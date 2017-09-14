RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 02:37

Бетон
Да, 200 кг способен поднять далеко не каждый. Но кто-то сможет поднять 150 кг, кто-то 100 кг, а кто-то и вовсе 50 кг.
Если правильно помню, то ствол 57-мм зенитной пушки АЗП-57 комплекса С-60 весил 300 кг. Ни один солдат такой ствол не поднимет. Но её расчёт из 6 чел. с этим справлялся (для замены ствола).
Да не все солдаты способны стать Рэмбо, так этого нкто и не требует. Есть разные части и разные требования к солдатам. Понятно, что требования к спецназу, морской пехоте, ВДВ и обычным линейным частям разные. Ещё другие требования в Силах беспилотных систем ВСУ. Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение - он не любит оружие, автомат ему бы, конечно, выдали, но уж стрелять из него ему вряд ли пришлось. Да даже в одном роде войск к разным людям разные требования. Например, в артиллерии - требования к заряжающему и подносчику снарядов и наводчику заметно отличаются.
Другое дело, что ВЛК должна работать по-настоящему.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 02:45

  Damien написав:......
Рабов и крепостных распустили даже в свое время потому, что поняли суть - эти же люди принесут больше денег когда они придут на эту же работу, но без принуждения.

"Рабов и крепостных распустили" не тогда, когда какие-то "умные люди" поняли, что свободные "принесут больше денег", а тогда, когда выросли производительные силы. Крепостных, например, освободили, когда появились станки и начала развиваться промышленность. И не раньше.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 03:07

  Wirująświatła написав:
Французька компанія ALM Meca представила надшвидкісний безпілотник-перехоплювач Fury, який, за оцінкою видання Challenges, не має прямих аналогів у Європі. Розробка призначена для перехоплення ворожих БПЛА та крилатих цілей на високих швидкостях.
.........

Можно было бы дать ссылку на оригинал - https://www.challenges.fr/entreprise/defense/il-ny-a-pas-dautre-produit-de-ce-type-en-europe-fury-le-siderant-intercepteur-de-drones-made-in-france_638078 (там, правда, бесплатно можно прочитать только начало) или, например, на https://internetua.com/u-franciyi-stvorili-novii-dron-perehopluavacs-dlya-znisxennya-udarnih-bpla?utm_source=ukrnet_news.
Ни там, ни там нет не очень грамотного выражения "гасовий мікрореактор", а пишется либо "микрореактивный двигатель", либо "мікрореактивний двигун на керосині".
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 03:12

  Water написав:
  Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.

Щомісяця :oops:

Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 06:00

  ЛАД написав: Кстати, там и АндрейМ мог бы найти применение

Но там же могли бы найти применение и Вы. Ваши дочери тоже могли бы там найти применение. Если мы следуем Вашей логике, что в ВСУ не нужны Рэмбо, то там могут найти применение все. Почему-то только от Андреев это применение требуется, а все остальные дееспособные граждане могут отдыхать. Чем Андреи так провинились? Если есть задания, которые не требуют физической силы или не боязни оружия, то их могут выполнять практически все, но требуют только от меня. Вы не находите это странным?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 06:18

Як це відповідає на моє питання? Чому стьоб є відповіддю? Питання абсолютно нормальне, справедливе і коректне. Ми - усі громадяни однієї і тієї ж країни.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:05

  Hotab написав:
А на питання я вам вже відповідав. Одночасно всі 10 чи 20 мільйонів не треба, треба по черзі. І черга ця працює, туди постійно хтось прибуває і різними шляхами і в різному стані вибуває. Але ви себе з черги виключили .

Стоп, ні. Я питав чому у черзі немає ЛАДа або його доньок. Так, 10 чи 20 мільйонів непотрібні, але не лише Андрії повинні бути у тій черзі, тим паче коли ЛАД пише, що не обовʼязково бути Рембо, щоб бути у ЗСУ. Якщо все так просто, він знає до кого звернутися. Але ЛАД, як завжди, думає одне одне, пише інше, а для своїх дітей взагалі бажає третє.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:10

  ЛАД написав:
  Water написав:
  Hotab написав:Damien
Щомісяця :oops:

Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?

Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:30

АндрейМ
чому у черзі немає ЛАДа або його доньок.


А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:32

  Water написав:Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.

Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.
