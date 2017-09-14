Додано: Чет 19 лют, 2026 02:37

Бетон

Да, 200 кг способен поднять далеко не каждый. Но кто-то сможет поднять 150 кг, кто-то 100 кг, а кто-то и вовсе 50 кг.

Если правильно помню, то ствол 57-мм зенитной пушки АЗП-57 комплекса С-60 весил 300 кг. Ни один солдат такой ствол не поднимет. Но её расчёт из 6 чел. с этим справлялся (для замены ствола).

Да не все солдаты способны стать Рэмбо, так этого нкто и не требует. Есть разные части и разные требования к солдатам. Понятно, что требования к спецназу, морской пехоте, ВДВ и обычным линейным частям разные. Ещё другие требования в Силах беспилотных систем ВСУ. Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение - он не любит оружие, автомат ему бы, конечно, выдали, но уж стрелять из него ему вряд ли пришлось. Да даже в одном роде войск к разным людям разные требования. Например, в артиллерии - требования к заряжающему и подносчику снарядов и наводчику заметно отличаются.

Другое дело, что ВЛК должна работать по-настоящему.