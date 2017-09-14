Бетон Да, 200 кг способен поднять далеко не каждый. Но кто-то сможет поднять 150 кг, кто-то 100 кг, а кто-то и вовсе 50 кг. Если правильно помню, то ствол 57-мм зенитной пушки АЗП-57 комплекса С-60 весил 300 кг. Ни один солдат такой ствол не поднимет. Но её расчёт из 6 чел. с этим справлялся (для замены ствола). Да не все солдаты способны стать Рэмбо, так этого нкто и не требует. Есть разные части и разные требования к солдатам. Понятно, что требования к спецназу, морской пехоте, ВДВ и обычным линейным частям разные. Ещё другие требования в Силах беспилотных систем ВСУ. Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение - он не любит оружие, автомат ему бы, конечно, выдали, но уж стрелять из него ему вряд ли пришлось. Да даже в одном роде войск к разным людям разные требования. Например, в артиллерии - требования к заряжающему и подносчику снарядов и наводчику заметно отличаются. Другое дело, что ВЛК должна работать по-настоящему.
Damien написав:...... Рабов и крепостных распустили даже в свое время потому, что поняли суть - эти же люди принесут больше денег когда они придут на эту же работу, но без принуждения.
"Рабов и крепостных распустили" не тогда, когда какие-то "умные люди" поняли, что свободные "принесут больше денег", а тогда, когда выросли производительные силы. Крепостных, например, освободили, когда появились станки и начала развиваться промышленность. И не раньше.
ЛАД написав: Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение
Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным?
Hotab написав: А на питання я вам вже відповідав. Одночасно всі 10 чи 20 мільйонів не треба, треба по черзі. І черга ця працює, туди постійно хтось прибуває і різними шляхами і в різному стані вибуває. Але ви себе з черги виключили .
Стоп, ні. Я питав чому у черзі немає ЛАДа або його доньок. Так, 10 чи 20 мільйонів непотрібні, але не лише Андрії повинні бути у тій черзі, тим паче коли ЛАД пише, що не обовʼязково бути Рембо, щоб бути у ЗСУ. Якщо все так просто, він знає до кого звернутися. Але ЛАД, як завжди, думає одне одне, пише інше, а для своїх дітей взагалі бажає третє.
Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.
Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?
Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Water написав:Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.