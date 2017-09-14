Додано: Чет 19 лют, 2026 02:11

Damien написав: То, що не хочуть робити за гроші, зроблять за великі гроші. То, що не хочуть робити за великі гроші, зроблять за дуже великі гроші. Причому в десятки разів якісніше, ніж по примусу.

Все класно. Але грошей то нема.

Та й рецепт так собі. Навіть в кацапів він лише одна сторона палки. Потрібне добре слово і револьвер, а не тільки добре слово.

Что значит "нема"?? Если нема и никто не дает, то надо было сдаваться в 2022 еще. Если ты ведешь войну, то вопрос с деньгами не должен стоять вообще. Тем более когда проблема настолько очевидна и ожидаема. Без денег есть только один закономерный итог - проигрыш, потеря территорий + гибель солдат. Вы же с западными партнерами в 2022г кричали, что рашка нищая по сравнению с коллективным Западом. И вот тут на тебе - у них есть деньги вербовать солдат, а у нас нет.

Но давайте разберемся, настолько ли денег нет? Не хотят идти за 500-2500$/мес?. За 10 000$ пойдут, я думаю, с других стран побегут даже. Корабли из Африки с беженцами, будут перед Италией разворачиваться и плыть в сторону Украины.

Дальше математика. Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег. Немало, да. Но это всего лишь стоимость 1 батареи Пэтриот, которые Германия хотела бы передать, но которой у нее нет в наличии(с их слов).

Деньги есть и дают.Но денег много не бывает. Так же, как солдат и оружия. Тем более, во время большой войны.С математикой у вас плоховато."всего лишь" стоимость 1 батареи Пэтриот. Нам каждый месяц дают по батарее Патриотов?И неограниченное количество ракет к ним?Не буду даже говорить о том, что 100 тыс. солдат на 1000-км фронт это не так уж много. Или вы думаете, что их можно выстроить в цепочку и всё в порядке?Но уж точно этим солдатам нужно оружие.Нужны самолёты, танки, ПВО, артиллерия, снаряды, да, в конце концов, автоматы и патроны. Без всего этого самые отличные солдаты - просто пушечное мясо.А все эти игрушки стоят немало."вопрос с деньгами не должен стоять вообще" - это вы неудачно пошутили? Была ли в истории хоть одна война, в которой не стоял вопрос денег?"Ну пусть деньгами отдадут на зарплаты", - как легко вы распоряжаетесь чужими деньгами! На них пока никто не напал и они не воюют. Мы для них даже не союзники. Как они смогут объяснить своему населению выделение денег нам в неограниченных количествах? У них много "лишних" денег, которые им некуда девать? Как бы вы лично отнеслись, если бы Украина начала выделять деньги на помощь, ну не знаю кому - Сирии, Израилю, Палестине, Эритрее, по млрд. долл. в месяц? Поддержали бы или начали протестовать?"Без денег есть только один закономерный итог - проигрыш, потеря территорий + гибель солдат", - не надо передёргивать.Без денег - да.Да, денег не хватает, но не хватает, чтобы мы могли переломить ход войны и начать контратаковать, а лучше наступать. Тем не менее, если исключить большие потери территории в самом начале войны, мы отдали очень небольшие территории. Будивельник приводил цифры - потеряли 7740 км2 на 1200-км фронте (по словам Сырского). Т.е. если считать по всему фронту, то отступили за 3 года на 6,5 км. Смешная цифра для такой войны.И да, экономический потенциал Запада существенно (несравнимо) выше российского. Я, правда, об это никогда не говорил и, тем более, не "кричал", прекрасно понимая, что ни США, ни Европа. Так что ваши претензии не по адресу.США в начале 2МВ помогали Англии, но до Пёрл-Харбора они и не собирались переводить свою экономику на военные рельсы. И всё изменилось только после вступления США в войну.