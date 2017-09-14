С того времени прошло уже 2,5 года. Даже немного больше.
Никакого секрета она уже не представляет.
Цели операции были секретными до операции. Но уж никак не через 2,5 года. Даже независимо, были они достигнуты или нет.
Додано: Чет 19 лют, 2026 00:27
Додано: Чет 19 лют, 2026 02:11
Деньги есть и дают.
Но денег много не бывает. Так же, как солдат и оружия. Тем более, во время большой войны.
С математикой у вас плоховато.
"всего лишь" стоимость 1 батареи Пэтриот. Нам каждый месяц дают по батарее Патриотов?
И неограниченное количество ракет к ним?
Не буду даже говорить о том, что 100 тыс. солдат на 1000-км фронт это не так уж много. Или вы думаете, что их можно выстроить в цепочку и всё в порядке?
Но уж точно этим солдатам нужно оружие.
Нужны самолёты, танки, ПВО, артиллерия, снаряды, да, в конце концов, автоматы и патроны. Без всего этого самые отличные солдаты - просто пушечное мясо.
А все эти игрушки стоят немало.
"вопрос с деньгами не должен стоять вообще" - это вы неудачно пошутили? Была ли в истории хоть одна война, в которой не стоял вопрос денег?
"Ну пусть деньгами отдадут на зарплаты", - как легко вы распоряжаетесь чужими деньгами! На них пока никто не напал и они не воюют. Мы для них даже не союзники. Как они смогут объяснить своему населению выделение денег нам в неограниченных количествах? У них много "лишних" денег, которые им некуда девать? Как бы вы лично отнеслись, если бы Украина начала выделять деньги на помощь, ну не знаю кому - Сирии, Израилю, Палестине, Эритрее, по млрд. долл. в месяц? Поддержали бы или начали протестовать?
"Без денег есть только один закономерный итог - проигрыш, потеря территорий + гибель солдат", - не надо передёргивать.
Без денег - да.
Да, денег не хватает, но не хватает, чтобы мы могли переломить ход войны и начать контратаковать, а лучше наступать. Тем не менее, если исключить большие потери территории в самом начале войны, мы отдали очень небольшие территории. Будивельник приводил цифры - потеряли 7740 км2 на 1200-км фронте (по словам Сырского). Т.е. если считать по всему фронту, то отступили за 3 года на 6,5 км. Смешная цифра для такой войны.
И да, экономический потенциал Запада существенно (несравнимо) выше российского. Я, правда, об это никогда не говорил и, тем более, не "кричал", прекрасно понимая, что ни США, ни Европа не участники войны. Так что ваши претензии не по адресу.
США в начале 2МВ помогали Англии, но до Пёрл-Харбора они и не собирались переводить свою экономику на военные рельсы. И всё изменилось только после вступления США в войну.
Додано: Чет 19 лют, 2026 02:37
Бетон, ваш пост почему-то удалили.
Да, 200 кг способен поднять далеко не каждый. Но кто-то сможет поднять 150 кг, кто-то 100 кг, а кто-то и вовсе 50 кг.
Если правильно помню, то ствол 57-мм зенитной пушки АЗП-57 комплекса С-60 весил 300 кг. Ни один солдат такой ствол не поднимет. Но её расчёт из 6 чел. с этим справлялся (для замены ствола).
Да не все солдаты способны стать Рэмбо, так этого нкто и не требует. Есть разные части и разные требования к солдатам. Понятно, что требования к спецназу, морской пехоте, ВДВ и обычным линейным частям разные. Ещё другие требования в Силах беспилотных систем ВСУ. Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение - он не любит оружие, автомат ему бы, конечно, выдали, но уж стрелять из него ему вряд ли пришлось. Да даже в одном роде войск к разным людям разные требования. Например, в артиллерии - требования к заряжающему и подносчику снарядов и наводчику заметно отличаются.
Другое дело, что ВЛК должна работать по-настоящему.
Додано: Чет 19 лют, 2026 02:45
"Рабов и крепостных распустили" не тогда, когда какие-то "умные люди" поняли, что свободные "принесут больше денег", а тогда, когда выросли производительные силы. Крепостных, например, освободили, когда появились станки и начала развиваться промышленность. И не раньше.
Додано: Чет 19 лют, 2026 03:07
Можно было бы дать ссылку на оригинал -
Ни там, ни там нет не очень грамотного выражения "гасовий мікрореактор", а пишется либо "микрореактивный двигатель", либо "мікрореактивний двигун на керосині".
Додано: Чет 19 лют, 2026 03:12
