Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:18
В Южной Корее бывшего президента страны Юн Сок Еля приговорили к пожизненному заключению за попытку введения военного положения, — Yonhap
Прокуроры запрашивали для экс-главы государства смертную казнь. Ему было предъявлено обвинение в сговоре с бывшим министром обороны и другими лицами с целью организовать мятеж для подрыва Конституции. Им вменяется незаконное объявление военного положения при отсутствии войны или сопоставимого по масштабу национального чрезвычайного положения.
В декабре 2024 года Юн Сок Ель обвинил оппозицию в работе на Северную Корею и ввел военное положение. Он объяснил это тем, что парламент не хочет утверждать проект бюджета и готовит импичмент. Военное положение действовало несколько часов и в итоге все же было отменено парламентом Южной Кореи.
Ранее Юн Сок Еля приговорили к 5 годам тюрьмы по обвинению в препятствовании аресту.
2
3
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:32
чому
Додано: Чет 19 лют, 2026 09:59
АндрейМ написав:
Я об этом постоянно пишу, но меня никто не слышит. Я с Вами согласен - обязанности могут быть только взаимными. Я уже раз сто спросил о том, какие есть обязанности у других по отношению ко мне - никто так и не ответил.
Ти був громадянином країни багато років. Користувався освітою, медициною,правоохоронною системою. Користувався своїм правом вибору, тобто відповідальність за те, що при владі г*** - в тому числі й на тобі.
Ти ж не виїхав у 19му, бо мудрий нарід вибрав г***?
Але як виникла потреба оплатити все це - то ти чомусь питаєш, які в інших є обовязки по відношенню до тебе?
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:04
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Я об этом постоянно пишу, но меня никто не слышит. Я с Вами согласен - обязанности могут быть только взаимными. Я уже раз сто спросил о том, какие есть обязанности у других по отношению ко мне - никто так и не ответил.
Ти був громадянином країни багато років. Користувався освітою, медициною,правоохоронною системою. Користувався своїм правом вибору, тобто відповідальність за те, що при владі г*** - в тому числі й на тобі.
Ти ж не виїхав у 19му, бо мудрий нарід вибрав г***?
Але як виникла потреба оплатити все це - то ти чомусь питаєш, які в інших є обовязки по відношенню до тебе?
це ж неоплатний долг М2260, остальним манна небесна
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:11
Бетон написав:
Никто ему ничего не «предлагал». Владимир Зеленский сам пошёл на выборы, сам просил доверия и сам убеждал страну, что способен принести мир быстрее других.
Он получил не назначение, а мандат — добровольно и осознанно. А мандат — это не только полномочия, но и персональная ответственность за последствия решений, просчётов или иллюзий.
Если ты приходишь к власти под лозунгами о быстром мире, а через несколько лет страна живёт в условиях тотальной войны и мобилизации, люди вправе задать простой вопрос: где результат, зина
і поміняв позиції на діаметрально протилежні, при тому підтримку йому малюють як і до презедентства.
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:12
Не всем М23/60
Ой не всем
Некоторые сортность высшую имеют
Думают что их как Романовых и Чаушеску на ковбасу с ветчиной не пустят
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
Я об этом постоянно пишу, но меня никто не слышит. Я с Вами согласен - обязанности могут быть только взаимными. Я уже раз сто спросил о том, какие есть обязанности у других по отношению ко мне - никто так и не ответил.
Ти був громадянином країни багато років. Користувався освітою, медициною,правоохоронною системою.
Користувався своїм правом вибору, тобто відповідальність за те, що при владі г*** - в тому числі й на тобі.
Ти ж не виїхав у 19му, бо мудрий нарід вибрав г***?
Але як виникла потреба оплатити все це - то ти чомусь питаєш, які в інших є обовязки по відношенню до тебе?
Так пользовался же - не бесплатно: не забываем про налоги...
_hunter написав:
Так пользовался же - не бесплатно: не забываем про налоги...
Так, існував суспільний договір, який худо бідлно існував.
А коли умови сильно погіршились внаслідок зовнішнього втручання, то деякі хитрожопі г*** вирішили що вони рівніші за інших.
sashaqbl написав: _hunter написав:
Так пользовался же - не бесплатно: не забываем про налоги...
Так, існував суспільний договір, який худо бідлно існував.
А коли умови сильно погіршились внаслідок зовнішнього втручання, то деякі хитрожопі г*** вирішили що вони рівніші за інших.
Так это, вроде, очевидно: если "умови" поменялись - да ещё и "сильно погіршились" - нужен новый "суспільний договір".
Но даже в рамках "старого" договора Закон - в большинстве случаев - не нарушается.
_hunter написав: sashaqbl написав: _hunter написав:
Так пользовался же - не бесплатно: не забываем про налоги...
Так, існував суспільний договір, який худо бідлно існував.
А коли умови сильно погіршились внаслідок зовнішнього втручання, то деякі хитрожопі г*** вирішили що вони рівніші за інших.
Так это, вроде, очевидно: если "умови" поменялись - да ещё и "сильно погіршились" - нужен новый "суспільний договір".
і золоті парашути менеджерам при яких сильно погіршились
