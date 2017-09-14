RSS
  #<1 ... 1681816819168201682116822>
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:30

АндрейМ
чому у черзі немає ЛАДа або його доньок.


А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17867
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2572 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:32

  Water написав:Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.

Забудьте. Українське громадянство нікому не вперлось.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4720
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:44

  Hotab написав:А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.» Це - з Конституції України. Давайте розбиратися хто із нас є громадянами? Там же не написано, що обовʼязок є лише у Андрія. Він є у громадян України. Ми ходимо по колу, пане Хотаб.
АндрейМ
 
Повідомлень: 726
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 07:57

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:
А на питання я вам вже відповідав. Одночасно всі 10 чи 20 мільйонів не треба, треба по черзі. І черга ця працює, туди постійно хтось прибуває і різними шляхами і в різному стані вибуває. Але ви себе з черги виключили .

Стоп, ні. Я питав чому у черзі немає ЛАДа або його доньок. Так, 10 чи 20 мільйонів непотрібні, але не лише Андрії повинні бути у тій черзі, тим паче коли ЛАД пише, що не обовʼязково бути Рембо, щоб бути у ЗСУ. Якщо все так просто, він знає до кого звернутися. Але ЛАД, як завжди, думає одне одне, пише інше, а для своїх дітей взагалі бажає третє.

Стерненко - инвалид
Притула - инвалид
Мокрик - лысый бугай инвалид

Был недавно на спектакле с бенюком, это он говорит, что ухылянтов нужно ловить, но сам прячет своего сына в аспирантуре

Я уже молчу за зеленского. Четырежды!!! уклонист

И эти люди отправляют меня вместо себя
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 08:01

  АндрейМ написав:
  Hotab написав:А що про це пише закон України , громадянином якої ви добровільно є кілька десятків років?

«Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.» Це - з Конституції України. Давайте розбиратися хто із нас є громадянами? Там же не написано, що обовʼязок є лише у Андрія. Він є у громадян України. Ми ходимо по колу, пане Хотаб.

Обязанность не существует в вакууме.
Если государство требует исполнения обязанности, логично спросить: права обеспечены? Безопасность, равенство перед законом, справедливые процедуры, одинаковые правила для всех? Ограничение свободы военными. Лечение, обучение и многое другое
Обязанность гражданина — это часть договора. Но договор предполагает встречное исполнение. Иначе это уже не обязанность, а одностороннее требование.
В Конституции написано про обязанность. Но там же написано и про права, и про то, что человек, его жизнь и достоинство — высшая ценность.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 08:36

  Бетон написав:Я уже молчу за зеленского. Четырежды!!! уклонист

И эти люди отправляют меня вместо себя

Вам предлагали должность верховного главнокомандующего?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9310
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6511 раз.
Подякували: 21731 раз.
 
Профіль
 
135
84
38
2
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 09:08

📚📖«Мединський — це лялька Путіна, він не має власної точки зору і завжди сумлінно звітує». Світові медіа про війну 18 лютого.

🖌«Коаліція охочих» має створити повітряний щит, здатний захистити українські міста, і запровадити гуманітарну базу як передумову для будь-яких переговорів з Росією. До цього закликає група істориків, громадських діячів і військових у статті для Le Monde. Неурядова організація «Ціна свободи» вивчала можливість створити над заходом України зону протиповітряної оборони, здатної перехоплювати російські ракети, керовані бомби та безпілотники. Цю ідею назвали «Небесний щит», а підтримали її кілька сотень експертів і високопоставлених офіцерів. Вона належатиме до компетенції збройних сил «Коаліції охочих». Також група вимагає зробити гуманітарні умови обов’язковою передумовою будь-яких переговорів із Росією: допустити Червоний Хрест до всіх полонених, повернути депортованих дітей, звільнити цивільних заручників і припинити примусову русифікацію.

🖌Читайте також матеріал NBC News про те, що новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією в Женеві проходить складно, зокрема через головного переговірника Кремля — Володимира Мединського. «Мединський по суті є лялькою Путіна: у нього немає власної точки зору чи порядку денного, на нього можна просто покластися, що він буде вірно передавати послання Путіна та сумлінно звітувати», — сказав Марк Галеотті, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence у Великій Британії, автор кількох книг про Путіна і військову історію Росії.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31661
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 09:09

  Бетон написав:[
Обязанность гражданина — это часть договора. Но договор предполагает встречное исполнение. Иначе это уже не обязанность, а одностороннее требование

Я об этом постоянно пишу, но меня никто не слышит. Я с Вами согласен - обязанности могут быть только взаимными. Я уже раз сто спросил о том, какие есть обязанности у других по отношению ко мне - никто так и не ответил.
АндрейМ
 
Повідомлень: 726
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 09:13

  АндрейМ написав:
  Бетон написав:[
Обязанность гражданина — это часть договора. Но договор предполагает встречное исполнение. Иначе это уже не обязанность, а одностороннее требование

Я об этом постоянно пишу, но меня никто не слышит. Я с Вами согласен - обязанности могут быть только взаимными. Я уже раз сто спросил о том, какие есть обязанности у других по отношению ко мне - никто так и не ответил.

Другие обязуются вас не бить без дела. Этого мало??? Да это лучшее что могло предложить вам общество. До появления ТЦК. Теперь обязанностей перед вами нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 19 лют, 2026 09:14, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31661
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3521 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 09:13

  Сибарит написав:
  Бетон написав:Я уже молчу за зеленского. Четырежды!!! уклонист

И эти люди отправляют меня вместо себя

Вам предлагали должность верховного главнокомандующего?



Никто ему ничего не «предлагал». Владимир Зеленский сам пошёл на выборы, сам просил доверия и сам убеждал страну, что способен принести мир быстрее других.
Он получил не назначение, а мандат — добровольно и осознанно. А мандат — это не только полномочия, но и персональная ответственность за последствия решений, просчётов или иллюзий.
Если ты приходишь к власти под лозунгами о быстром мире, а через несколько лет страна живёт в условиях тотальной войны и мобилизации, люди вправе задать простой вопрос: где результат, зина
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6040
З нами з: 17.12.22
Подякував: 220 раз.
Подякували: 513 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
