Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 10:50

🔴Ремонт доріг для загального користування в Україні мають почати, щойно це дозволять погодні умови, – Свириденко

За словами премʼєрки, насамперед ремонтуватимуть стратегічні маршрути — для оборонної логістики, життєзабезпечення громад і роботи критичної інфраструктури

Wirująświatła
2
3
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 11:44

❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.

Закон може включати такі обмеження:

▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 11:54

  Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.

Закон може включати такі обмеження:

▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
не пройшло і 4 роки а вони все хочуть :lol:
Є ж дієвий механізм примусу? І за аліменти і штрафи за порушення правил дорожнього руху все працює? А тут ніяк. Бо не можно буде доїти ухилянтів...
Banderlog
2
1
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:10

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?
Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.

Портніков завжди таким був.
Раніше я думав що він говорить розумні речі, пізніше зрозумів що він говорить банальні речі(на високому інтелектуальному рівні), які подобаються більшості + ніколи не критикує владу. Тобто підлаштовується під більшість, під владу і т.д., очевидно заради популярності/заробляння грошей.

Портніков й влада...


й так з усіма твоїми твердженнями...
Shaman
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:12

  sashaqbl написав:Ти був громадянином країни багато років. Користувався освітою, медициною,правоохоронною системою. Користувався своїм правом вибору, тобто відповідальність за те, що при владі г*** - в тому числі й на тобі.
Ти ж не виїхав у 19му, бо мудрий нарід вибрав г***?
Але як виникла потреба оплатити все це - то ти чомусь питаєш, які в інших є обовязки по відношенню до тебе?

Ви цитуєте без контексту. Хотаб запитав мене про обовʼязки. Я відповів, що вони є у всіх або повинні бути у всіх. Якщо у меня є мене обовʼязки перед Вами, то і у Вас мають бути обовʼязки переді мною. Правильно? Мені ж пропонують односторонні обовʼязки. За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 12:37

А скільки треба?

  sashaqbl написав:
  АндрейМ написав:За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.

Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.

"Якщо я збільшу фінансування на армію, у нас не буде грошей на дороги" (с) (тм)?
flyman
1
4
Повідомлення Додано: Чет 19 лют, 2026 13:30

  Water написав:
  ЛАД написав:
  Water написав:...........
Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.

Думаете, лимон за неделю закончит войну парадом на Красной площади или хотя бы на границах 2022?

Banderlog та Саша скаржились шо мало людей. Ось люди. Я би ще громадянство давав, звісно після іспиту на знання української мови та історії. москалі дають без екзаменів, хто погодився підписать контракт.
Но они не говорили, что если набрать людей, то через неделю мы победим.
ЛАД
2
2
6
Форум:
