивы.
Ты сам за границей ... то как тебя не выпускает украинская власть ?
Как ты тогда выехал, расскажи ... )
PS. Или ты раньше просто трындел, или оператор учётки сменился )
pesikot
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:11
pesikot написав: Banderlog написав: pesikot написав:
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово?
Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )
Кримінальний кодекс. Я сам часом оформляю документи на сзчшників в всп прокуратуру та дбр
Banderlog
Повідомлень: 4718
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
Додано: Сер 18 лют, 2026 20:11
Hotab написав:
І хтось йому навіяв, що це «льотчик» виключно до армії, а пілот до цивільного. Це не так.
Одне застаріле (з ссср прийшло), пілот сучасне і міжнародне. От і все.
Не буду спорить - бывший военный пилот
_hunter
Повідомлень: 11569
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
Профіль
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
а шо може чоловіки не тікають навіть в білорусію?
Чи в зсу тримають не примусово?
Хто тебе тримає в ЗСУ примусово ? )
Кримінальний кодекс. Я сам часом оформляю документи на сзчшників в всп прокуратуру та дбр
Дивина з дивин ... )
Маньяка та вбивцю теж тримає Кримінальний кодекс
То що, маньяка примусово теж обмежують ?
pesikot
Повідомлень: 13395
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
Профіль
pesikot написав:
а шо може чоловіки не
Дивина з дивин ... )
Маньяка та вбивцю теж тримає Кримінальний кодекс
То що, маньяка примусово теж обмежують ?
Понятно що примусово, і миж не маньяки то якого чуда ми маєм бути обмежені? Щоб не було як в білорусії ? То представ собі тут обмеження більші. То заради яких таких свобод ми маєм воювати?
Banderlog
Повідомлень: 4718
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
Профіль
