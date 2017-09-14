|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Чет 19 лют, 2026 10:50
🔴Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, – Свириденко
За словами премʼєрки, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури
